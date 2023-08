Chris Eubanks, favori de Wimbledon et espoir de l’US Open, a apprécié le tennis avec Jamie Foxx au cours d’une année mouvementée

Chris Eubanks cherche désespérément à conserver son élan de bien-être après Wimbledon avant le dernier Grand Chelem de l’année.

L’Américain reviendra sur nos écrans à l’US Open après avoir conquis le public britannique dans le sud-ouest de Londres.

4 Eubanks a conquis les cœurs à Wimbledon Crédit : Getty

4 Et a depuis discuté d’une année incroyable Crédit : Today.com

Le joueur de 27 ans a eu un mois de juillet inoubliable, remportant son premier événement du circuit ATP, l’Open de Majorque, à la veille de Wimbledon, où il a organisé une course inattendue jusqu’aux quarts de finale.

Le natif de Géorgie a éliminé les têtes de série Cameron Norrie et Stefanos Tsitsipas avant de se qualifier pour les huit derniers matchs à égalité avec Daniil Medvedev, qu’il a mené par deux sets, mais a finalement dit au revoir.

Il a reçu une standing ovation à sa sortie du court n°1 et a fait un geste de cœur avec ses mains en réponse, remerciant la foule pour sa contribution à l’apogée de sa carrière jusqu’à présent.

Et lorsque demandé par Aujourd’hui S’il est toujours au top de cette course, Eubanks a répondu : « Oui, j’ai subi quelques pertes depuis !

« Mais je reste dans le moment présent et je vais dans la bonne direction donc tout commence à s’installer, les choses commencent à se normaliser dans ce qui semble être une nouvelle réalité pour moi.

« Je veux juste conserver l’élan que j’ai construit à Wimbledon et la confiance que j’ai bâtie dans mon jeu, je veux juste continuer à avancer. »

Eubanks a une incroyable opportunité de le faire dans son pays d’origine, à New York, et a eu un visage célèbre pour l’aider à s’entraîner.

La mégastar hollywoodienne Jamie Foxx est devenue un ami proche d’Eubanks au cours d’une année mouvementée, et il a expliqué comment cette bromance est née.

4 Foxx n’a pas pu rendre le service d’Eubanks Crédit : @chris_eubanks96

4 L’acteur est resté sur la touche Crédit : chris_eubanks96

« Je me suis connecté avec un gars nommé Alex Avant qui est un très bon ami et il se trouve être l’un des meilleurs amis de Jamie », a-t-il expliqué.

« Alors Alex est un grand fan de tennis, nous sortons et jouons au tennis tout le temps, et puis un jour, il a dit : ‘hé, je pense que Foxx aimerait sortir et jouer’, alors quand il a dit que j’ai sauté sur l’occasion. .

« Je n’oublierai jamais qu’avec un de mes amis, nous étions à Los Angeles, quelque part près de la plage et j’ai reçu un appel d’Alex qui m’a dit : ‘hé, Foxx sera à la maison dans 30 minutes, il veut aller jouer.’ tennis’.

« Nous avons immédiatement sauté et pris des choses, sommes allés chez Alex et sommes allés sur le terrain et j’ai rencontré Foxx et c’était comme ça, l’un des gars les plus gentils, l’une des personnes les plus authentiques que vous ayez jamais rencontrées. »

En publiant des clips hilarants sur les réseaux sociaux montrant Foxx portant un maillot de football brésilien luttant pour rendre son service, Eubanks a déclaré que la vidéo ne rendait pas justice aux compétences de l’oscarisé.

« En fait, il a très bien tenu le coup », a ajouté Eubanks. « En fait, j’ai dû l’appâter un peu pour qu’il se rapproche de la ligne de fond.

« Il se tenait tellement loin derrière alors j’ai dit: ‘Hé mec, ce n’est pas là que se trouvent les pros, tu dois entrer’.

« Donc, quand je l’ai fait se rapprocher, je savais que je pourrais peut-être le tatouer un peu sur la hanche, mais depuis ce moment, nous sommes des amis très proches et il est venu me soutenir lors de mon match de quart de finale à Miami, ce qui C’était un peu une surprise.