Chris Evans épouse Alba Baptista lors d’un mariage intime

Chris Evans est un homme marié.

Moins d’un an après avoir confirmé publiquement leur relation, le Capitaine Amérique L’acteur se serait marié avec Alba Baptista ce week-end.

Selon les rapports de Page six, l’heureux couple a déclaré ses vœux lors d’une cérémonie intime samedi, qui a eu lieu dans le Massachusetts, à leur domicile de la région de Boston. Un initié a déclaré au média que la cérémonie était « étroitement verrouillée », obligeant les invités du mariage à signer des NDA et à perdre leurs téléphones.

Evans, 42 ans, et son épouse de 26 ans auraient invité leur famille et leurs amis les plus proches à participer à la « belle » cérémonie. La liste des invités inclurait certaines des grandes co-stars de l’acteur chez Marvel, comme Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et Jeremy Renner.

Le Couteaux sortis La star et l’actrice luso-brésilienne ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en novembre 2022, mais à l’époque, une source a déclaré PERSONNES que le couple sortait déjà ensemble depuis « plus d’un an ».

« Ils sont amoureux et Chris n’a jamais été aussi heureux », avait déclaré la source à l’époque. « Sa famille et ses amis l’adorent tous. »

Quelques heures seulement après que la nouvelle ait fait la une des journaux, le duo a été aperçu se tenant la main lors d’une promenade dans Central Park à New York.

Evans a été vu en train de laisser un commentaire affectueux sur la page Instagram de Baptista à peu près au même moment, bien qu’il n’ait officialisé leur relation sur Instagram qu’à la Saint-Valentin 2023. En l’honneur de cette fête, l’acteur a publié plusieurs photos remplies de PDA de lui et de son autre. la moitié, montrant combien de moments ils avaient déjà partagés ensemble, en privé.

Félicitations à l’heureux couple !