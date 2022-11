Chris Eubank Jr vs Liam Smith – Date de combat, poids et lieu confirmés pour la confrontation de 2023 en direct sur Sky Sports Box Office | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr boxera ensuite Liam Smith à l’AO Arena de Manchester le 21 janvier, en direct sur Sky Sports Box Office.

Dans un début de blockbuster jusqu’en 2023, les rivaux des poids moyens s’affrontent dans un combat très attendu à BOXXER: Unleashed – en association avec Wasserman Boxing et en direct et exclusivement au Royaume-Uni et en République d’Irlande sur Sky Sports Box Office.

Smith (32-3-1, 19 KO) se dirige vers cet affrontement alléchant à la carte sous la forme de sa vie après des victoires contre Jesse Vargas, Anthony Fowler et Roberto Garcia.

Après ses débuts gagnants au BOXXER en septembre, Smith a immédiatement jeté son dévolu sur Eubank Jr alors qu’il trace son chemin pour devenir champion du monde pour la deuxième fois.

Smith, 34 ans, a affronté de manière mémorable Saul ‘Canelo’ Alvarez en 2016 et est issu d’une lignée fière et illustre de champions, dont les frères Paul Smith Jr, Stephen Smith et Callum Smith.

Eubank Jr (32-2-0, 23 KO) est un homme dont le nom de famille n’a pas du tout besoin d’être présenté.

Fils du légendaire ancien champion du monde Chris Eubank, le joueur de 33 ans a réussi à se tailler une réputation dans le sport, mais à Smith, Eubank Jr fait face à l’un des tests les plus difficiles de sa brillante carrière.

Le combattant basé à Brighton était un ancien détenteur du titre mondial IBO et entre dans son apogée, déterminé à commencer la nouvelle année avec style.

Désireux de reculer dans les cordes après le report de son combat proposé en octobre avec Conor Benn, Eubank Jr s’est battu pour la dernière fois en février lorsqu’il a confortablement surclassé Liam Williams à Cardiff avec une impressionnante victoire unanime aux points de décision.

Plus à venir…