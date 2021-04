Chris Eubank Jr peut combattre Demetrius Andrade, déclare Eddie Hearn: «Sa carrière se déroulera désormais de deux manières…» | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr pourrait remporter une chance pour le titre mondial à Demetrius Andrade, a déclaré le promoteur Eddie Hearn, qui prévient que le Britannique pourrait également faire face à une forte baisse.

Eubank Jr combat Marcus Morrison samedi Billetterie Sky Sports undercard – au cours des deux années qui ont suivi sa meilleure victoire en carrière contre James DeGale, il a vu moins de deux tours d’action sur le ring.

« J’aimerais le voir combattre Demetrius Andrade », a déclaré Hearn, qui promeut le champion américain invaincu des poids moyens WBO.

« [Eubank Jr] est déjà le champion WBA par intérim.

«S’il peut gérer Morrison avec style, c’est un combat qui peut être fait cet été au Royaume-Uni.

« Eubank Jr a un menton formidable, un rythme de travail fantastique, il peut frapper un peu, il est extrêmement dur. Il ne sera pas facile à battre pour les gars. Il sera toujours dans des combats passionnants. »

Le fils du légendaire Chris Eubank a maintenant 31 ans et a basé sa formation en Floride sous la direction de l’icône de la boxe américaine Roy Jones Jr, qui sera dans son coin pour la première fois samedi.

Mais Hearn, se souvenant des défaites précédentes d’Eubank Jr, a averti: «Sa carrière se déroulera désormais de deux manières.

« Tout le monde dit [this upcoming fight against Morrison] devrait être une performance routinière et brutale d’Eubank Jr.

« Mais il n’a fait qu’un tour complet en deux ans!

«Son apogée est peut-être venu dans le combat de George Groves. Il existe depuis un moment maintenant, ce n’est pas un jeune chiot.

« Pensez à la défaite de Billy Joe Saunders, à la défaite de Groves. Il a battu James DeGale, âgé et blessé.

Eubank Jr a déjà dit Sky Sports à propos de son nouvel entraîneur Jones Jr: « Mentalement est la partie la plus importante. Physiquement? J’ai 31 ans, je ne serai pas un combattant changé, mon style est ce qu’il est. Il y a des choses sur lesquelles il a peaufiné ou fait que je me concentre, mais le principal changement est la façon dont j’aborde mentalement ces combats.

«La tactique, le processus de réflexion, l’état d’esprit que j’ai actuellement sont différents.

«Être avec lui ajoutera des années à ma carrière.

« Il ne s’agit plus d’aller à la guerre à chaque fois. Il s’agit d’être intelligent et de ne pas être touché. »

