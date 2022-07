Chris Evans veut que le bouton d’accueil de l’iPhone revienne – voici pourquoi c’est important

Chris Evans, alias Captain America, alias Buzz l’Éclairfait autant de nouvelles d’Apple ces derniers temps que le selon la rumeur iPhone 14. Comme nous le faisons tous de temps en temps, Evans a mis à niveau son ancien iPhone vers un nouveau. Alors, de quoi parle tout ce brouhaha ? Il s’avère qu’il utilise un iPhone 6S tout ce temps. En juin dernier, dans un post sur Instagram, il partageait un RIP pour son ancien iPhone 6S, un téléphone sorti sous l’administration Obama.

De toute évidence, une célébrité de sa stature pourrait s’offrir le dernier cri en matière de téléphones. Le fait qu’Evans ait conservé son iPhone 6S pendant si longtemps en dit long sur son caractère et sa perspective. J’ose dire que cela le rend plus terre-à-terre et plus cool aussi.

Et si l’histoire s’arrêtait là, tant mieux. Mais tout en faisant la promotion de son nouveau film L’homme gris sur Netflix, Steve Weintraub du collisionneur lui a posé des questions sur son ancien téléphone et Evans a répondu: “Ça me manque.” La star de Knives Out a admis qu’il lui manquait le bouton d’accueil et que son nouveau iPhone 12 Pro se sent trop lourd. Sa co-star Ana de Armas, assise à côté d’Evans, est intervenue avec sympathie et a montré comment son iPhone laisse une ligne sur son petit doigt.

Evans a parlé de sa situation avec l’iPhone avec plus de passion en disant: “Je veux que quelque chose fonctionne jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus.” C’est à la fois une critique profonde et pertinente de notre culture mondiale jetable.

OK, alors comment en sommes-nous arrivés là ? Le mois dernier, Chris Evans a posté une photo sur Instagram qui le montrait en train de transférer des données de son iPhone 6S vers un nouvel iPhone. Il a écrit : « RIP iPhone 6S. Nous avons bien couru. Votre bouton d’accueil va me manquer. batterie, à 15 %, complètement morte en quelques minutes. C’était une course folle. Reposez-vous tranquillement, mon pote. #tilthewheelsfalloff”

Un hommage approprié à un vieil iPhone. Mais pourquoi a-t-il gardé son vieil iPhone si longtemps ? La réponse courte, semble-t-il, est pour le bouton d’accueil. C’est un vrai bouton. Dans son interview Collider, Evans a rejeté les personnes disant qu’il devrait obtenir un iPhone SE, qui est le seul iPhone vendu actuellement par Apple avec un bouton d’accueil. Il est sous-entendu qu’Evans sait que l’iPhone 6S avait le dernier bouton d’accueil réel sur un iPhone. Lorsque Apple a sorti l’iPhone 7, il a remplacé le bouton physique par un point circulaire qui utilisait l’haptique pour imiter l’action et le retour d’un bouton physique. Ce même bouton de faux home se trouve sur l’iPhone 8, 8 Plus, SE (2020) et SE (2022).

Si son iPhone 6S fonctionnait à peine, il semble qu’il l’ait retenu pour une autre raison : le principe de l’ensemble. Pourquoi acheter un nouveau téléphone alors qu’un ancien fonctionnait parfaitement bien ? Certes, il semble qu’Evans ait utilisé le 6S aussi longtemps qu’il le pouvait – plus de six ans, en supposant qu’il l’ait acheté l’année de sa sortie. Et bien qu’Evans ne l’ait pas mentionné, le L’iPhone 6S ne reçoit pas la mise à jour vers iOS 16ce qui signifie probablement qu’il est temps pour les autres propriétaires d’iPhone 6S de passer à un modèle plus récent, ne serait-ce que pour maintenir la protection contre les failles de sécurité.

Chaque année, les fabricants de téléphones lancent de nouveaux modèles. D’une part, ce cycle annuel permet aux entreprises de mettre à niveau le matériel de leurs téléphones pour être plus compétitives. Mais d’un autre côté, c’est plutôt du gaspillage. D’autres produits technologiques comme les écouteurs et les caméras ne sont pas soumis à un cycle de mise à niveau annuel et des années peuvent s’écouler entre les modèles. Ajoutez des facteurs de complication comme la suppression complète d’un bouton d’accueil et des choses comme une prise casque et il est facile de comprendre la frustration d’Evans. Il avait un téléphone avec un bouton d’accueil léger, puis “mis à niveau” vers un nouvel iPhone plus lourd, et dépourvu de bouton d’accueil et de prise casque. Je serais moins que ravi aussi.