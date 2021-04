« Mogambo Khush Hua (Mogambo est heureux) », est l’un des dialogues les plus populaires des films de Bollywood M. Inde, qui a été rendu emblématique par l’acteur vétéran Amrish Puri. Le dialogue a maintenant été interprété par le joueur de cricket vedette Chris Gayle dans une vidéo amusante partagée par son équipe Punjab Kings sur Instagram. Le pseudo Instagram de la franchise a publié la vidéo le samedi 24 avril, après que les Punjab Kings aient battu les Indiens de Mumbai lors d’un match vendredi dans la Premier League indienne 2021 en cours. L’équipe a marqué sa deuxième victoire dans la saison en cours d’IPL.

Dans la vidéo, Gayle est vu en train de faire de l’exercice et lorsque la caméra l’atteint, il essaie de jouer le fameux dialogue.Il lui a fallu une seconde tentative pour prononcer le dialogue presque correctement. Ses coéquipiers peuvent être entendus rire d’amusement en arrière-plan. Partageant la vidéo, le pseudonyme Instagram de Punjab Kings a écrit: «Mogambo bohot khush hua (sic)».

Dans les commentaires sur la vidéo, certains utilisateurs d’Instagram ont souligné que Gayle n’avait pas prononcé le dialogue correctement, tandis que d’autres étaient ravis de la promulgation.

Ce n’est pas la première fois que le joueur de cricket vedette de 41 ans occupe les médias sociaux. Gayle faisait la une des journaux lorsqu’il a dit à Yuzvendra Chahal de «quitter les réseaux sociaux» lors d’une session en direct sur Instagram.

Gayle a marqué 119 points en cinq matches dans la Premier League indienne 2021 en cours et il a besoin de 109 points supplémentaires pour atteindre 5000 courses IPL. Le joueur de cricket jamaïcain qui joue au cricket international pour les Antilles est également connu pour avoir marqué le siècle IPL le plus rapide. Le site Web de l’IPL le qualifie de «patron de l’univers» et déclare: «Il n’y a pas de meilleur artiste que Gayle sur et hors du terrain.

L’équipe Punjab Kings de Gayle a également utilisé le hashtag «#SaddaPunjab» dans le post Instagram, faisant allusion à la connexion Punjab du célèbre dialogue. Puri appartenait également au Pendjab.

