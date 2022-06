Chris Evans défend le spin-off de Buzz Lightyear contre les critiques anti-gays – les qualifiant d’« idiots » | Actualités Ents & Arts

L’acteur Chris Evans a critiqué les personnes qui réagissent négativement aux films reflétant des groupes traditionnellement sous-représentés, les qualifiant d ‘ »idiots » qui « mourront comme des dinosaures ».

La star hollywoodienne interprète le jeune Buzz l’Éclair dans le spin-off animé de Toy Story Lightyear, qui a été interdit aux Emirats Arabes Unis car il représente un baiser entre deux personnages féminins.

Parlant de ceux qui s’opposent à la décision de refléter différents groupes à l’écran, Evans a déclaré à Reuters TV: « La vraie vérité est que ces gens sont des idiots. »

Image:

Evans exprime le jeune Buzz Lightyear dans le spin-off de Toy Story. Photo : Pixar/Disney



« Chaque fois qu’il y a eu des progrès sociaux au réveil, l’histoire américaine, l’histoire humaine, est celle d’un éveil et d’une croissance sociaux constants et c’est ce qui nous rend bons », a ajouté Evans.

Lightyear, l’histoire d’origine du personnage, doit sortir en salles jeudi.

En plus d’être interdit aux Émirats arabes unis, qui comprennent Dubaï et Abu Dhabi, Disney n’a pas non plus été en mesure d’obtenir l’autorisation de montrer le film Pixar dans 13 autres pays du Moyen-Orient et d’Asie, dont l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Indonésie, la Malaisie et le Liban.

Le bureau de réglementation des médias du ministère de la Jeunesse et de la Culture des Émirats arabes unis a déclaré que le film n’était « pas autorisé à être projeté au public » en raison de sa « violation des normes de contenu médiatique du pays ».

L’amie proche de Buzz dans le film est une femme garde de l’espace qui épouse une autre femme et une scène montrant des moments cruciaux tout au long de la relation du couple comprend un bref baiser.

« Il y aura toujours des gens qui ont peur et qui ne savent pas et qui essaient de s’accrocher à ce qui était avant. Mais ces gens meurent comme des dinosaures », a déclaré Evans. « Je pense que l’objectif est de ne pas leur prêter attention, d’aller de l’avant et d’embrasser la croissance qui fait de nous des humains. »

Le producteur Galyn Susman s’est demandé pourquoi les téléspectateurs « ne s’énervaient pas davantage en montrant des relations ratées ».

Elle a dit que Lightyear montre une relation qui « dure toute une vie » et est « aimante » et « soutenable » – montrant à Buzz « exactement ce qu’il n’a pas et c’est tout l’intérêt ».

« Nous devrions tous être si chanceux d’avoir ce genre de relation dans notre vie. »

Lundi, Evans a surpris de jeunes patients lors d’une projection préliminaire du film, saluant des familles à l’hôpital Chelsea et Westminster de Londres au CW + MediCinema de l’hôpital – l’un des six cinémas hospitaliers que l’organisme de bienfaisance gère au Royaume-Uni.

La star de Captain America a passé du temps à discuter avec des patients et à signer des affiches avant d’assister à la première à Londres plus tard dans la soirée.