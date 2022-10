Chris Eubank Jr se moque de Conor Benn et appelle Jake Paul

Le boxeur britannique Chris Eubank Jr. s’est attaqué à son rival Conor Benn et a également appelé la sensation YouTube Jake Paul après que son combat avec le premier ait été reporté.

Le British Boxing Board a annulé le combat très attendu entre Eubank Jr. et Benn après que Benn n’ait pas réussi à passer un test de dépistage de drogue. Le combat entre les féroces rivaux devait avoir lieu samedi soir à Londres.

Le conseil a publié une déclaration officielle informant que le combat prévu entre les deux a été annulé car ce n’était “pas dans le meilleur intérêt de la boxe”.

Pendant ce temps, le promoteur officiel du combat, Matchroom, n’était pas satisfait du verdict du conseil d’administration et a décidé de reporter le match.

“Après des discussions avec différentes parties, nous avons pris la décision de reporter officiellement le combat entre Chris Eubank Jr. et Conor Benn. Il est indéniable que le motif du British Boxing Board of Control de retirer leur sanction était absolument erroné et sans aucun processus. Matchroom a déclaré dans leur déclaration officielle.

Réagissant à tout le fiasco, Eubank Jr. s’est excusé auprès de ses fans pour l’incident entaché et a pris des fouilles à Benn, affirmant qu’il aurait été scolarisé si les deux se rencontraient samedi.

« Je n’arrive pas à y croire. Je m’excuse vraiment auprès des fans qui ont acheté des billets, voyagé et réservé des hôtels, cela n’aurait pas dû arriver. Il a échappé à sa scolarité, du moins pour l’instant. Eubank Jr. a déclaré sur Twitter.

Conor s’est fait prendre en train d’utiliser une substance illégale, donc le combat est terminé. Je ne peux pas le croire. Je m’excuse vraiment auprès des fans et de tous ceux qui ont acheté des billets, voyagé et réservé des hôtels, cela n’aurait pas dû arriver. Il a échappé à sa scolarité… pour l’instant. – Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) 6 octobre 2022

Selon les rapports de Mirror, Benn a été testé positif au Clomifène, un médicament censé augmenter la testostérone chez les hommes. Cependant, le promoteur du combat, Eddie Hearn, a insisté sur le fait que les accusations étaient sans fondement car les deux combattants ont été testés négatifs et autorisés pour les tests UKAD, qui sont acceptés par le British Boxing Board of Control (BBBoC).

Plus tard dans la soirée, Eubank Jr. a encore sorti Mickey de Benn après avoir téléchargé une photo sur Instagram d’un dessert avec le mot “61%” écrit dessus. La référence est qu’Eubank Jr. avait précédemment affirmé qu’il battrait Benn à 60% et que l’augmentation de 1% pourrait être due à des soupçons concernant l’échec potentiel du test de dépistage de drogue de Benn.

Le YouTuber américain Jake Paul a également sauté dans le train en marche et a répondu à la nouvelle en faisant une blague au promoteur du combat, Eddie Hearn.

“J’ai hâte de voir tous les messages et e-mails entre Eddie Hearn et toutes les personnes impliquées dans ce fiasco”, a-t-il écrit sur Twitter.

Eubank Jr. n’a pas tardé à répondre au roi de la controverse et l’a appelé pour un match. « Que diriez-vous que je vous offre un jet pour le Royaume-Uni demain et que nous nous battions à l’O2 Arena samedi pour les fans.

Que diriez-vous de vous offrir un jet pour le Royaume-Uni demain et nous ferrons à l’O2 samedi pour les fans qui manquent maintenant parce que Conor Benn a tâtonné ET s’est effondré sous la pression. Tu viens aussi lourd que tu veux #Pour les fans #EubankJrPaul https://t.co/DHlBOfXvXA – Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) 6 octobre 2022

Le frère cadet de Logan Paul, Jake est prêt à affronter Anderson Silva le 29 octobre. Jake est invaincu pour le moment mais son prochain combat sera sans aucun doute son test le plus difficile à ce jour. Pendant ce temps, le combat très attendu entre Eubank Jr. et Benns est maintenant dans les airs et il faut voir si un match sera possible dans un proche avenir.

