Chris Evans de Marvel a abandonné Los Angeles à cause de sa santé mentale

Après avoir terminé la production de « Avengers: Endgame » de Marvel Cinematic Universe, où il incarne le bien-aimé Captain America, l’acteur Chris Evans a également atteint une fin de partie dans sa relation avec Los Angeles.

L’acteur a déclaré qu’il associait Los Angeles à « l’anxiété pavlovienne » et qu’il avait donc cherché refuge et s’était installé en Nouvelle-Angleterre, où il avait grandi.

Cela « me ramène à une époque où la vie n’était pas seulement plus simple – c’est trop réducteur – mais à une époque où j’étais plus pure, je suppose; où mon ego et mes insécurités n’étaient pas une force si dominante que je devais pousser contre », a-t-il déclaré à GQ Magazine.

Evans a déclaré que l’anxiété avait presque modifié la trajectoire de sa carrière et son rôle de Captain America.

L’acteur de 42 ans « appréhendait initialement de jouer le rôle », révélant qu’il avait en fait dit non avant de dire oui. « Je me souviens qu’à la fin de la vingtaine, j’ai eu un véritable changement dans la façon dont je me sentais sur le tournage, dans la promotion des films : un peu plus d’anxiété, un peu plus d’incertitude. On finit toujours par se remettre en question, ‘Est-ce que c’est ce que je devrais faire ?' »

« Je ne savais tout simplement pas si je me rapprochais de moi-même ou si je m’éloignais. Et quelque chose en moi ne cessait de dire que je m’éloignais de plus en plus – que quelque chose dans cette industrie n’était pas sain. »

Originaire de Sudbury, dans le Massachusetts, Evans a parlé franchement de sa volonté de quitter le monde du théâtre.

« Je pourrais simplement fabriquer des meubles pour personne et être heureux », a-t-il expliqué à propos de son avenir. « Je ne veux pas, je dois formuler cela de la bonne manière. J’allais dire, je ne veux pas perdre trop de temps dans cette industrie, mais cela ne me semble pas vraiment… Cela ne semble pas correct. Je ne veux pas occuper trop de place dans une industrie dans laquelle je travaille déjà depuis 20 ans », a-t-il admis.

« Parfois, je me demande s’il me manque une sorte de… par exemple, je pense que je suis une personne très motivée. J’ai beaucoup d’énergie. Je me lève tôt, je fais beaucoup de choses dans une journée, mais ce n’est pas toujours le cas. concentré sur le jeu d’acteur. Parfois, lire un scénario est la dernière chose que je veux faire.

Lorsqu’il s’agit de revenir sur son passage dans le MCU, Evans n’est pas aussi clair.

« Ouais, peut-être », dit-il. « Je ne dirai jamais jamais, simplement parce que ce fut une expérience tellement merveilleuse. Mais cela m’est aussi très précieux. C’est quelque chose dont je suis très fier. Et comme je l’ai dit, parfois je n’arrive même pas à croire que cela se soit produit. Et je ne voudrais pas de l’œil au beurre noir si cela ressemblait à une ponction d’argent ou s’il ne répondait pas aux attentes ou si j’avais simplement l’impression qu’il n’était pas lié à cette chose originale… Donc, pas de sitôt. «