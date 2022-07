Chris Froome, quadruple champion du Tour de France, absent de l’événement de cette année en raison de Covid-19 | Nouvelles du cyclisme

Le quadruple champion Chris Froome est absent du Tour de France de cette année après avoir été testé positif au Covid-19.

Le joueur de 37 ans – qui a remporté l’épreuve en 2013, 2015, 2016 et 2017, était l’un des trois coureurs à ne pas prendre le départ de la 18e étape de jeudi en raison d’un test Covid positif, avec Imanol Erviti et Damiano Caruso.

Froome a enregistré son meilleur résultat depuis sa chute dévastatrice en 2019 lorsqu’il a terminé troisième de l’étape 12 à l’Alpe d’Huez la semaine dernière pour Israel-Premier Tech.

Après l’étape de mercredi à Peyragudes, Froome était 26e du classement général, à une heure et 27 minutes de Jonas Vingaard sous le maillot jaune.

Le Britannique a déclaré dans un message vidéo : “Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir rouler jusqu’à Paris et terminer ce Tour de France.

“Ce fut une course extrêmement spéciale pour nous en tant qu’équipe et pour moi personnellement, et j’ai retrouvé mes jambes. Je tiens à remercier tout le monde pour tout le soutien tout au long de ce processus.

“Je vais rentrer à la maison maintenant, m’éteindre pendant quelques jours et me recentrer pour être prêt pour la Vuelta a Espana plus tard cette saison.”

La Vuelta a Espana – que Froome a remportée deux fois, en 2011 et 2017 – se déroule du 19 août au 11 septembre de cette année.