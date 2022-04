Chris Finch : Anthony Edwards pourrait être le joueur franchisé des Minnesota Timberwolves ; « Fier » de Karl-Anthony Towns | Nouvelles de la NBA

L’entraîneur-chef des Minnesota Timberwolves, Chris Finch, croit depuis longtemps qu’Anthony Edwards peut être un joueur de franchise – et le premier choix du repêchage de 2020 le montre maintenant.

Edwards vient de jouer un rôle de premier plan dans les deux matchs les plus importants de la saison des Minnesota Timberwolves, à peine une semaine après avoir perdu 49 points, un sommet en carrière contre les San Antonio Spurs.

Les Timberwolves ont battu les LA Clippers dans le tournoi Play-In pour s’assurer la tête de série n ° 7 et ont maintenant volé un match sur la route pour faire le début idéal de la série de premier tour des Playoffs NBA contre les Memphis Grizzlies.

Edwards a marqué 30 points contre les Clippers, important étant donné que Karl-Anthony Towns a eu du mal à marquer en première mi-temps et a eu des ennuis de faute, et samedi a marqué 36 points lors de ses débuts en séries éliminatoires à Memphis.

Bouvreuil, s’adressant exclusivement à Sky Sportspense qu’Edwards peut aller jusqu’au sommet.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Découvrez cet énorme chelem d’Edwards lors du match NBA Play-in contre les LA Clippers



« Nous pensons qu’Anthony peut être un joueur de niveau franchise, c’est sûr », a déclaré Finch. « Il en a beaucoup, et il a fait beaucoup de choses qui ne sont que des cases cochées par ces types de joueurs de calibre MVP.

« C’est juste un très jeune joueur, il est très brut, donc il doit aussi prendre toutes les habitudes qui l’aident à le soutenir : comment vous prenez soin de votre corps, ou comment vous mangez, comment vous dormez, et toutes ces choses. Nous avons parlé beaucoup sur le développement des joueurs sur le terrain, mais le travail qu’ils font pour devenir des professionnels hors du terrain est tout aussi important le plus souvent. C’est ce qui permet à ces gars de jouer à un niveau aussi élevé jusqu’à la mi-trentaine, développant le bonnes habitudes. »

S’adressant aux journalistes après la victoire de samedi au FedExForum, Finch a déclaré: « Ant est dans un très bon rythme en ce moment. Tout ce qu’il fait est vraiment définitif, il est vif, il entre rapidement dans ses affaires, il fait les bonnes lectures le plus souvent et il est vraiment confiant dans son tir.

Image:

L’entraîneur-chef des Minnesota Timberwolves Chris Finch et Edwards discutent sur la touche lors de la victoire contre les Memphis Grizzlies





« Nous aimons ce qu’il fait là-bas. Il trouve juste un moyen de récupérer le bâton offensif à la fin du chronomètre des tirs, ce qui était énorme, vous aviez le coin trois, le petit flash vers le [basket]… nous avons besoin de ces petits points de remplissage dans notre attaque. Il les trouve juste, ce qui est inestimable pour nous.

« Parfois, sa concentration va et vient un peu pendant la saison régulière, mais nous avons toujours parlé de son sens du moment, de son sens du timing pour élever son jeu, et c’est peut-être ce que nous voyons. »

Les villes ont rebondi après avoir lutté contre les Clippers pour offrir une superbe performance avec 29 points et 13 rebonds, tirant à plus de 60% du terrain contre les Grizzlies.

Finch ne craignait pas que l’autre choix de repêchage n ° 1 du Minnesota (Towns a été choisi en premier en 2015) serait en mesure de répondre.

« C’est un grand joueur, c’est ce qui lui a permis d’offrir la performance », a déclaré Finch. « Je n’étais pas du tout inquiet de la capacité de KAT à rebondir et à performer au niveau All-NBA. C’est une star de la franchise.

« Il n’y a pas eu beaucoup de nuits comme il a eu mardi, ce n’était pas comme si c’était une sorte de schéma ou quelque chose comme ça. Il est sorti avec un état d’esprit pour être super agressif. J’aime vraiment la façon dont il a vraiment rebondi, comment il contrôlait la peinture défensivement. »

L’entraîneur-chef des Timberwolves est convaincu que Towns peut être le prochain grand club transcendant d’une ligue actuellement dominée par Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et Nikola Jokic.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Towns prend son envol pour cet énorme dunk contesté sur Jaren Jackson Jr !



« Je suis très fier de lui dans sa saison », a déclaré Finch à Sky Sports NBA. « C’est un si grand jeune homme, comme s’il était le plus heureux de la bonne course et du jeu de notre équipe. Il sera, à un moment donné, dans la conversation MVP sur la route, j’en suis confiant.

« Il n’a que 26 ans, il est très jeune, il continue d’apprendre et de grandir. Mais il a eu quelques années très difficiles, que ce soit une blessure, un dysfonctionnement de l’équipe, évidemment perdre sa mère à cause de Covid et d’autres membres de la famille et être capable de revenir constamment au niveau où il était quand sa carrière a un peu déraillé apparemment.

« Cela signifie simplement beaucoup, parce que, vous savez, c’est un grand joueur, et il avait vu ses contemporains, vous savez, Embiid et Jokic et ces gars-là ne faire que monter sans la même adversité. Donc, je suis très, très, très heureux et fier de ce qu’il a pu faire cette saison et il l’a fait d’une manière qui montre sa maturité, il laisse le jeu venir à lui. »

Finch, qui a récemment été récompensé pour avoir doublé le total de victoires du Minnesota par rapport à la saison dernière avec un nouveau contrat pluriannuel plus tôt ce mois-ci, a de grandes ambitions et pense que son équipe peut devenir un véritable prétendant au championnat.

« J’aimerais penser que nous pouvons devenir une des meilleures équipes de la Conférence Ouest », a-t-il ajouté. « Nous n’en sommes pas encore là. Nous apprenons maintenant à quoi ressemble un basket-ball significatif chaque soir, que cela en soi est extrêmement important. [Getting to the playoffs is] l’un des meilleurs accélérateurs de développement, pour une équipe et la personnalité d’une équipe. Chaque défaut que vous avez sera exposé lors des séries éliminatoires.

« Ce ne sont que des étapes que vous devez franchir, cela fait partie de la courbe d’apprentissage de toutes ces équipes. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui n’ont pas encore atteint leur apogée. C’est excitant – et nous avons des talents de calibre MVP dans Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, nous devons donc essayer de les maximiser au cours des cinq prochaines années.

« Nos jeunes joueurs doivent continuer à apprendre, à se construire et à se développer. Dans une équipe comme la nôtre et sur un marché comme le nôtre, la croissance interne, le développement des joueurs est la première chose qui nous mènera n’importe où – plus que toute autre acquisition individuelle. ou signer ou déplacer que nous pourrions faire.

« Personne n’a tout ce qu’il veut sur sa liste – mais nous avons de bons jeunes talents. Si nous pouvons maximiser nos opportunités internes, alors je pense que nous pouvons [become a contender], d’autant plus que certaines de ces équipes occidentales vieillissent. Dans quatre ou cinq ans, [the superstars will be retired or on] inconvénients de leur carrière, et ces équipes seront très différentes. C’est donc notre fenêtre d’opportunité. »

La ruée vers les matchs en direct des éliminatoires de la NBA se poursuit sur Sky Sports cette semaine – voir la liste des jeux ici et abonnez-vous pour regarder l’action en direct.