Chris Evans confirme sa relation avec l’actrice Alba Baptista

Après des mois de rumeurs entourant son statut relationnel, Chris Evans fait savoir au monde qu’il n’est plus sur le marché.

Vendredi 6 janvier, Chris Evans s’est rendu sur Instagram pour publier une vidéo qui semble confirmer sa relation de longue date avec l’actrice portugaise de 25 ans Alba Baptista.

La vidéo est une compilation des deux acteurs se faisant des blagues tout au long de l’année dernière, ornée de la légende “Un regard en arrière sur 2022”. Les clips commencent par l’un des Vengeurs star faisant de la lessive, avant que Baptista ne se faufile derrière lui et crie: “Bébé!” Evans saute immédiatement en arrière, surpris, avant d’éclater de rire.

Le reste des clips montre le couple qui va et vient avec les mêmes frayeurs, dépeignant clairement ce va-et-vient maladroit est l’un de leurs langages d’amour communs.

Cette publication Instagram marque la première fois que le Couteaux sortis star a publiquement reconnu sa relation avec Baptista, qui est de 16 ans son cadet. En novembre, Page 6 a publié des photos du couple se mettant à l’aise dans Central Park. Ce même mois, des sources ont déclaré PERSONNES que le couple était assez “sérieux” et sortait ensemble depuis plus d’un an.

“Ils sont amoureux et Chris n’a jamais été aussi heureux”, a déclaré l’initié à l’époque. “Sa famille et ses amis l’adorent tous.”

Félicitations à l’heureux couple !