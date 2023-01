Chris Evans et Alba Baptista deviennent officiels sur Instagram : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Magnus Sundholm/Shutterstock/ News & Pictures/ MEGA

Chris Evans est devenu officiel sur Instagram avec l’actrice Alba Baptista! L’homme de 41 ans Homme gris L’acteur s’est rendu sur son histoire Instagram le 6 janvier pour partager une compilation vidéo hilarante du couple se faisant peur tout au long de 2022 derrière les murs et dans les coins, comme on le voit ci-dessous. La vidéo comprenait huit alertes de saut, et par la dernière, Alba, 25 ans, était apparemment meilleure pour se préparer à l’inconnu. Les images la montraient marchant timidement vers une porte avant que Chris ne la surprenne. “Je le savais!” s’exclama-t-elle après qu’il lui ait sauté dessus.

“Un retour sur 2022”, a écrit Chris en haut de la vidéo, aux côtés de trois émojis cardiaques. Il n’a pas tagué l’actrice portugaise, car son Instagram semble avoir été désactivé. Alors qu’il était encore en place en novembre 2022, Chris a fait la une des journaux pour avoir laissé un commentaire séduisant sous son message faisant la promotion de son film de 2022, Mme Harris va à Paris. Il a laissé un emoji fondant, montrant qu’il fondait simplement pour elle. Comme c’est mignon!

La relation de Chris et Alba a fait la une des journaux en novembre 2022 quelques jours seulement après que Chris a été nommé PERSONNES“L’homme le plus sexy du monde” en 2022. Une source du point de vente a affirmé que le couple était dans une relation “sérieuse” depuis plus d’un an à ce moment-là. “Ils sont amoureux et Chris n’a jamais été aussi heureux. Sa famille et ses amis l’adorent tous », ont-ils divulgué. Bien que la relation ait été confirmée en novembre, certains fans ont émis l’hypothèse que quelque chose se passait entre les deux acteurs dès janvier 2022.

Chris a parlé de se sentir prêt à s’installer et à fonder une famille avec la femme de ses rêves dans son interview “Sexiest Man Alive”, mais a gardé les lèvres scellées sur une femme déjà présente dans sa vie. “C’est absolument quelque chose que je veux : une femme, des enfants, fonder une famille”, a-t-il déclaré. PERSONNES. “Lorsque vous lisez sur la plupart des meilleurs artistes, qu’il s’agisse d’acteurs, de peintres, d’écrivains, la plupart d’entre eux [admit] ce n’était pas le travail qu’ils ont fait [that they are most proud of], il s’agissait des relations; les familles qu’ils ont créées, l’amour qu’ils ont trouvé, l’amour qu’ils ont partagé.

Chris a été lié à plusieurs actrices au fil des ans, y compris Jenny Ardoise, Jessica Bielet Minka Kelly. On pense également qu’il est sorti avec Kate Bosworth, Christine Ricci, Dianna agronet Lily Collins.

