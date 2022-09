Chris Fieber – Kelowna Capital Nouvelles

Le Capital News a demandé aux candidats administrateurs de Kelowna de répondre à une série de questions sur les problèmes auxquels est confronté le district scolaire d’Okanagan.

Chris Fiber

Pensez-vous que les politiques des conseils scolaires reflètent les valeurs des communautés du centre de l’Okanagan ?

L’objectif premier des écoles est d’éduquer. Lorsqu’une commission scolaire met l’accent sur les enjeux sociaux au détriment des enjeux éducatifs de base, elle perd l’accent sur sa fonction première : éduquer. Lorsque les jeunes sont passés par le système scolaire et obtiennent leur diplôme de 12e année, mais ont du mal à lire ou à écrire et ont de faibles compétences en mathématiques, nous les avons laissé tomber. Nous devrions nous concentrer sur le développement de leaders pour l’avenir, et non sur le fait de pousser les enfants à travers le système qui ne fournit pas les éléments les plus élémentaires d’une bonne éducation. Un nombre croissant de parents n’appuient pas bon nombre des politiques mises en œuvre par le conseil scolaire actuel. Lorsque les voix et les préoccupations de ces parents sont ignorées, ils font le seul choix qui leur reste, qui est de retirer leurs enfants du système scolaire public et de les scolariser à domicile ou de les inscrire dans des écoles privées.

De quelle manière, le cas échéant, les parents n’ont-ils pas la possibilité de jouer un rôle dans l’éducation de leur enfant ?

La responsabilité première d’éduquer et de nourrir les enfants appartient aux parents, PAS aux enseignants ou à l’école. Lorsque les parents ont des inquiétudes, ils peuvent et doivent les signaler d’abord à leur enseignant, puis au directeur et au surintendant. S’ils n’obtiennent pas de réponses satisfaisantes ou s’ils ont l’impression que leurs préoccupations ne sont pas entendues (j’ai entendu des histoires d’horreur de parents à qui on a dit de « se taire », « c’est la politique, il n’y a rien qu’ils puissent faire …), de nombreux parents donnent simplement en haut. C’est inacceptable. Lorsque les parents ont des préoccupations, ils doivent être entendus et leurs préoccupations doivent être prises en compte. Malheureusement, avec l’économie en difficulté, de nombreux parents occupent plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Cela les empêche de s’impliquer autant qu’ils le voudraient avec PAC ou DPAC, et de faire du bénévolat pour faire partie de l’éducation de leur enfant. De plus, tout le monde ne se sent pas à l’aise dans ces rôles et n’a pas le temps de s’adonner à ces activités.

Qu’est-ce que le Central Okanagan School District fait bien ou ne fait pas bien pour permettre à nos élèves de devenir des adultes productifs ?

Pour devenir un adulte productif, il faut apprendre les compétences essentielles de lecture, d’écriture et de calcul, ainsi que des compétences sociales fondées sur le respect, à la fois pour soi et pour les autres. Bien que nous ayons tous des droits inaliénables, ces droits s’accompagnent de responsabilités. Cela implique de se traiter les uns les autres avec dignité, car les diplômés d’aujourd’hui seront nos futurs leaders, médecins, infirmières et enseignants. Le Central Okanagan School District se vante d’être le chef de file en matière d’éducation et de prise en charge des élèves, mais trop d’élèves obtiennent leur diplôme sans ces compétences essentielles. Cet échec entraîne des problèmes de faible estime de soi et tous les problèmes qui peuvent en résulter. Ces jeunes sont laissés pour compte. Ils n’ont pas les capacités d’adaptation de base nécessaires pour participer pleinement à la société parce que notre système scolaire est plus préoccupé par les taux de réussite que les adultes fonctionnels et productifs.

Quel rôle notre système éducatif devrait-il jouer pour soutenir les élèves confrontés à des problèmes d’identification de genre ?

Le rôle de l’école est d’éduquer. L’école, y compris les enseignants et les administrateurs, doit soutenir la famille, car la principale responsabilité éducative de l’enfant appartient aux parents. La santé, tant physique que mentale, est également la responsabilité première des brevets, et cette responsabilité doit être respectée.

