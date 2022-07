Chris Froome est sorti après avoir été testé positif au Covid-19

Le quadruple champion Chris Froome s’est retiré du Tour de France après avoir contracté le Covid-19, a déclaré le Britannique jeudi, ajoutant qu’il se concentrerait sur sa préparation pour la Vuelta a Espana le mois prochain.

Le pilote Israel Premier Tech a pris la troisième place de l’étape 12 au sommet de L’Alpe d’Huez, ce qui était sa meilleure performance depuis un accident menaçant sa carrière il y a trois ans.

“Un test a révélé que j’ai contracté Covid, donc je ne vais pas prendre le départ aujourd’hui”, a déclaré Froome dans une vidéo sur Twitter juste au début de l’étape 18.

“Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir rouler jusqu’à Paris et terminer ce Tour de France… Je vais rentrer chez moi maintenant, m’éteindre pendant quelques jours et me recentrer pour être prêt pour la Vuelta a Espana plus tard cette saison.”

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.