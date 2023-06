Chris Eubank se vante d’avoir « déjà gagné » Cooking With The Stars plus d’une semaine avant le début de l’émission à la télévision

CHRIS Eubanks s’est vanté d’avoir «déjà gagné» Cooking with the Stars – une semaine avant le retour du concours ITV sur les écrans de télévision.

La légende de la boxe, 56 ans, apparaîtra dans la troisième série de l’émission de téléréalité, aux côtés de l’acteur primé aux BAFTA Jason Watkins, de l’actrice Gavin et Stacey Joanna Page, de Samia Longchambon de Coronation Street, de la chanteuse et personnalité de la télévision Peter Andre.

TVI

Chris s’est vanté d’avoir «déjà gagné» l’émission ITV Cooking with the Stars[/caption] TVI

Il est rejoint dans l’émission par Matt Willis, Joanna Page, Indiyah Polack, Samia Longchambon, Peter Andre, Claire Richards et Jason Watkins.[/caption]

Font également partie du casting Matt Willis de Busted, Claire Richards de Steps et la star de Love Island Indiyah Polack.

Lors d’une conversation avec ITV avant le lancement de la troisième série la semaine prochaine, on a demandé à Chris s’il était de la partie pour la gagner.

Le combattant confiant a répondu : « J’ai déjà gagné parce que je ne cherche pas la cerise. À peine arrivé dans l’émission, vous avez déjà gagné.

Et Chris a ajouté qu’il croyait déjà qu’il était le meilleur du groupe.

Il a affirmé : « Ma nourriture aura toujours meilleur goût que mes adversaires ou mes concurrents ! Ma présentation ne va pas émaner mais le goût vous fera toujours soupirer car je cuisine toujours à partir de l’esprit de ma mère. C’est vrai, personne ne vaut la cuisine d’une mère !

Il semble que Chris sera certainement un voleur de scène cette série, avec les hôtes Emma Willis et Tom Allen révélant qu’il sera un gros sujet de discussion.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des moments marquants du tournage, Emma a simplement répondu: « Chris Eubank! »

« Chaque instant est fascinant », a convenu Tom à propos des scènes du sportif.

« Il est fascinant », a ajouté Emma. « Je ne peux pas m’empêcher de le regarder et de l’écouter. Je suis assez captivé par lui. J’aime son attitude positive.

Tom a convenu: «Il est tellement positif. Je pense que ce qui est charmant dans Cooking With The Stars, c’est que Chris a de l’espace pour être lui-même et puis vous avez Claire qui est elle-même et Rosemary qui est elle-même – il y a de la place pour tout le monde.

«Cela rassemble toutes les personnes différentes avec des perspectives différentes sur la vie. La nourriture nous rassemble tous. «

Chris a été vu pour la dernière fois sur nos écrans dans le hit Scared of the Dark de Channel 4, qui a vu un groupe de visages célèbres vivre sans aucune lumière.

Il a choqué les téléspectateurs lorsqu’il a quitté la série après avoir frotté ses collègues célébrités dans le mauvais sens.

Avant de décider de tout emballer, Chris s’est mis en grève, laissant tout le monde frustré, y compris l’hôte Danny Dyer qui l’a qualifié d ‘«enfant».

Il a refusé de participer aux défis et s’est lancé dans une manifestation silencieuse de 11 heures.

Après avoir gémi contre d’autres concurrents, dont Paul Gascoigne, pour avoir parlé « tragiquement » de leur vie, Chris s’est retiré d’un défi à mi-parcours et a évacué sa fureur.

Il gémit: « Écoutez, quand il s’agit d’un combat, je ne recule devant aucun homme, mais j’ai 56 ans, je ne suis plus un garçon et mon corps a subi de nombreux traumatismes. »

Gazza a dit aux autres : « Personnellement, je pense qu’il a peur du noir et qu’il devrait partir. Je te le dis maintenant, il combat les ténèbres, ça dépend de lui.

Après avoir pris la décision de démissionner, ceux qui regardaient à la maison se sont tournés vers Twitter pour en discuter.

Une personne a écrit: « Tellement content que Chris ait quitté #ScaredOfTheDark. »

Un deuxième a déclaré: «Chris Eubank. Non. Bon débarras. »

Cooking With The Stars revient le mardi 4 juillet à 21h sur ITV1 et ITVX

Rex