Chris Evans met fin aux affirmations selon lesquelles il aurait signé une « bombe » sur une photo refaite à la surface

Chris Evans a apporté quelques éclaircissements après qu’une photo refaite surface de lui signant ce qui semblait initialement être un missile a suscité la controverse.

L’image prise il y a huit ans a commencé à circuler sur les réseaux sociaux cette semaine, ce qui a conduit certains fans à critiquer à tort l’acteur pour avoir signé ce qu’ils prétendaient être une bombe israélienne. Cependant, le Capitaine Amérique la star a pris le sien Histoire Instagram jeudi pour mettre fin aux accusations.

« Il y a beaucoup de désinformation autour de cette image. Quelques précisions : cette image a été prise lors d’une tournée de l’USO en 2016″, a écrit Evans. «J’y suis allé avec un groupe d’acteurs, d’athlètes et de musiciens pour montrer notre appréciation à nos militaires. L’objet qu’on m’a demandé de signer n’est ni une bombe, ni un missile, ni une arme d’aucune sorte.

« C’est un objet inerte utilisé uniquement à des fins de formation ou d’affichage. Vous pouvez lire la citation de l’Air Force dans l’histoire suivante », a-t-il ajouté, avant de partager une capture d’écran d’un Agence France-Presse article cela a confirmé sa déclaration.

La photo aurait été prise alors qu’Evans était en Turquie pour honorer les troupes américaines lors d’une tournée de vacances en décembre 2016 parrainée par les United Service Organizations. Un porte-parole de l’armée de l’air a déclaré AFP« L’objet que Chris Evans signe sur la photo de la tournée USO de 2016 est une aide à l’entraînement inerte pour l’élimination des explosifs et munitions (EOD). L’objet est destiné à modéliser un obus d’artillerie et est uniquement destiné à des fins d’exposition et d’entraînement.

Contrecoup envers le Fantôme L’acteur s’est également d’abord échauffé à cause de la photo qui a refait surface quelques jours après que la candidate à la présidentielle Nikki Haley a été photographiée en train de signer un obus d’artillerie israélien avec les mots « terminez-les » alors qu’elle parcourait la frontière nord du pays au milieu de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Presse associée signalé.

L’image d’Evans est également devenue virale quelques jours après une Une frappe aérienne israélienne aurait tué des dizaines de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, se sont réfugiées dans un camp de tentes dans la ville de Rafah, au sud de Gaza – ce qui a suscité de nouvelles critiques avant que l’acteur ne publie sa déclaration.