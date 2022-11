Chris Evans, 41 ans, révèle s’il veut se marier et avoir des enfants – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Salangsang/Shutterstock

Chris Evansqui a été couronné PERSONNES“Sexiest Man Alive” 2022 le 7 novembre, a révélé qu’il avait “absolument” hâte de trouver une femme et de fonder une famille. “C’est absolument quelque chose que je veux”, a déclaré l’acteur de 41 ans à la publication dans un article publié le 8 novembre. “Femme, enfants, fonder une famille.”

Plus à propos Chris Evans

“Lorsque vous lisez sur la plupart des meilleurs artistes, qu’il s’agisse d’acteurs, de peintres, d’écrivains, la plupart d’entre eux [admit] ce n’était pas le travail qu’ils ont fait [that they are most proud of]il s’agissait des relations, des familles qu’ils ont créées, de l’amour qu’ils ont trouvé, de l’amour qu’ils ont partagé », a déclaré le Couteaux sortis étoile a continué. “C’est donc aussi quelque chose à travers mes 41 longues années qui sonne également vrai. Ces choses sont les plus importantes. J’aime l’idée de la tradition et de la cérémonie, j’en ai eu beaucoup dans ma vie, donc l’idée de créer cela, je ne peux penser à rien de mieux.

Pour toute personne intéressée à savoir ce que c’est que d’être dans une relation avec Chris, il a gentiment décrit comment il est en tant que partenaire dans son entretien avec PERSONNES. “Je n’aime pas me disputer, je n’aime pas élever la voix, ni aucune forme de manipulation”, a-t-il expliqué. «Je trouve un certain niveau d’humilité sexy mais cela ne signifie pas nécessairement physiquement du tout. Je pense juste qu’il est très sage de reconnaître que vous pourriez ne pas savoir [everything]. Il est sage de reconnaître que vous pourriez vous tromper. Il est sage et mature de pouvoir dire “Je suis désolé d’avoir fait une erreur”, d’être vulnérable et de ne pas toujours chercher la dispute ou d’amener les choses dans un lieu argumentatif. Cela demande beaucoup de maturité et je trouve cela très sexy.

Il a également déclaré avec fierté qu’il avait pu utiliser ses années dans le jeu des rencontres comme un moyen de réfléchir et de s’améliorer en tant que partenaire. “Nous avons tous des schémas, des blocages ou des bagages qui se répètent et font écho, donc j’ai vraiment été en mesure d’identifier où j’ai besoin d’amélioration et ce qui fonctionne”, a déclaré le Homme gris noté l’acteur. “Je vois aussi vraiment la valeur et la force derrière dire, ‘Je suis désolé.’ Si vous êtes capable, dans ces moments de vulnérabilité, de rester calme et d’écouter, et de dire que vous êtes désolé même si vous ne pensez pas avoir fait quelque chose de mal parce que ce n’est pas de votre point de vue, mais de celui de l’autre personne, je pense que cela s’ouvre une porte de manière très saine.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Chris est sorti avec une poignée d’actrices au fil des ans, y compris Jenny Ardoise, Jessica Bielet Minka Kelly. Il a également été lié à Kate Bosworth, Christine Ricci, Dianna agronet Lily Collins.

En entendant parler de son nouveau titre spécial, Chris a déclaré qu’il était un peu “difficile” d’être interviewé sur son apparence. “Cela ressemble à une forme étrange de vantardise humble”, a-t-il admis. «Vraiment, ce ne sera qu’un point d’intimidation. C’est mûr pour le harcèlement.