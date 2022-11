Chris Evans est l’homme le plus sexy du monde : Top 10 des photos dignes de bave de Mr Captain America

Fahman Khan est un nom familier maintenant. Le beau gosse a fait partie de diverses émissions de télévision telles que Ishq Mein Marjawan, Mere Dad Ki Dulhan, Apna Time Bhi Aayega et plus. Mais il a eu un énorme succès après avoir joué dans l’émission Gul Khan Imlie qui avait Grand Patron 16 concurrent Sumbul Toukir Khan en tête face à lui. La chimie de Fahmaan avec tous ses partenaires a été appréciée par ses fans. Que ce soit Megha Ray, Anjali Tatrari ou Sumbul. Aujourd’hui, Fahmaan Khan a rendu hommage à sa co-vedette d’Apna Time Bhi Aayega Mégha Ray.

Fahmaan Khan manque sa co-vedette Megha Ray

Megha Ray a joué Rani contre Veer Pratap Singh Rajawat de Fahmaan Khan dans Apna Time Bhi Aayega. Leur chimie et leur lien hors écran ont été largement appréciés par tous leurs fans. Et il semble que Fahmaan manque sa jolie costar Megha. Il a pris son compte sur les réseaux sociaux et a partagé quelques photos et une vidéo en ligne et a écrit : “Joyeux 2 ans d’être RANI @megha_ray elle me manque tellement.” On voit Megha s’amuser sur un chariot sur les plateaux d’Apna Time Bhi Aayega. Il a partagé des photos loufoques de Megha sur ses histoires Instagram la félicitant d’avoir joué Rani.

Quand Fahmaan Khan s’en est pris aux trolls

Depuis que Fahmaan a commencé à jouer le rôle d’Aryan Singh Rathore dans Imlie. Il a été massivement expédié avec Sumbul Touqeer Khan en tant qu’arylie. Et bientôt, des guerres de fans ont commencé entre les expéditeurs de Megha Ray-Fahmaan Khan et les expéditeurs d’Arylie. Fahmaan Khan avait publié une vidéo disant qu’il signalerait les comptes qui claqueraient ou trolleraient d’autres costars, feraient des remarques personnelles à leur encontre et refuseraient de les appeler ses fans. La vidéo était une énorme tendance dans Entertainment News.

Pendant ce temps, Fahmaan a refusé Bigg Boss 16. Il sera ensuite vu à Dharam Patnii en tant que Ravi Randhawa face à Kritika Singh Yadav.