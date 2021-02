Chris Evans revient à la radio avec un urologue à ses côtés après une chirurgie de calculs rénaux

Chris Evans a emmené son urologue avec lui lorsqu’il est revenu sur les ondes après son opération de calculs rénaux.

Le DJ avait deux semaines de congé de son émission Virgin Radio afin de se faire opérer.

Le joueur de 54 ans est revenu pour animer son émission aujourd’hui après avoir passé du temps à l’hôpital.

Il a dit que la douleur des calculs rénaux l’avait laissé à l’agonie, révélant qu’il pensait initialement qu’il avait piégé le vent.

Expliquant comment il s’est retrouvé à l’hôpital plus tôt ce mois-ci, la star a déclaré: « Je me suis retrouvé à A&E dimanche matin à deux heures. J’ai appelé le 111 et j’ai pensé que j’avais une sorte de` `douleur d’homme », je pensais que j’avais piégé le vent … Ils m’ont gardé à l’intérieur pendant deux nuits tout de suite – j’ai eu un scanner.







(Image: Huw John / REX / Shutterstock)



«Après mon arrivée, ils savaient tout de suite ce que c’était ou ce qu’ils étaient tout de suite… les calculs rénaux ne sont plus. Tous les trois ont été complètement annihilés.

Le père de cinq enfants a déclaré qu’il se sentait « vraiment bien » mais « un peu bancal et faible » après l’épreuve et a félicité sa femme Natasha Shishmanian pour son aide.

« Je suis tellement reconnaissant d’avoir gagné la loterie de la femme », a-t-il déclaré. «Je peux maintenant confirmer que j’ai la plus grande femme du monde. Vous pensez peut-être que vous en avez, mais vous vous trompez.

Jeetesh Bhardwa, l’urologue de Chris, a décrit les calculs rénaux comme « la pire douleur connue de l’homme ».







(Image: Images GC)



Il a dit au présentateur: « Vous avez eu une insuffisance rénale et hépatique à cause des selles bloquant le rein. Vous avez eu une infection. Vous aviez un stent à l’intérieur, vous avez subi une intervention chirurgicale.

« Vous avez eu une grosse attaque, les calculs rénaux ne sont pas à prendre à la légère … ce sont les plus petits calculs qui descendent dans l’uretère et se déclarent douloureux. Et c’est la pire douleur connue de l’homme. »

Chris a été forcé de rater son émission pendant son calvaire et a été remplacé par Sam Pinkham, qui informe les auditeurs de ce qui se passe.

Il a déclaré dans l’émission: « Des tas de messages arrivent pour Chris, ce qui est toujours agréable à entendre parce que de toute évidence, vous êtes aussi préoccupé que nous pour lui.







(Image: Images GC)



« Juste pour vous dire ce qui s’est passé, il a été hospitalisé le week-end dernier avec des calculs rénaux. Il était parti la semaine dernière en espérant qu’ils passeraient naturellement. »

Il a poursuivi: «Chaque fois que vous dites aux gens hors antenne que Chris a des calculs rénaux, ils font tous la même chose et disent« Ooh ».

«Les femmes ont dit que les calculs rénaux peuvent être plus douloureux que l’accouchement. Si pauvre, pauvre Chris.

* L’émission Chris Evans Virgin Radio Breakfast avec Sky est diffusée en semaine à partir de 6h30.