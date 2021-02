Chris Eubank s’effondre alors qu’il s’excuse auprès de Michael Watson sur les histoires de vie de Piers Morgan

Chris Eubank en larmes a dit à Michael Watson – qui a subi une lésion cérébrale presque mortelle lorsqu’ils se sont boxés – qu’il ne trouve pas les mots pour dire à quel point il est désolé.

Eubank a ajouté qu’il avait encore du mal à comprendre l’impact du combat d’il y a 30 ans qui a mis Watson dans le coma pendant 40 jours et l’a laissé partiellement handicapé.

Dans une interview télévisée diffusée ce soir, Eubank a déclaré: «Je ne sais pas si je peux même donner un sens à ce qui s’est passé … il doit traverser ce qu’il a vécu et être toujours là.

«Je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolé. C’est le seul regret de ma carrière.







S’exprimant du public, Watson, 55 ans, a déclaré: «C’est bon, bruv. Passons à autre chose dans la vie. Je t’aime, Chris. Tout est du passé.

«Cela aurait pu arriver à n’importe qui. C’était un pur accident.

Watson a déclaré qu’il avait assisté à l’interview des histoires de vie de Piers Morgan car il voulait «faire partie de l’histoire». Eubank, 54 ans, a répondu: « Michael, vous êtes l’histoire. »

Piers l’a appelé «le moment le plus puissant de tous les spectacles Life Stories».







En 1991, Watson gagnait contre son compatriote boxeur britannique Eubank dans leur combat à White Hart Lane, au nord de Londres, pour le titre mondial des super-moyens, mais il a été arrêté au dernier tour.

Watson s’est effondré sur le ring et a subi six opérations cérébrales. Il a poursuivi le British Boxing Board of Control, affirmant que les soins médicaux nécessaires n’étaient pas au bord du ring.

Au moment où un règlement a été conclu en 2001, les mesures de sécurité dans le sport incluaient les ambulanciers paramédicaux.







Watson, dont la carrière de boxeur a pris fin par la blessure, n’est plus en fauteuil roulant après des années de rééducation.

Eubank, qui a grandi dans la pauvreté à Londres, a également déclaré que la série télévisée Upstairs, Downstairs avait inspiré son accent chic.

Il a ajouté qu’il était motivé dans sa carrière pour impressionner ses frères qui lui parlaient à peine en grandissant.









Eubank a également confirmé qu’il s’était marié pour la troisième fois.

Il a dit qu’il s’était marié dans l’État américain de Louisiane et qu’il était basé là-bas après avoir courtisé sa nouvelle épouse en lui lisant le poème The Female of the Species de Rudyard Kipling.

Lorsqu’on lui a demandé s’il trompait sa première femme, qui est la mère de quatre de ses enfants, il a répondu: «Je suis toujours rentré chez ma femme. Je ne vais pas parler de mes regrets passés.

* Les histoires de vie de Piers Morgan sont projetées aujourd’hui à 21h sur ITV.