Chris Eubank Jr sur son passé, les expériences qui l’ont façonné et être «né avec ce feu à combattre» | Nouvelles de boxe

Le dernier combat amateur de Chris Eubank Jr remonte à plus de dix ans. Lors de la Haringey Box Cup à Alexandra Palace, avec des spectateurs tourbillonnant autour de quatre rings de boxe tous en action en même temps, les yeux se sont tournés vers Eubank lorsqu’il a traversé la salle.

Il n’y avait pas de musique d’entrée, aucune des lumières, du son et des caméras qu’il recevra dans la Manchester Arena lorsqu’il combattra Liam Smith dans un combat professionnel de haut niveau, en direct sur Billetterie Sky Sports le samedi soir.

Pourtant, malgré le casque et le gilet, il était reconnaissable lui-même. Il n’avait pas besoin d’une foule rugissante tout autour de lui. Même pour ces combats amateurs, qui rappellent son célèbre père, il sautait toujours par-dessus la corde supérieure pour faire son entrée sur le ring.

La confiance en soi était indubitable.

Assis dans une pièce latérale de l’Alexandra Palace, où il tournait une promo pour l’énorme événement à la carte de samedi, Eubank peut sourire.

“C’est incroyable d’être de retour ici à l’endroit où j’ai remporté mon dernier combat amateur et de voir jusqu’où les choses sont vraiment allées”, a déclaré Eubank. Sports du ciel.

“J’ai parcouru un long chemin. J’ai toujours cru en moi. J’ai toujours été confiant. Est-ce que je pensais que j’aurais été aussi long dans le jeu? Venu jusqu’ici? Probablement pas. C’était toujours le but, toujours le rêve. “

À ces débuts, il ne pouvait s’empêcher d’attirer l’attention et de diviser les opinions. Naturellement, il a remporté tous ses combats dans cette compétition et a quitté son dernier tournoi avec une médaille d’or. Mais toutes les questions le suivirent bientôt épaisses et rapides. Pouvait-il se battre ? Avait-il du talent ? Était-il dur ? Était-il assez costaud ? Était-il plus que ce nom de famille ?

C’est le genre de nom et d’héritage familial auquel un jeune boxeur n’échapperait jamais.

“Il y avait toujours des yeux. Il y avait toujours des critiques. Les gens me comparaient à mon vieil homme, voulaient que je gagne et veuillent que je perde à cause de mon nom. Cela a toujours été là. Mais évidemment, c’est à un niveau beaucoup plus élevé maintenant”, Eubank dit Jr.

“Dès le premier jour de ma carrière, c’est ce que j’obtenais. En ligne, Facebook, Twitter, Instagram, j’avais une armée de haineux, et il y en a encore beaucoup aujourd’hui. Et ils me le colleraient tous les jours. , chaque fois qu’ils le pouvaient, et je le voyais tous les jours.

“Au début, bien sûr, en tant que jeune, cela vous contrarie. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi disent-ils cela? Qu’est-ce que je leur ai fait? Que puis-je faire peut-être pour arrêter cela? Pour amener les gens derrière moi au lieu de contre moi.

“J’ai réalisé que ce n’était pas vraiment une chose. Peu importe à quel point vous êtes bon ou gentil, certaines personnes ne seront jamais satisfaites. Une fois que j’ai réalisé que c’était beaucoup plus facile pour moi d’accepter et ignorer et même profiter. Maintenant, j’apprécie ça. J’aime entendre les trolls et les guerriers du clavier.

C’est pourquoi, même s’il a terminé sa carrière amateur en Angleterre, il ne l’a pas commencée ici. Il est allé en Amérique pour se battre.

“C’était l’une des raisons pour lesquelles je suis allé aux États-Unis pour commencer ma carrière amateur. Parce que je ne voulais pas faire face à ces pressions injustes qui accompagnaient le fait d’avoir ce deuxième nom et de boxer et de combattre au Royaume-Uni”, a déclaré Eubank. .

“Je voulais voler sous le radar et construire mon expérience et mon record sans cet examen minutieux. Mais finalement je suis revenu et j’ai apprécié.”

Ce temps en Amérique l’a façonné comme un combattant. “Le nom ne vous empêche pas de vous faire botter le cul par des professionnels tous les jours, au gymnase Top Rank, au gymnase de Floyd Mayweather”, a-t-il déclaré.

“Tous les gymnases là-bas – personne ne s’en souciait [stuff]. Si vous étiez là, vous alliez purger votre peine et vous alliez payer votre dû.

“Les éléments de base étaient l’Amérique. Gagner ce tournoi Golden Glove lors de mon cinquième combat, à Las Vegas, les Golden Gloves de l’État du Nevada, aller aux régions de l’Ouest, représenter le Nevada et battre les meilleurs gars de l’Utah et de Washington et aller aux nationaux et avoir mon première défaite dans mon 10e combat.

“Toutes ces expériences ont été énormes, énormes et ont toutes façonné ce qui allait arriver dans ma carrière professionnelle.

“Vegas était tout”, a-t-il poursuivi. “Vegas était la base. Vegas était ce qui m’a façonné et m’a préparé à la vie de boxeur, à la vie professionnelle. La vie professionnelle aussi parce que c’est tout ce que j’ai toujours été. J’étais juste dans des gymnases professionnels. Je n’étais pas vraiment dans des gymnases amateurs. Je J’ai vu comment ces gars vivaient. Ce n’était pas seulement un sport. Ces gars le vivaient.

“Alors j’ai vu ce que j’aurais à faire, ce que signifiait vraiment être un combattant, avoir cela comme carrière.”

C’était dur à l’époque, plus dur qu’aujourd’hui. “Cela a beaucoup changé. La scène a changé. Je vais au gymnase de Floyd maintenant et vous voyez des gars qui n’auraient jamais été autorisés dans les gymnases quand j’y étais il y a 10 ans”, a déclaré Eubank.

“Ils n’auraient jamais été autorisés dans les gymnases. Maintenant, vous avez des boxeurs Instagram, des gars du fitness et des gars qui sont juste là pour pouvoir dire:” Oh ouais, je suis dans un gymnase pro “. Cette scène est là maintenant . Ce n’était pas là avant.

Quand il était jeune professionnel au Royaume-Uni, il s’assurait toujours de sortir de sa zone de confort. Il a fait le tour des gymnases professionnels et a participé à des sparrings, non seulement avec Liam Smith, mais avec beaucoup d’autres qui étaient ou allaient devenir champions du monde. Les hommes des divisions de poids plus élevées aiment aussi George Groves, James DeGale et Carl Froch.

Eubank était intrépide lorsqu’il s’agissait de s’entraîner avec les meilleurs dès le début





Froch s’en souvient bien. “Il est arrivé très confiant. Son père, Chris Sr, était là pour filmer chaque tour. Nous avons des gars de l’équipe d’Angleterre à l’époque qui regardaient tous le combat, certains d’entre eux avaient leurs propres caméras sournoisement”, a déclaré Froch. Sports du ciel.

“C’était un combat assez intense, assez pressurisé. Parce qu’évidemment, j’ai eu mon match revanche avec George Groves à Wembley, donc il y avait beaucoup en jeu, en jeu pour moi. Je ressentais donc la pression dans la montée en puissance.

“Chris Eubank Jr est là-dedans, n’essayant pas de se faire un nom – je ne pense pas qu’il en parle dans son combat. Il est très simple comme s’il avait une vieille tête sur de jeunes épaules.

“Même s’il n’a plus la vingtaine, il l’était à l’époque et j’ai tellement de respect pour lui parce que j’aime la façon dont il est entré, a cru en lui-même. Il n’était pas impressionné par le fait qu’il s’entraînait un champion du monde et il s’est mis au travail et s’est mis au travail.”

Carl Froch et Eubank s’affrontent avant Froch-Groves II





Eubank s’est également bien comporté sur le ring. “J’étais plus gros et plus fort que lui parce que j’étais un super-moyen et il est un poids moyen. Et il me repoussait et s’appuyait sur moi. Je le frappais avec de gros coups en entrant et il marchait juste à travers les coups et faire ce qu’il voulait faire pour terminer son travail”, a déclaré Froch.

“Je l’arrêterais en quelque sorte dans son élan avec un coup au corps, ou je lancerais un uppercut et ça se connecterait, ne vous méprenez pas – le combat n’est pas un combat, vous avez des gants de 16 onces, des casques et c’est dans un environnement un peu contrôlé… Mais c’était un combat intense et il m’a donné le meilleur de lui-même.

Des espars comme ça auraient aussi été des expériences formatrices. “Son père l’a envoyé en Amérique alors qu’il apprenait son métier tôt et cela aurait été bien, d’être dans des gymnases avec tous ces Américains coriaces qui essaient de vous coller et de vous renvoyer chez vous”, a ajouté Froch.

“C’est pourquoi j’ai dit une vieille tête sur de jeunes épaules. Il est un peu endurci au combat juste des gymnases et il a connu juste de son père, des conversations avec son père et être en Amérique et autour des gymnases s’entraîner.”

Il y a quelque chose de différent chez Eubank Jr. Il parle bien et semble apprécier les allers-retours dans la préparation de ses combats. Mais c’est un homme autonome.

Ronnie Davies, qui a entraîné Eubank Sr et a été avec Chris Jr tout au long de sa carrière professionnelle, a déclaré : “Il est très à l’intérieur, Junior. Je pourrais m’asseoir dans la voiture, il ne dirait pas un mot.

Eubank Jr a passé sa carrière sous surveillance





“Je le laisserais s’en tirer, car le gamin peut se battre”, a-t-il ajouté.

Une fois, il a demandé à Eubank Jr: “Pourquoi ne parlez-vous pas?”

“Je n’ai rien à dire qui soit important” fut tout ce qu’il répondit.

Eubank Jr se considère lui aussi comme un homme à part. “Un loup solitaire décrit très bien la façon dont j’ai abordé le sport”, a-t-il déclaré.

Ce n’est pas seulement dans le gymnase. “En ce qui concerne l’aspect commercial des choses, maintenant plus que jamais, je suis pleinement impliqué dans l’aspect commercial, dans la conclusion d’accords, dans les contrats. Ce sont des parties très, très importantes du sport que si vous ne faites pas correctement , cela peut vous ruiner”, a déclaré Eubank.

“Vous pouvez perdre beaucoup d’argent que vous n’êtes pas censé perdre et cela peut vous affecter mentalement. C’est arrivé tellement de fois à d’autres combattants.

“Comprenez vos contrats. Ayez un avocat qui se consacre à vous tirer le meilleur parti de la situation. Parce que tout le monde cherche juste à gagner rapidement de l’argent. C’est dans la vie.

“C’est comme ça que les gens sont. Chaque fois qu’il y a de l’argent en jeu, les gens font attention à eux-mêmes. Vous devez donc faire de même.”

La boxe est une entreprise brutale, dans le gymnase, sur le ring et dans les négociations en dehors des cordes. C’est un mode de vie dont Eubank Jr, malgré son nom, n’avait pas besoin. Il n’a jamais eu à le poursuivre. Il a choisi de.

“Je suis allé à l’école privée. J’avais toutes les options que je voulais à ma disposition”, a-t-il déclaré. “Mais je suppose que je viens de naître avec ce feu et ce désir de me battre.

Le nom Eubank apporte avec lui un poids d’attente





“Je ne le savais pas, jusqu’à ce que je sois un jeune adolescent. Mais une fois que j’ai commencé à frapper 11, 12 ans, j’ai commencé à réaliser que je voulais me battre. Je veux me tester contre ces gars-là. Je veux être le plus méchant des hommes. Donc ça m’a poussé vers la boxe. Ensuite, j’ai pu canaliser cette énergie, et c’était une énergie négative au début. J’étais dans un gang, je me suis battu dans la rue et à l’école alors que je n’aurais pas dû. Mais le la boxe contrôlait tout cela. Elle a canalisé toute cette énergie vers quelque chose de positif. Et maintenant je suis là.

La même motivation l’anime toujours. La détermination à gagner. Ce sera à l’affiche contre Liam Smith ce week-end. Il veut encore faire ses preuves, en tant que “l’homme le plus méchant” de Grande-Bretagne d’abord, puis il espère un combat pour le titre mondial des poids moyens.

“J’aime le sport. J’aime la compétition. J’aime savoir que ma préparation m’a permis d’être un meilleur combattant que l’homme devant moi”, a-t-il déclaré.

“C’est une dépendance. C’est. Se battre. Gagner, avoir la main levée, assommer le gars. C’est une dépendance, c’est une drogue et c’est plus fort que n’importe quelle drogue artificielle à laquelle vous pourriez penser. Et je continuerai à le faire jusqu’à ce que je ne peut plus le faire physiquement.”

