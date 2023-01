Chris Eubank Jr vs Liam Smith : Qui ils sont, pourquoi ils se battent et où le regarder | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr et Liam Smith vont enfin s’affronter ce samedi à la Manchester Arena en direct sur Sky Sports Box Office.

Qui est Chris Eubank Jr ?

Chris Eubank Jr est le fils de la légende britannique de la boxe Chris Eubank. Au cours d’une longue carrière professionnelle entamée il y a plus d’une décennie, il s’est forgé sa propre identité de combattant.

Il a combattu des adversaires de renom sur la scène de la boxe britannique à James DeGale, George Groves et Billy Joe Saunders.

Chris Eubank Jr a déclenché un échange houleux avec Liam Smith en qualifiant son adversaire de «combattant sale» avant leur bataille britannique le 21 janvier.



Aujourd’hui âgé de 33 ans, l’homme de Brighton est une star du sport. Il a amassé un dossier de 32-2 avec 23 de ces victoires à l’intérieur de la distance.

Eubank Jr est connu pour sa ténacité, sa férocité et ses coups de poing combinés à haute intensité.

Plus récemment, il a boxé Liam Williams dans la ville natale de ce dernier à Cardiff, le renversant quatre fois sur le chemin de la victoire.

Qui est Liam Smith ?

Liam Smith est également issu d’une dynastie de boxeurs britanniques. Lui et ses trois frères, Paul, Stephen et Callum, ont tous été champions britanniques. Ils ont tous défié les titres mondiaux. Liam ainsi que son frère Callum ont tous deux déjà été champions du monde.

Un professionnel britannique de premier plan qui a fait ses débuts en 2008. Liam Smith a remporté le titre mondial WBO des super-welters en 2015.

L’année suivante, il rencontre la superstar mexicaine Canelo Alvarez lors d’un combat majeur dans un stade du Texas. Canelo, qui allait remporter des titres chez les poids moyens, super-moyens et même légers, a attrapé Smith avec un coup de corps vicieux pour l’arrêter en neuf rounds.

Liam Smith dit que les leçons qu’il a apprises lors de sa défaite en neuf rounds contre TKO contre Canelo Alvarez l’aideront dans sa confrontation avec Chris Eubank Jr samedi



Maintenant, même à 34 ans, Smith a trouvé une riche veine de forme. Il a subi une perte de points très controversée contre Magomed Kurbanov en Russie, a battu son rival de Liverpool Anthony Fowler dans leur ville natale et a dominé Jessie Vargas et plus récemment Hassan Mwakinyo.

Pourquoi se battent-ils ?

Il y a plus de sept ans, les deux combattants se sont affrontés. Cela a engendré une rivalité qui a finalement conduit à ce combat.

Eubank a rejeté l’idée que Smith avait du succès contre lui lors de leurs séances d’entraînement, alors que cela laissait Smith catégorique sur le fait qu’il pouvait monter jusqu’à 160 livres et battre Eubank.

La seule façon de régler cette question est de se battre.

Ils semblaient être sur une trajectoire de collision au début de 2022 lorsque Eubank a battu l’ancien adversaire de Smith, Liam Williams. Mais Eubank a accepté de boxer Conor Benn, le fils du grand rival de son père, Nigel Benn, en octobre.

Ce combat a été annulé après l’apparition des résultats négatifs du test de dépistage de drogue de Conor Benn. Eubank est passé à autre chose et a verrouillé cet affrontement avec Smith pour le 21 janvier.

Ce sont les deux meilleurs poids moyens actifs de Grande-Bretagne et le vainqueur sera propulsé à nouveau dans la course au titre mondial.

Chris Eubank Jr estime qu’il a déjà le meilleur sur Liam Smith avant leur confrontation le 21 janvier et insiste sur le fait qu’il n’a pas envisagé de prendre sa retraite



Ce qui est en jeu?

Aucun des deux hommes ne peut se permettre de perdre. Smith est déterminé à devenir un double champion du monde. Une solide performance contre Eubank lui ouvrirait des options à 160 livres. Il est également très bien noté dans la catégorie de poids ci-dessous. Il est classé numéro trois avec le WBC, deux avec le WBO et quatre avec le WBA, donc la victoire le maintiendrait sur la bonne voie pour les honneurs mondiaux à 154 livres également.

Pour Eubank, c’est le premier super-combat de son année et il espère que cela le mènera à un méga-combat avec Gennadiy Golovkin ou même Canelo Alvarez.

La défaite de Smith briserait tous ces plans. Il sait que cela pourrait bien le couper d’un chemin vers un combat pour le titre mondial une fois pour toutes.

“Si je n’obtiens pas la victoire, ma carrière est dans une situation désespérée. Elle est en danger. La victoire est la chose la plus importante de ma vie en ce moment”, a déclaré Eubank.

S’exprimant avant le choc de samedi avec Liam Smith à Manchester, Chris Eubank Jr admet qu’une défaite ruinerait ses aspirations au titre mondial



“A ce stade de ma carrière, je sais que j’ai beaucoup à perdre”, a déclaré Smith.

“Ma peur est de perdre contre quelqu’un contre qui je ne devrais jamais perdre. C’est une grande peur pour moi. Je sens que je ne devrais jamais perdre contre Chris Eubank Jr.”

Comment puis-je le regarder?

Chris Eubank Jr vs Liam Smith est le samedi 21 janvier à l’AO Arena de Manchester. Regardez-le en direct sur Sky Sports Box Office.

Réservez-le maintenant si vous êtes abonné à Sky TV ou non abonné à Sky TV.

Achetez vos billets ici.