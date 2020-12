Chris Evans a été photographié en administrant son propre écouvillon Covid-19.

L’acteur, 39 ans, a été repéré à Boston sur le tournage du nouveau film Don’t Look Up – dont Deadline rapporte que la star de Captain America se joint à la liste des acteurs – jeudi.

Dans des clichés capturés de la belle étoile – vêtue d’un masque facial et de lunettes de soleil – il semble se foutre le visage en poussant un tampon nasopharyngé dans sa narine.

Prouvant que l’emplacement du film respecte les directives sur les coronavirus, la star de The Avengers a également été vue en train de prendre sa température par un travailleur de plateau.

Don’t Look Up, prévu pour une sortie par Netflix en 2021, est un film satirique politique américain avec un casting de stars – dont Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep et Kate Blanchett.

Le scénario écrit par Adam McKay, qui s’occupe également de la réalisation du film, raconte l’histoire d’astronomes de bas niveau qui tentent d’avertir l’humanité d’un astéroïde qui détruira la Terre.

En septembre, Chris a été embarrassé après avoir accidentellement partagé une photo d’un pénis avec ses 6,1 millions d’abonnés Instagram.

Il a fait une gaffe épique en postant une capture d’écran de sa pellicule sur Instagram, l’une des images à l’écran étant celle d’un pénis.







Il a ensuite rapidement supprimé l’enregistrement d’écran quelques instants après sa publication, mais il a fallu suffisamment de temps aux fans aux yeux d’aigle pour remarquer l’image explicite.

Il a d’abord publié la vidéo sur Instagram pour montrer aux fans un joli clip de sa famille jouant au jeu Heads Up, mais a accidentellement subi une bévue.

Le cliché « d ** k pic » n’était pas le seul que les fans ont espionné sur sa pellicule, comme un autre cliché montrant le visage de Chris à côté d’un texte qui disait « garde que p ** sy » a également été repéré.

