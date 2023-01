Chris Eubank Jr vs Liam Smith: que s’est-il passé lorsqu’ils se sont battus et qu’est-ce que cela signifie pour le combat | Nouvelles de boxe

Pour Chris Eubank Jr, cela ne signifiait rien. Ce n’était même pas mémorable. Pour Liam Smith, cependant, c’était une tout autre affaire. Il en est sorti plein de confiance que, outsider ou non, il avait le battement de la star de Brighton.

Pour le reste d’entre nous, cela laisse un mystère. Que s’est-il passé la dernière fois que Chris Eubank Jr et Liam Smith étaient ensemble sur un ring ? Que s’est-il passé quand ils se sont battus ?

Eubank insiste sur le fait que cela a dû être comme n’importe quelle autre session de formation. Il ne s’en souvient même pas.

“C’était évidemment juste un autre jour au gymnase. Je suis sûr que je l’ai bien géré. Je suis sûr que je lui ai imposé ma domination, comme je le fais avec la plupart de mes partenaires d’entraînement et j’ai fait mes affaires”, a déclaré Eubank. Sports du ciel.

“C’était au gymnase d’Amir Khan. Tout ce dont je me souviens, c’est que j’ai combattu son frère Paul, je crois, avant de le combattre.

“J’ai fait quatre tours avec Paul, puis j’ai fait quatre tours avec lui et le fait que je ne me souviens pas vraiment comment ça s’est passé, ce genre de choses en dit long. Si c’était quelque chose à écrire à la maison, je m’en serais souvenu. .

“Je frappe 90% de mes partenaires d’entraînement. Il est donc très probable que je l’aie fait. Mais je ne m’en souviens pas vraiment.”

C’est une affirmation que Smith rejette.

“Il pense qu’il m’a battu au combat? Il a une autre idée à venir”, a déclaré Smith. Sports du ciel. “Écoutez, j’ai pris ce combat pour une raison et je suis extrêmement confiant et le combat joue un rôle là-dedans.

“S’il battait ses partenaires d’entraînement, je ne prendrais pas ce combat; je suis numéro deux de la WBO chez les poids moyens légers, je suis numéro trois de la WBC.”

“Ils ont mis la clause de revanche”, a-t-il ajouté. “S’il frappe ses partenaires d’entraînement et s’il est si confiant dans ce combat, pourquoi mettre cela? C’est la preuve en noir sur blanc.”

Les souvenirs de Smith sont particuliers. Il se souvient avoir blessé Eubank, en particulier avec une balle dans le corps.

“Je le prouverai dans la nuit. Son menton est très, très bon. Son corps n’est pas si bon et il peut être blessé au corps. Je sais que je peux aller au corps”, a déclaré le Liverpudlian. “Et je sais à 100 millions de pour cent, j’ai blessé Chris au corps.

“Il vous dira différent à cause de la suffisance, mais encore une fois, j’ai pris ce combat pour une raison.”

Eubank a ignoré l’idée que Smith avait découvert une faiblesse dans son corps.

“Il ne représente pas trop de danger, pour quelqu’un comme moi qui sait comment gérer des gars comme ça. Ça va être très amusant pour moi, je pense. Ça va être un combat très, très amusant”, a déclaré la star de Brighton. m’a dit.

“Je n’ai pas vraiment peur de ce qu’est un combattant comme Liam Smith ou de ce qu’il peut apporter à la table. Je ne vais pas dire qu’il est moyen parce que c’est un combattant de niveau élite. Mais il n’y a rien là que je dois s’inquiéter.

“À moins qu’il ne soit un gars différent sur le ring ce soir-là, je pense que je vais le gérer assez confortablement.”

Les séances d’entraînement ont eu lieu il y a plus de sept ans, lorsque Paul Smith, le frère aîné de Liam, se préparait pour un affrontement pour le titre mondial des super-moyens avec Arthur Abraham.

Eubank était là principalement pour épargner le grand frère aîné et son équipe semblait presque dédaigneuse envers Liam Smith, au départ. Cela a changé quand ils se sont réellement battus.

Paul Smith hésite à divulguer beaucoup sur le combat. Mais il est catégorique sur une chose – Eubank s’en souviendra.

“Je ne vais pas dire ce qui s’est passé pendant le combat parce que je suis un peu de la vieille école comme ça et que le combat reste dans le gymnase. Mais Eubank sait ce qui s’est passé dans le combat avec Liam”, a-t-il déclaré.

“Vous n’oubliez pas ces types d’espars”, a-t-il ajouté. “Qu’il dise qu’il ne s’en souvient pas, c’est un peu plus de bravade. Ce n’est absolument pas vrai.”

L’aîné Smith n’a pas peur de revoir son frère sur un ring avec Eubank le 21 janvier.

“C’était un combat de compétition difficile où ils ont laissé passer de gros coups. Mais Liam fait plus que tenir le coup dans ce combat”, a-t-il déclaré.

Il n’est en fait pas convaincu qu’Eubank Jr sera capable de maintenir la pression comme Liam Smith le peut lorsqu’ils boxeront samedi.

“Il est entré avec Liam. Je me souviens exactement de ce qui s’est passé. Il m’a combattu. Il est sorti après six heures. [rounds], il était censé en faire huit le lundi. Il a probablement eu raison de moi. Nous avons fait six manches, il en a remporté quatre si vous les marquiez”, se souvient-il.

“Le vendredi encore, je l’ai attrapé tôt avec une main droite, je n’ai pas bouclé ses jambes ou rien, mais c’était un bon coup et il ne voulait pas vraiment s’engager alors. Je l’ai vu faire ça dans combats où il ne semble tout simplement pas vouloir s’engager, il essaie de traverser.

“Liam Williams, [Eubank] l’avait fait partir, il y a mis beaucoup de choses et tout d’un coup, il a commencé à sentir un peu le rythme, a relâché l’accélérateur”, a poursuivi l’aîné Smith.

“Je pense qu’il aura des doutes sur son moteur, sur son aptitude à faire 12 rounds, cloche à cloche, à un bon rythme. Il y a une différence entre faire 12 rounds et travailler cloche à cloche ou travailler en rafales.

“Je ne pense pas qu’il ait fait ça depuis longtemps. Je pense que c’est son inquiétude au fond de lui.”

Aussi confiant que puisse paraître Eubank Jr, Liam Smith a tout autant confiance en lui. “Vous ne pouvez pas me battre sur votre jab”, lui a dit Smith.

“C’était confortable pour vous de faire ça avec Williams parce que vous l’avez laissé tomber avec des coups. Le combat s’est terminé par un combat serré avec Williams et il l’a laissé tomber quatre fois. Si je laisse tomber quelqu’un quatre fois, il est fini, peu importe.

“Enlevez tout, enlevez l’aura de Chris, enlevez le nom d’Eubank, les performances ne mentent pas.”

Cela les prépare tous les deux à un concours férocement compétitif. Anthony Crolla de Manchester, l’ancien champion du monde, était l’un des camarades de gym de Liam Smith. Il a été témoin des espars.

“Je prédis un combat incroyablement divertissant”, a déclaré Crolla Sports du ciel. “En toute honnêteté, c’était un combat fantastique. J’ai dû les voir s’entraîner environ cinq fois.

“Cela semble ringard, mais si le combat ressemble à un sparring, nous allons nous régaler.”

Il reconnaît que le combat est différent. Cela fait partie de l’entraînement, de l’apprentissage, lorsque les combattants sont au camp et non à 100 %.

“Ce que j’ai vu n’était pas le meilleur Chris Eubank”, a également noté Paul Smith. “Écoutez, Chris Eubank pourrait aussi blesser Liam… Nous le saurons.

“C’est un vrai combat. C’est un combat 50-50.”

Leur combat est cependant une indication de la nature du concours que nous pouvons nous attendre à voir samedi.

“Je ne dis pas seulement que Liam a eu raison de chaque combat parce qu’il ne l’a pas fait et encore une fois, qu’est-ce que vous retirez du combat?” dit Crella. “Et écoutez, Junior s’est beaucoup amélioré depuis.

“Mais Liam, je dirais, a définitivement pris le dessus sur la majorité d’entre eux et a décroché de beaux coups. Je sais qu’il a parlé de se frapper le corps.

“Junior est fantastique pour faire vibrer ces trois [punch combinations], fours, fives off mains rapides à l’intérieur. Je pense que c’est qui peut imposer cela le plus tôt.

“Junior aura toujours du succès avec quelqu’un qui est là dans la poche avec lui. Je pense que Liam va devoir traverser le feu à coup sûr s’il veut réussir ce soir-là. C’est pourquoi je pense que cela ne peut être qu’un fantastique lutte.

“Je pense que les deux combattants vont devoir aller au puits”, a-t-il conclu.

“Quel début de janvier, et encore mieux c’est à Manchester.”