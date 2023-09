Chris Evans parle de sa femme Alba Baptista dans une rare interview – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Chris Evans s’est ouvert un peu sur sa relation avec sa femme Alba Baptista dans un nouveau profil pour GQ publié le mardi 19 septembre. Le Les arnaqueurs de la douleur La star, 42 ans, s’est exaltée à propos de certaines des choses qu’il aime chez sa femme, 26 ans, notamment le fait qu’elle lit dans « l’énergie des gens ».

L’entretien a eu lieu des mois avant le mariage du couple. Les Vengeurs L’acteur a qualifié Alba de « petite amie » tout au long de l’interview. En répondant à une question de l’écrivain sur la tentative de le mettre dans une boîte, Chris a expliqué en quoi les deux diffèrent. « Ma petite amie s’intéresse vraiment aux énergies et aux premières impressions des gens. Je ne le suis pas tellement, parce que j’ai l’impression que je ne dégage pas toujours la même chose dès le départ. J’essaie donc de vraiment réserver mon jugement. Mais vous aviez une très, très belle énergie lorsque vous êtes arrivé pour la première fois », a-t-il déclaré.

À un autre moment de l’interview, Chris a expliqué sa décision de faire une pause dans son travail sur les films, après avoir commencé à voir le film. Nonne guerrière étoile. «Quand nous avons commencé à sortir ensemble, je me disais : ‘Ouais, je fais un film par an. J’essaie de ne jamais travailler maintenant. Et puis, après quelques mois de relation, boum, devinez quoi ? il a dit. « Nous vivons à Atlanta depuis un an. Sois prêt. Et même lorsque cette année-là se produisait, je me disais, mec, plus jamais.

Chris et Alba sont devenus officiels sur Instagram en janvier 2023. Il a ensuite jailli d’elle dans un hommage pour la Saint-Valentin. Chris a partagé une série de photos et de vidéos, dont une dans laquelle l’actrice est devenue très compétitive en jouant à un jeu vidéo. « Elle déteste cette vidéo mais je l’ADORE », a-t-il écrit. Avant l’hommage de la Saint-Valentin, il a été rapporté que le couple se fréquentait depuis plus d’un an en 2022, par Personnes.

Plus d’une semaine avant Chris GQ profil est sorti, il a été rapporté que le Année-lumière La star et Alba s’étaient mariés lors d’une cérémonie secrète dans un domaine privé à Cape Cod. Seuls la famille et les amis étaient invités, y compris de nombreux membres de Chris. Vengeurs co-stars, selon un rapport de Page six.