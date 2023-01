Chris Eubank Jr présente sa liste de souhaits 2023: d’abord Liam Smith, puis Gennadiy Golovkin et Canelo Alvarez | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr prévoit une année majeure et a établi sa liste de souhaits pour les combats en 2023.

Eubank a clairement indiqué qu’il souhaitait boxer trois fois au cours des 12 prochains mois.

Il affrontera d’abord Liam Smith le samedi 21 janvier à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Chris Eubank Jr affirme que les déclarations de Conor Benn concernant ses échecs aux tests de dépistage de drogue sont «trop peu trop tard» et suggère que le public a déjà formé sa propre opinion sur la situation



Ensuite, si Eubank pouvait avoir son chemin, il boxerait Gennadiy Golovkin et Canelo Alvarez, deux des plus grands noms de la boxe mondiale.

“Golovkin numéro un parce qu’il a ces ceintures de poids moyen et c’est un combat qui peut et doit être fait”, a déclaré Eubank Sports du ciel.

“Je suppose que Canelo serait le numéro deux. C’est le grand nom. C’est le gars que tout le monde connaît dans le sport et je pense que je peux le battre. Ce seraient mes deux combats de liste de souhaits de Noël pour le reste de l’année.”

George Groves regarde des images de Chris Eubank Jr et révèle comment il l’a vaincu en 2018



Golovkin est un adversaire ciblé par Eubank Jr depuis de nombreuses années. En 2016, ils ont failli signer un contrat pour se battre, seulement pour que ce combat échoue.

L’année dernière, Golovkin a unifié les titres IBF et WBA des poids moyens en battant Ryota Murata au Japon.

Bien qu’il ait perdu contre Canelo Alvarez lors d’une performance terne en septembre, c’était chez les super-moyens. Le Kazakh tient donc toujours ses championnats à 160lbs.

Maintenant, Eubank pense que 2023 est le moment pour que ce combat se produise.

Chris Eubank Jr affirme qu’il ne dispute que huit rounds car il pense que c’est “la durée du combat” contre Liam Smith le 21 janvier



Il dit que ce serait “une énorme honte” si ce combat contre Golovkin devait à nouveau lui échapper.

“Mais je ne pense pas que cela va arriver. C’est un gars fier et il a les ceintures”, a ajouté Eubank.

“Donc, il ne sera jamais le genre de gars à les abandonner. Quelqu’un va devoir les lui prendre et ce quelqu’un, c’est moi.

“Il n’y a personne d’autre que les gens veulent le voir combattre plus que moi. Nous avons une longue histoire. Ce combat aurait pu être fait il y a quelques années et il m’a glissé entre les doigts.

“Maintenant, nous sommes dans une position où il ne peut aller nulle part ailleurs. Le plus gros jour de paie, le plus grand nom, c’est moi, alors j’espère que nous aurons ce combat après le combat de Smith, cet été.”

Chris Eubank Jr estime qu’il a déjà le meilleur sur Liam Smith avant leur confrontation le 21 janvier et insiste sur le fait qu’il n’a pas envisagé de prendre sa retraite



Il y a eu des spéculations selon lesquelles Alvarez pourrait envisager de se battre dans un stade britannique contre John Ryder plus tard cette année.

Cependant, Eubank est convaincu qu’il serait la meilleure option pour la superstar mexicaine.

“C’est une évidence – alors il n’y a littéralement personne d’autre ici que les gens voudraient voir plus et ce n’est pas seulement au Royaume-Uni. C’est dans le monde entier. Sur la scène mondiale, je suis là-haut. Les gens savent que c’est le combat qui sera le plus excitant de tous ces gars, poids moyen ou super-moyen”, a insisté Eubank.

S’exprimant avant l’affrontement de janvier contre Liam Smith à Manchester, Chris Eubank Jr affirme que Liam Smith est une perspective plus facile que de combattre Conor Benn, mais admet qu’une défaite ruinerait ses aspirations au titre mondial.



“Je pense que ce serait un peu dommage s’il choisissait de suivre cette voie avec John Ryder parce qu’il n’y a tout simplement pas d’excitation là-bas. Le gars peut se battre, John peut se battre, mais il n’est pas excitant et il ne peut pas parler [well].

“Donc, vous avez deux gars qui ne peuvent pas parler pour essayer de construire un combat, ça va être tellement ennuyeux et à part ça, la chose la plus importante est les styles de combat et mon style de combat est beaucoup plus excitant que celui de John.

“Canelo, si tu veux combattre au Royaume-Uni, tu regardes le gars avec qui tu dois monter sur le ring.”

S’exprimant avant le combat au box-office de janvier à Manchester contre Liam Smith, Chris Eubank Jr affirme qu’il ne triche jamais, ne ment jamais et ne coupe jamais les coins ronds



Quelle que soit la durée de son année, Eubank sait qu’il dispose d’une multitude d’options attrayantes. S’il perd ce premier combat contre Liam Smith, une revanche serait encore plus importante.

“Ce qui est excitant, c’est qu’il y a tellement d’autres noms dans et autour de ma catégorie de poids. La liste est donc interminable. Vous avez tous les champions du monde dans la division des poids moyens, vous avez une charge de combats nationaux qui peuvent être fait que les gens meurent d’envie de voir », a déclaré Eubank.

“Je suis donc dans une excellente position. Je dois juste rester actif. C’est la clé pour moi, être occupé.”

Tout commence pour lui le 21 janvier.

Chris Eubank Jr revient sur le ring le 21 janvier pour affronter Liam Smith à l’AO Arena de Manchester



