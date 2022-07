Chris Evans défend Anthony Mackie en tant que “Captain America”: “Sam Wilson est Captain America”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chris Evans défend sa co-star.

Après que The Hollywood Reporter ait partagé que “Captain America 4” est en préparation, le point de vente a annoncé qu’Anthony Mackie reprendrait son rôle de Sam Wilson et que le rôle principal du film n’a pas été choisi.

Il y a eu des spéculations sur le retour d’Evans dans le rôle, et il a remis les pendules à l’heure sur Twitter samedi.

“Sam Wilson est Captain America”, a-t-il répondu au tweet du Hollywood Reporter. Il semble qu’Evans, qui a joué le rôle de Steve Rogers, ne reprendra pas son rôle et a annoncé le rôle de Mackie dans le film.

Evans a joué le rôle de Captain America depuis la sortie du premier film Marvel sur le super-héros. « Captain America : The First Avenger » est sorti au box-office en 2011.

Le point de vente a partagé que le film avait récemment trouvé son producteur, le cinéaste nigérian-américain Julius Onah.

En 2020, Evans a pris la parole sur le podcast “Awards Chatter” du Hollywood Reporter et a partagé qu’il n’avait presque pas assumé le rôle de Captain America en raison de l’anxiété.

“Tout d’un coup, votre passe-temps devient votre travail”, a-t-il expliqué. “L’anxiété vient avec ça.”

Evans a déclaré que l’incapacité à lutter contre son anxiété l’avait forcé à refuser l’opportunité d’auditionner pour le chef des Avengers connu sous le nom de Steve Rogers et son alter ego Captain America à plusieurs reprises dans la série “Captain America: The First Avenger”.

“Ma souffrance serait la mienne”, a déclaré Evans, ajoutant qu’il sentait que son ascension vers la célébrité ne ferait qu’alimenter son anxiété et craignait que le fait d’assumer le rôle convoité ne change la perception que le public a de lui sur les réseaux sociaux – alors qu’Evans envisageait de faire le faire un saut “pendant la prolifération de l’ère d’Internet où tout d’un coup vous pouvez lire les réactions des gens en ligne.”

Il a dit plus tard dans l’épisode qu’il était maintenant satisfait de la décision qu’il avait prise et reconnaissant de ne pas avoir refusé le rôle.