Chris Evans concentre toute son énergie à trouver son prochain partenaire

Chris Evans a récemment parlé de sa lutte pour trouver l’amour à Hollywood, affirmant qu’il s’était récemment concentré sur la recherche de quelqu’un de spécial.

Dans son nouveau film, la star de “The Grey Man” de Netflix, “The Avengers”, incarne un assassin traquant de manière obsessionnelle le personnage de Ryan Gosling, qui est en fuite après avoir découvert des secrets de la CIA.

Lors de la promotion du film, on a demandé à Evans s’il y avait quelque chose dans sa vie qu’il recherchait de manière aussi obsessionnelle que son personnage, et il a donné une réponse intéressante.

“La réponse serait que peut-être [I’m] concentré au laser sur la recherche d’un partenaire, vous savez, quelqu’un avec qui vous voulez vivre “, a déclaré Evans à Shondaland.” Peut-être qu’il s’agit d’essayer de trouver quelqu’un avec qui vous cherchez à passer votre vie. Oui, alors c’est peut-être ça.”

La star d'”Avengers : Infinity War” a également expliqué à quel point il est difficile de trouver l’amour dans le monde d’aujourd’hui, en particulier à Hollywood.

“Je veux dire, écoutez – j’aime ce que je fais. C’est génial; je m’y consacre entièrement. Mais en termes de – même cette industrie est pleine de poches de doute, d’hésitation et de recalibrage en termes d’essayer vraiment de trouver quelqu’un qui vous pouvez vraiment vous y consacrer entièrement”, a déclaré Evans.

Evans a été lié à quelques femmes avec lesquelles il a travaillé dans le passé, notamment l’actrice comique Jenny Slate.

Slate et Evans se sont rencontrés en 2017 sur le tournage de leur film “Gifted” et sont sortis ensemble pendant un an avant d’annoncer leur rupture en 2018.

Selon certaines rumeurs, il aurait également eu des relations avec Jessica Biel, Minka Kelly et plus récemment Selena Gomez. Les rumeurs de rencontres avec Selena Gomez ont commencé lorsque Gomez a été présenté sur TikTok portant un pull qui ressemblait beaucoup à celui qu’Evans portait dans le film “Knives Out”.

Les rumeurs ont pris de l’ampleur quand Evans a commencé à la suivre sur Instagram, puis a publié une vidéo de lui-même jouant du piano avec une légère vue du reflet d’une femme aux cheveux bruns courts, qui ressemblait au style que Gomez arborait à l’époque. .

Alors que de nombreux fans étaient enthousiasmés par la possibilité que les deux deviennent un couple, cela semblait être un vœu pieux, car aucun des deux n’a confirmé qu’ils étaient sortis ensemble.

Evans a peut-être du mal à trouver l’amour à Hollywood, mais il connaît un énorme succès professionnel. Il joue dans un certain nombre de films Marvel, exprimant Buzz Lightyear dans “Lightyear”, et a trois films en post-production.

“The Grey Man” sortira sur Netflix le 22 juillet 2022.