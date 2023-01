Chris Eubank Jr se demande si la foule le huera dans le combat de Liam Smith: “Mais je serai certainement acclamé” | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr n’aime pas jouer le méchant. Pour une fois, il aimerait avoir la foule à ses côtés lorsqu’il affrontera Liam Smith le week-end prochain.

Il ne peut pas compter sur cela lorsqu’il combattra l’ancien champion du monde de Liverpool à l’AO Arena de Manchester le 21 janvier, en direct sur Billetterie Sky Sports.

“Peu importe ce que je veux être, le public décide. Je n’ai pas de préférence. Je sais que je ne suis pas un méchant mais beaucoup de gens aiment me peindre comme le méchant”, a déclaré Eubank. Sports du ciel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr a déclenché un échange houleux avec Liam Smith en qualifiant son adversaire de «combattant sale» avant leur bataille britannique le 21 janvier. Regardez «The Gloves Are Off» maintenant à la demande



“J’ai donc été le méchant pendant la majeure partie de ma carrière et je l’ai accepté. J’ai prospéré sous cette aura.”

Il y a une ambiance grisante dans une arène quand Eubank Jr fait son ringwalk. Musique tonitruante, rappelant son célèbre père, il saute la corde supérieure pour entrer sur le ring. Une partie de la foule applaudit chaleureusement, d’autres huent avec enthousiasme.

“Tu es conscient. Tu sais si la foule est avec toi ou contre toi. Mais je n’ai jamais été le genre de gars qui fait trop attention. Une fois que je suis dans cette arène, je suis en mode sauvage, ” a déclaré Eubank.

“Certains gars, ils aiment marcher jusqu’au ring et ils tapent dans les mains les fans et sourient, ils s’impliquent en quelque sorte avec la foule. Je n’ai jamais vraiment fait ça. Je regarde le ring, je suis regardant le combat.

“Il n’y a pas eu beaucoup de fois où je pouvais m’impliquer dans la foule de toute façon. Quand les gens huent, il n’y a rien à faire, vous voulez juste passer.

“Ce sera intéressant de voir comment les choses se passent dans ce combat.”

Il est populaire même s’il n’est pas le favori du public. Mais Eubank est bien habitué à cela.

“Une fois que vous atteignez un certain niveau ou tolérance à quelque chose, vous devenez engourdi. La première fois que j’ai reçu un coup de poing au visage, cela a été un énorme choc pour mon système. Cela a vraiment fait mal. Maintenant, un poids lourd peut me frapper au visage et Je vais bien après une seconde. Ce n’est pas différent de la pêche à la traîne, des insultes, du trashtalk “, a-t-il déclaré.

“Maintenant, aller à une conférence de presse et entendre le trashtalk, parce que je l’entends depuis si longtemps, ça ne m’affecte plus.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr dit qu’il a “ébranlé” Liam Smith après avoir reçu des messages passionnés de sa part avant leur confrontation à Manchester le week-end prochain



La perception publique d’Eubank est en train de changer, notamment après la façon dont il s’est comporté lorsque son combat avec Conor Benn a échoué lorsque ce dernier a échoué à un test de dépistage de drogue.

“Je pense que beaucoup d’opinions ont changé depuis le combat contre Conor, croyez-le ou non”, a déclaré Eubank. “Il sera donc intéressant de voir comment le public [react], dans quelle direction ils me poussent pour ce combat. Il faudra voir.

“Est-ce que j’espère être le gentil? Je ne sais pas. J’ai tellement l’habitude d’être le méchant que je ne sais même pas ce que ça ferait d’être encouragé dans une arène. Je sais que j’allais se faire huer dans l’arène pour Conor, je le sais.

“Mais ce qui est fou, c’est que maintenant beaucoup de gars qui allaient me huer sont maintenant des fans. Je le vois. Juste d’après ce que j’ai vu en ligne et ce que j’entends tous les jours.

“En fin de compte, les gens respectent les vrais, les vrais athlètes. Des gars qui ne font pas de compromis, qui vivent la vie, qui ne trouvent pas d’excuses, qui ne se cachent pas, qui sont vrais et qui représentent bien le sport.

Image:

Toujours le méchant, jamais le héros ? Chris Eubank Jr n’est pas si sûr avant le combat de Liam Smith





“Peu importe ce qu’ils pensent de la façon dont je vis ma vie ou des choses que je dis ou de la façon dont je m’habille, je suis propre. C’est plus important.

“Je ne sais toujours pas à quoi ressemblera ma réception à Manchester. Si ça va être hostile ou si ça va être une foule de Team Eubank. Je suppose que nous le saurons.

“Je suis dans le nord mais c’est Manchester, pas Liverpool.”

Quoi qu’il arrive, Eubank a l’intention de le faire fonctionner pour lui. “Je vais m’en nourrir parce que je le dois”, a-t-il déclaré.

“Je dois utiliser l’énergie qui m’est donnée. Qu’elle soit positive ou négative, je dois l’utiliser parce que je dois me battre. Je ne peux pas entrer dans une arène où les gens me huent et pensent:” Oh mec, ils ‘me hue, ça me déprime vraiment.’

“Je ne peux pas. Je suis un combattant. Je dois trouver un moyen. J’ai appris cela très rapidement. S’ils ne vont pas me suivre, alors utilisez cette énergie négative et canalisez-la sur votre adversaire. Faites le l’adversaire paie pour le manque de respect que la foule a montré.

“Donc, je ne dirais pas que j’aime ça, mais je l’accepte. Je le comprends et je le fais fonctionner en ma faveur, si je dois être le méchant.”

Il estime cependant que l’affrontement avec Smith sera le genre de concours où il remportera la foule.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr a révélé qu’il ne combattait que huit rounds car il pensait que c’était “la durée du combat” contre Liam Smith le 21 janvier.



“C’est toujours le combat dans lequel je suis. Ce sont les combats dans lesquels j’ai été tout au long de ma carrière, où les gens sont contre moi ou veulent que je perde et ils me huent en entrant et ils m’encouragent. la sortie », a-t-il déclaré.

“C’est toujours là. C’est juste si je vais être hué ou encouragé. Parce que je suis définitivement encouragé. Je sais ce que je fais et les fans savent ce que je fais.

“Ils savent que les deux gars qui entrent dans ce ring font toujours un bon spectacle. Nous ne sommes jamais dans des combats ennuyeux.

“Nous ne reculons pas. Nous ne cherchons pas la côte. Nous ne cherchons pas d’issue. Nous voulons la guerre. Nous voulons la fumée.”

Chris Eubank Jr contre Liam Smith est le samedi 21 janvier, en direct sur Sky Sports Box Office. Réservez-le maintenant si vous êtes un Abonné Sky TV ou un Non abonné à Sky TV. Achetez vos billets ici.