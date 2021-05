Chris Froome dit que les critiques appelant à sa retraite le poussent

Chris Froome a déclaré qu’il se moquait des suggestions des critiques selon lesquelles il devrait prendre sa retraite et pensait qu’il revenait lentement à son meilleur après de multiples blessures subies dans un accident il y a deux ans.

Froome a passé plus de trois semaines à l’hôpital après s’être cassé le cou, le fémur, le coude, la hanche et les côtes lors d’un accident à grande vitesse au Criterium du Dauphine 2019, mais le Britannique s’est complètement rétabli.

Le quadruple champion du Tour de France, qui a quitté Ineos-Grenadiers pour Israël-Start Up Nation au cours de la saison serrée, s’est classé 81e au classement général du Tour de Catalogne en mars et certains utilisateurs des médias sociaux ont déclaré qu’il devrait mettre fin à sa carrière.

«Au cours des deux dernières courses, les gens ont dit: » Raccrochez votre vélo, vous avez terminé, vous avez terminé « . Cela me fait juste rire – ces gens ne savent pas à quel point mes blessures étaient graves », a déclaré Froome dans une vidéo publiée sur YouTube.

«Ils ne savent pas jusqu’où je suis arrivé pour revenir à la course professionnelle. Ils ne me connaissent clairement pas en tant que personne – je ne vais pas simplement raccrocher. Je sais que je peux y arriver. «

Froome, 35 ans, ne faisait pas partie du Tour l’année dernière après avoir été exclu de l’équipe Ineos-Grenadiers, mais devrait s’aligner avec sa nouvelle équipe cette année.

Il a dit plus tôt dans l’année qu’il pouvait se voir courir dans la quarantaine.

«Même si je n’ai pas montré grand-chose à l’avant, je sens que l’intensité d’être dans le peloton m’aide. Être dans les roues… commence à se sentir un peu plus facile », a déclaré Froome.

«À Catalunya… je me sentais complètement hors de ma portée. Je commence à ressentir de la progression et à me sentir mieux sur le vélo. Je ne vais pas jeter l’éponge.

«Plus il y a de ces messages qui me parviennent, plus cela va m’encourager et me motiver à faire encore plus.»

