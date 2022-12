Chris Godfrey, qui a battu le record de Kylie Jenner du plus grand nombre de likes sur IG, l’appelle un “coup de chance”

L’homme qui s’est donné pour mission de vaincre Kylie Jenner et de surpasser son record de récolter le plus de likes sur une publication Instagram a déclaré que toute l’idée n’était qu’un “coup de chance”. C’était en 2019 lorsque Chris Godfrey, un professionnel de la création publicitaire accompagné de deux amis, a appris que le record avait été établi par la célébrité et femme d’affaires Kylie Jenner. Godfrey a pris cela comme un défi et a conçu un plan pour renverser le record de Jenner avec la photo d’un simple œuf. Bien qu’à l’époque, Godfrey n’ait aucune idée si son idée pouvait fonctionner, mais le résultat lui est venu comme un énorme choc.

Tout en partageant la photo de l’œuf, le créateur a écrit : « Établissons ensemble un record du monde et obtenons la publication la plus appréciée sur Instagram. Battre l’actuel record du monde détenu par Kylie Jenner (18 millions) ! Nous avons compris. » Le plan a fonctionné car la photo a rapidement attiré énormément d’attention sur l’application de partage de photos. Ce n’est que neuf jours après que Kylie a partagé la photo de la main de sa petite fille que le record de ses 18 millions de likes a été complètement brisé.

Alors que le but était juste de recueillir plus de likes que le post de Jenner, il était tout à fait surprenant que la simple photo de l’œuf n’ait pas seulement réussi à battre le record mais l’ait également réalisé par un exploit massif. Notamment, la publication a amassé plus de 50 millions de likes et à l’heure actuelle, le nombre est passé à 56 millions. Jetez un oeil au post ci-dessous:

https://www.instagram.com/p/BsOGulcndj-/

Lors d’un entretien avec le New York Times, le directeur général et fondateur de Plan A, une holding créative basée à Londres, Andrew Essex, a déclaré que cet exploit massif n’était rien de moins qu’un “événement anormal complet”. “Le fait qu’ils aient pu amener beaucoup de gens à regarder une photo de l’œuf – c’était l’anomalie ultime, juste un événement anormal complet”, a-t-il déclaré. Il l’a salué comme un coup de chance par excellence alors que rien de similaire. pourrait jamais être reproduit.

Pendant ce temps, le créateur du message Chris Godfrey a ajouté: «Mais c’est un coup de chance qui a attiré l’attention du monde. C’est ce que vous faites avec cette attention qui compte.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici