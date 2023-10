Chris Evans a révélé le week-end dernier que lui et sa femme Alba Baptista s’étaient mariés le mois dernier lors de deux cérémonies sur la côte Est et dans son Portugal natal.

« Je me suis mariée. C’était vraiment, vraiment génial », a déclaré la star de « Captain America » ​​samedi au Comic Con de New York.

« Ils étaient merveilleux et magnifiques », a déclaré l’homme de 42 ans à propos de leurs noces.

« Planifier un mariage, c’est beaucoup », a-t-il ajouté. « Pour ceux d’entre vous qui sont mariés, vous savez, cela demande beaucoup de travail, mais maintenant que nous avons traversé cela, nous profitons simplement de la vie et nous préparons pour l’automne, ma saison préférée. C’est comme le meilleure période de l’année en ce moment. … Maintenant, nous nous détendons, profitons de la vie et réfléchissons.

Evans et Baptista ne sont pas le premier couple à abandonner un somptueux mariage hollywoodien au profit d’une cérémonie plus intime.

Dolph Lundgren et Emma Krokdal

L’été dernier, l’acteur de « Rocky IV » Dolph Lundgren a épousé sa fiancée, l’entraîneur personnel Emma Krokdal, lors d’une cérémonie privée en Grèce.

« Nous avons choisi de célébrer notre amour en nous mariant dans notre villa à Mykonos avec notre famille et quelques amis proches », avait alors déclaré le couple au magazine People à propos de leurs noces de juillet. « Nous avons pensé que c’était enfin le bon moment pour célébrer l’amour, la vie et le bonheur – au pays des Dieux. »

Ben Affleck et Jennifer Lopez

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont finalement mariés l’année dernière, près de deux décennies après avoir annulé leur premier mariage.

Ils ont célébré avec une somptueuse cérémonie dans le domaine de 87 acres d’Affleck en Géorgie fin août 2022, mais un mois avant cela, le couple s’est marié pour la première fois à la Little White Wedding Chapel à Las Vegas juste après minuit le 17 juillet 2022.

« Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patience. Exactement ce que nous voulions. Hier soir, nous avons pris l’avion pour Vegas, avons fait la queue pour obtenir un permis avec quatre autres couples, tous faisant le même voyage vers la capitale mondiale du mariage », s’est exclamée Lopez après la cérémonie dans sa newsletter On The JLo. » Restez assez longtemps et peut-être vivrez-vous le meilleur moment de votre vie dans une traversée en voiture à Las Vegas à midi trente du matin dans le tunnel de l’amour en voiture, avec vos enfants et celui avec qui vous passerez toute votre vie. … L’amour est une grande chose, peut-être la meilleure des choses, et cela vaut la peine d’attendre. »

Jennifer Aniston et Justin Théroux

L’ancien couple Jennifer Aniston et Justin Theroux ont réussi à garder secret leur mariage de 2015 – dans lequel Jimmy Kimmel a officié – en disant à leurs invités qu’il s’agissait d’une fête d’anniversaire pour l’acteur de « White House Plumbers ».

Theroux a ensuite qualifié la ruse de « l’anniversaire » d' »erreur de calcul massive » car ils ont fini par devoir dire la vérité à certains des invités qui avaient répondu « non » pour les inciter à venir alors que ceux qui avaient dit « oui » ne le savaient pas.

« Après, nous avons en quelque sorte réalisé que c’était un plan terrible parce que vous dites en gros à la moitié de vos invités : ‘Vous êtes au chômage et nous ne pouvons pas vous faire confiance’, ce qui n’était bien sûr pas le cas, mais nous l’avons juste en quelque sorte diffusé, et les gens qui ont dit « oui » à l’anniversaire [we didn’t tell]et puis les gens qui disaient : « Nous ne pouvons pas », nous avons vraiment mis plus de pression sur eux pour qu’ils soient à « l’anniversaire » », a-t-il déclaré à Vanity Fair.

Le couple a divorcé en 2017.

Julia Roberts et Danny Moder

En 2002, Julia Roberts et Danny Moder ont utilisé une tactique similaire à celle d’Aniston et Theroux pour attirer famille et amis dans son ranch du Nouveau-Mexique.

Les proches ont été invités à « célébrer le Jour de l’Indépendance » avec le couple, mais peu après minuit le 4 juillet, la soixantaine d’invités se sont rassemblés sur la propriété pour échanger leurs vœux.

« Il y a eu une acclamation, une sorte de vague d’acclamations qui a résonné contre les montagnes », a déclaré l’un des invités à People après le mariage, au moment où les invités ont réalisé que la soirée était plus qu’un barbecue. « C’était un rassemblement tellement magique et intime. »

Le couple est marié depuis maintenant 21 ans.

Scarlett Johansson et Colin Jost

Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés au début de la pandémie en octobre 2020 au domicile de l’actrice de « Black Widow » à Palisades, New York, avec seulement un petit nombre de membres de leur famille et d’amis.

« Je pense que le simple fait de garder cela intime et petit donne l’impression que c’est intentionnel », a déclaré Johansson à People quelques mois après le mariage. « Nous voulions qu’il y ait une intimité intentionnelle plutôt que quelque chose qui donne l’impression que nous sommes limités par toutes ces choses. »

Ed Sheeran et Cherry Seaborn

L’année dernière, Ed Sheeran a parlé de son mariage en 2019 avec Cherry Seaborn, qu’il a rencontré pour la première fois au lycée.

« Notre véritable mariage était un tout petit événement, avec pratiquement personne, et nous l’avons fait la nuit, un jour au hasard en janvier, comme au milieu de nulle part et pratiquement personne ne le savait, personne n’y est venu », a déclaré « Shivers ». » a déclaré le chanteur au podcast « Table Manners ». « On a allumé des bougies, on s’est mariés, on est rentrés, on a mangé un curry. C’est tout. »

Plus tard, ils ont organisé une fête de mariage plus somptueuse que Sheeran a qualifiée de « célébration de nous et de nos amis et moins privée. Je ne voulais tout simplement pas que les photos soient diffusées ».

Sheeran n’a confirmé le mariage que quelques mois plus tard, lorsqu’il a sorti sa chanson « Remember the Name », dans laquelle il qualifiait Seaborn de sa femme.

Joe Jonas et Sophie Turner

L’ex-couple Joe Jonas et Sophie Turner ont célébré leur mariage en 2018 dans une chapelle de Las Vegas après les Billboard Music Awards.

Alors que la cérémonie était censée être privée, Diplo l’a diffusée en direct sur son histoire Instagram. Jonas a ensuite plaisanté en disant que la star d’EDM avait « gâché » leur journée. « J’aime Diplo, mais il aime son [Insta]gramme de plus qu’un enfant de 13 ans.

Il a ajouté : « Nous avons juste ri, nous adorons ça. Nous avons pensé que c’était ridicule. Et j’adore le fait qu’il entre dans la chapelle et qu’il dise : ‘Je vais organiser ce mariage très vite.' »

L’ancien couple, qui partage deux filles, a annoncé son divorce le mois dernier.

Jason Momoa et Lisa Bonet

Malgré les rumeurs selon lesquelles ils se seraient mariés en 2007, Jason Momoa et Lisa Bonet se sont secrètement mariés 10 ans plus tard, en 2017.

Momoa a déclaré à « Entertainment Tonight » à l’époque que « certains… e ont divulgué le mariage.

« Vous savez quoi ? Je suis marié à ma femme depuis 12 ans. C’est juste un rassemblement de nos familles et une célébration de notre amour », avait-il ajouté à l’époque.

L’ancien couple était ensemble depuis 12 ans et avait deux enfants ensemble avant de se marier officiellement. Ils ont annoncé leur séparation l’année dernière.

Ashton Kutcher et Mila Kunis

Ashton Kutcher et Mila Kunis se sont mariés lors d’une cérémonie privée à Oak Glen, en Californie, le week-end du 4 juillet 2015.

« Nous ne l’avons jamais nié ; nous n’en avons tout simplement jamais parlé », a déclaré Kunis à Glamour après avoir attendu près d’un an pour confirmer leur mariage. « C’était quelque chose qui n’avait rien à voir avec quelqu’un d’autre. »

Elle a finalement confirmé la nouvelle quelques mois après le mariage lorsqu’elle portait son alliance lors d’une apparition dans « The Late Late Show with James Corden ».

Kristen Bell et Dax Shepard

Kristen Bell et Dax Shepard se sont rendus au palais de justice pour leur cérémonie de 2013.

« Nous nous sommes mariés dans une petite pièce du palais de justice de Beverly Hills, et c’était quand même l’un des meilleurs jours de ma vie », a-t-elle déclaré à « CBS Sunday Morning » en partageant des photos de la cérémonie intime trois ans plus tard qui l’incluait dans une interview. haut et pantalon noirs et Shepard dans un smoking noir.

En 2022, Bell a déclaré à People : « Ce que nous souhaitions, c’était l’intimité les uns des autres. Nous ne voulions pas regarder ou parler à quelqu’un d’autre que l’autre. Nous voulions vraiment essayer d’être aussi présents que possible. certainement facile, et c’est très bon marché.

Jay-Z et Beyoncé

En 2008, le couple de puissance musicale Jay-Z et Beyoncé se sont mariés en secret dans le penthouse du rappeur « Empire State of Mind » à Manhattan avec seulement 40 invités – dont les membres du groupe Destiny’s Child de Beyoncé et leur couple d’alors Gwyneth Paltrow et Chris Martin, selon People.

En 2017, Beyoncé a publié une vidéo de leur relation avec sa chanson « Die with You » qui comprenait un extrait d’eux marchant ensemble dans l’allée.