Chris Evans a expliqué comment sa femme le forçant à sortir pour une course à froid le week-end l’avait aidé à remédier à un problème de santé persistant,

Le DJ de Virgin Radio, âgé de 54 ans, a parlé de son sentiment qu’il pourrait avoir la maladie de Raynaud et que faire une course de 14 miles avec sa femme Natasha Shishmanian aurait pu l’aider à réaliser que c’était une possibilité définitive.

La maladie de Raynaud est une affection qui affecte la circulation, provoquant le changement de couleur de certaines zones du corps comme les doigts et les orteils par temps froid ou stressé.

Il a dit qu’après la course du matin, dans le froid hivernal, ses mains sont passées en «mode gel» et ont montré les symptômes de la maladie.

Chris a évoqué le sujet lors de son émission de petit-déjeuner, mais le co-présentateur Vassos Alexander pensait qu’il y avait une arrière-pensée pour lui jusqu’à présent ce week-end.







Chris a déclaré: « Tash et moi étions partis pour un peu de course samedi … un peu de course, elle m’a encore traîné sur 14 milles! »

Vassos a estimé qu’il y avait plus à faire et que Chris s’entraînait secrètement pour l’Ultra Challenge que Natasha pourrait envisager de faire cette année.

Il s’agit de courses de différents kilométrages dans lesquels les participants peuvent marcher ou faire du jogging, pour des causes caritatives.

Vassos a dit: « Ah, les inconnues sur Ultra pour lesquelles elle s’entraîne. Ou vous êtes … »

Chris a sauté: « Je ne le suis pas! Vassos, sur notre amitié, je ne m’entraîne pas à partir d’un Ultra.

«J’espérais m’entraîner un après-midi sur le canapé, mais ce n’était pas le cas!

Vassos a rétorqué: « Eh bien, vous ne vous entraînez pas pour un Ultra pour autant que vous le sachiez! »

« Non, » répondit Chris, « mais je pense qu’elle pourrait m’entraîner avec elle, pauvre chose. »

Chris a ajouté: « Au fait, je ne suis pas le plus léger à traîner quand tu es aussi en forme qu’elle! »







C’est ici que Chris a parlé de la façon dont le froid hivernal avait affecté ses mains et que sa femme de 14 ans souffrait également du froid.

Chris a déclaré: « Elle a un problème que sa main gauche devienne froide mais pas sa main droite », a-t-il noté.

«Je pense que nous en avons déjà parlé dans la série…»

Vassos interrompit: « C’est comme les voitures, ma Fiat 500 – le côté gauche est un bloc de glace absolu, le côté droit, très bien! »

Roulant des yeux, Chris intervint: « Ce sera le vent ou quelque chose comme ça, la direction du front froid, idiot! »

Chris avait déjà parlé à ses auditeurs des raisons pour lesquelles certaines parties de votre corps, en particulier les membres, peuvent refroidir si rapidement lorsque la température baisse.

Il a déclaré à l’époque: «La raison pour laquelle vos mains et vos pieds ont froid lorsque vous êtes à l’extérieur et que vous faites quelque chose, c’est parce qu’il y a tellement de terminaisons nerveuses dans vos mains et vos pieds qui nécessitent de la chaleur pour fonctionner, qu’elles prennent un quantité excessive de chaleur dans votre corps. «

Pour lutter contre cela, Chris a révélé qu’il avait trouvé la solution parfaite.

Il a déclaré à ses auditeurs: «Cette semaine, c’était la première fois que je courais avec des chaussettes imperméables – elles sont incroyables!

« Incroyable! Ils ont gardé mes pieds un peu plus chauds, mais mes mains sont mieux sans gants et en utilisant simplement ces chauffe-mains de temps en temps. »

* Le Chris Evans Breakfast Show est diffusé en semaine à 6h30 sur Virgin Radio.

