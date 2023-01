Chris Eubank Jr vs Liam Smith: Prédictions d’experts en boxe avant la confrontation très attendue de tous les Britanniques | Nouvelles de boxe

Nous avons demandé à des experts de la boxe leurs prédictions avant la confrontation de Chris Eubank Jr avec Liam Smith ce soir à la Manchester Arena, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Georges bosquets

J’ai une victoire Eubank. Liam Smith est un bon pro, solide et complet. C’était un amateur d’élite, il a remporté un titre ABA, il est issu d’une famille de boxeurs. Il est professionnel depuis plus de 12 ans et il vit sa vie, il travaille dur, il a participé à de grands combats, c’est un ancien champion du monde mais il donne beaucoup de taille contre Eubank.

Eubank a perdu contre moi, il a perdu un split contre Billy Joe Saunders mais ça aurait pu aller dans les deux sens. Donc, il n’est pas en compagnie de perdre, il n’est pas dans l’état d’esprit de perdre.

Jamie Carragher a soutenu Liam Smith pour l’emporter contre Chris Eubank Jr, mais s’attend à ce que ce soit un combat serré



S’il frappe avec dépit et volume, il pourrait même arrêter Liam Smith, qui a déjà été arrêté par Canelo Alvarez qui est évidemment un combattant livre pour livre. Mais il peut être blessé, il peut être blessé au corps. Si Eubank cible le corps, je pense qu’il pourrait l’arrêter.

Amir Khan

J’ai fait quelques entraînements avec Liam Smith, un travailleur acharné, s’entraîne très dur. C’est un combattant coriace, surtout quand il vous attaque. Il a une bonne pression, lance de très bons coups et frappe assez fort. J’ai Liam qui gagne ce combat.

Même si beaucoup de gens vont favoriser le jeune combattant de Chris Eubank Jr., je pense juste que l’expérience, dans ce cas, aura un impact.

Chris Eubank Jr et Liam Smith s’affrontent à la pesée avant leur énorme combat à Manchester



Joseph Parker

Je suis assez sur la clôture, c’est un de ces combats. Eubank, vous vous rapprochez, il a la rafale de coups de poing et il peut continuer à le faire pendant tout le combat.

Liam Smith est un dur à cuire, mais il doit entrer et prendre des coups pour donner des coups. Il a également affronté de grands combattants.

Je suis tellement intrigué, mais je ne peux pas l’appeler moi-même. Je ne pense pas que ça va tenir la distance – ça va être excitant.

Chris Eubank Jr dit qu’il prévoit de gagner de manière dévastatrice après avoir pesé contre Liam Smith



David Haye

Chris Eubank Jr, arrêt, round 10. J’espère qu’il n’oublie pas [Smith]. J’espère qu’il ne regarde pas “GGG” [Gennadiy Golovkin] et les gens à l’avenir parce que c’est son combat le plus dur à ce jour. Il doit gagner ce combat.

Non seulement il doit le gagner, mais il doit le gagner en beauté, s’il veut envoyer un message au reste de la division, poids moyens, super-moyens : “Je suis le gars de cette division, regardez quoi Je viens de le faire.

Parler à Roy Jones Jr, parler à Ronnie [Davies], ses entraîneurs, ils m’ont tous les deux dit qu’il était au top de sa forme. Ils s’attendent donc à quelque chose de spécial.

Liam Smith insiste sur le fait que Chris Eubank Jr a rendu leur combat personnel et il est convaincu à 100% qu’il assurera la victoire



Andy Lee

C’est un grand combat et je fais des allers-retours. Un jour, je pense que Liam va gagner, le lendemain, je pense à Chris parce que vous pouvez voir comment les deux gars pourraient gagner.

Eubank est très bon quand vous entrez dans sa gamme. Il peut frapper toute la journée. Quand vous êtes dans cette table de mixage avec lui, dans cette gamme, il n’arrête pas de frapper. Il y a beaucoup de combat en lui.

Liam n’est pas seulement votre type de combattant de base. Il y a beaucoup de savoir-faire et de savoir-faire dans ce qu’il fait.

Il est vraiment difficile de choisir un gagnant clair. Quand on connaît aussi les deux gars, c’est vraiment difficile de dire que l’un va gagner.

Liam Smith a rejeté le pouvoir de frappe de Chris Eubank Jr alors que la paire s’est affrontée à plusieurs reprises lors de la conférence de presse finale



Liam Williams

J’ai l’impression que Smith va gagner ce combat. C’est intéressant parce que Smith n’aime pas faire un pas en arrière. Eubank n’est pas du genre à être victime d’intimidation. Il a cet état d’esprit. Son état d’esprit est presque comme s’il était imbattable. Il est fort mentalement, cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être battu.

Ils sont tous les deux très forts mentalement, je pense et je pense juste qu’ils ne voudront pas être intimidés ou repoussés. Donc je pense que ça va être un combat de cracking.

C’est un combat très équilibré. Mais je pense que Smith pourrait juste avoir ce peu trop de rythme de travail et l’entailler sur les cartes.

Roy Jones Jr affirme que Chris Eubank Jr n’est pas coincé entre des styles comme les critiques l’ont suggéré et ajoute que son combattant est prêt à 100% à affronter Liam Smith samedi soir.



Johnny Nelson

Je vais Chris Eubank Jr pour gagner. Je crois que j’ai changé d’avis cette semaine. Probablement celui qui a le plus de talent en boxe est Liam Smith. Le timing est tout. Il n’est plus ce qu’il était mais ce qu’il est maintenant bat la plupart des combattants en Europe.

Le timing sur celui-ci peut être bon pour Chris, avec sa forme physique, sa taille, son moteur. Cela compense donc son manque de capacité de boxe par rapport à Liam. C’est un bon combattant, pas un mauvais boxeur mais c’est un meilleur combattant qu’il n’est boxeur.

Je pense donc que la taille et le timing sont tout.

Le mauvais sang entre Chris Eubank Jr et Liam Smith n’a montré aucun signe de fin en tête à tête après la conférence de presse



Frazer Clarke

Ma prédiction est Liam Smith. J’ai Smith juste en train de le border. Je vois un combat serré, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller mais Smith-Eubank 2, je peux déjà le voir en été.

Eubank est aussi résistant que de vieilles bottes. C’est un combattant de bout en bout. Quand ça devient dur et dans les tranchées, il l’a. Je pense que la seule chose avec laquelle il pourrait avoir du mal, c’est qu’il n’a pas autant d’expérience. Cela pourrait être un petit facteur pour moi. Tout est question de QI et de qui peut boxer le mieux.

