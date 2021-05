Chris Eubank Jr vise un combat avec Gennadiy Golovkin mais peut-il faire ses preuves contre les meilleurs du monde? | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr a appelé à un combat contre Gennadiy Golovkin, mais peut-il faire ses preuves face aux meilleurs du monde? Le panel d’experts a rendu son verdict …

Eubank Jr est de retour en Grande-Bretagne pour une bataille incontournable avec Marcus Morrison sur le projet de loi Chisora ​​vs Parker de ce soir, en direct sur Billetterie Sky Sports, alors qu’il tente de rester sur la bonne voie pour un affrontement avec l’un des plus grands noms du sport.

Le panel débat pour savoir si Eubank Jr peut réussir au plus haut niveau contre Golovkin …

Image:

Eubank Jr affronte Marcus Morrison à Manchester



Tony Bellew

Je pense qu’il a le potentiel d’être très bon. Il fait très bien certaines choses, c’est un bon athlète et c’est un garçon très fort.

Il doit prouver qu’il appartient à ce niveau contre Gennadiy Golovkin.

Mais les victoires sur James DeGale et Arthur Abraham … Je ne diminue pas les victoires, mais ce ne sont pas les meilleurs joueurs d’Abraham et DeGale. Ce sont des gars en fin de carrière.

Je pense que nous n’avons pas encore vu le meilleur de lui. Il doit prouver qu’il appartient à ce niveau contre Gennadiy Golovkin.

Johnny Nelson

Chris est bon dans ce qu’il fait, mais le diable est dans les détails. C’est un bon combattant, il a un bon moteur, mais c’est un meilleur combattant que boxeur. Nous avons vu quand il a perdu contre des boxeurs, parce qu’il a du mal à sortir de ce mode de combat.

C’est une question de savoir avec qui il entre et de quel genre de combattant ils sont.

Mais seuls quelques combattants ont cette capacité de boxe fluide, donc Jnr peut toujours réussir dans la division des poids moyens. Il peut concourir au niveau du titre mondial. C’est une question de savoir avec qui il entre et de quel genre de combattant ils sont.

Matthew Macklin

Les deux seules personnes qui l’ont battu sont Billy Joe Saunders et George Groves. Billy Joe le bat, il n’y a certainement pas de honte à cela. George Groves est un poids super-moyen gros et fort et Eubank Jr est un poids moyen, il n’est pas vraiment un poids super-moyen.

Le moment est venu, nous voulons le voir faire une performance, montrer de quoi il est capable.

Il peut certainement remporter un titre mondial chez les poids moyens. Nous avons juste besoin de le voir être plus actif. Le moment est venu, nous voulons le voir faire une performance, montrer de quoi il est capable, puis ressortir et prendre de l’élan.

Dave Coldwell

Je suis intéressé de voir à quoi il ressemble sous le nouvel entraîneur Roy Jones Jr, car c’est une légende absolue, qui connaît sa boxe. Eubank Jr, nous savons qu’il est très en forme et il est très fort. S’il a ajouté des compétences et de l’intelligence de la boxe à son jeu, alors il sera un meilleur combattant.

















Eubank Jr veut faire une « déclaration sérieuse » contre Morrison



Mais quant à la qualité d’Eubank Jr, voyons à quoi il ressemble dans ce premier combat avec Jones Jr. J’adore son attitude, à quel point il est très engagé dans le jeu. Il a une confiance totale en lui-même, mais cela doit être tempéré par l’intelligence de la boxe et penser qu’il peut y aller et marcher à travers tout le monde.

Je m’attends à lui voir de nouvelles dimensions. Si tel est le cas, je suis excité, car il est très dur et il a amené quelqu’un à bord avec des connaissances qu’il écoutera. Avec quelqu’un comme Jones Jr, il le respectera, car Roy Jones Jr connaît la boxe et Roy Jones Jr sait ce qu’il faut pour être un boxeur d’élite.

Spencer Oliver

Je pense qu’Eubank Jr a le potentiel pour devenir un champion du monde. C’est un combattant qui s’améliore. Je sais que James DeGale avait probablement dépassé son meilleur niveau lorsqu’il a perdu contre Eubank Jr, mais il a quand même fait un excellent travail.

















Eubank Jr et Marcus Morrison se sont affrontés lors de la conférence de presse



C’est un travail en cours. C’était un geste génial de s’entraîner avec Roy Jones Jr, qui est l’un des meilleurs combattants des temps modernes. Il peut mettre en œuvre certaines choses pour faire de Chris un combattant plus arrondi. Je pense qu’Eubank Jr continuera et remportera un titre mondial.

Andy Clarke

Je pense qu’il est au niveau mondial marginal. Il a battu deux anciens champions du monde à Arthur Abraham et James DeGale. Ils étaient tous les deux, vous pourriez dire, des forces fanées au moment où il les a boxées.

















Eubank Jr envisage de voler la vedette



Il n’a pas encore battu quelqu’un que je considérerais comme un combattant de niveau mondial, au moment où il les a boxés. Mais je pense qu’il peut. Il est dans une division très difficile. Eubank Jr est n ° 1 avec la WBA, et le combat évident pour lui semble être Ryota Murata, qui est un bon combattant.

Je ne pense pas qu’il y ait aucune garantie qu’Eubank Jr le battrait, mais je pense qu’il pourrait le battre. Golovkin et Canelo sont une autre affaire. Mais avec Golovkin, je pense que quelqu’un va l’attraper, comme pour le battre, assez rapidement. Cet homme pourrait être Eubank Jr. La dernière chose dont vous avez besoin, si vous êtes Golovkin, est quelqu’un comme Eubank Jr.

