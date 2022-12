‘Chris Eubank Jr n’est pas un combattant intelligent ou talentueux’ | “Je n’ai besoin que de huit rounds de sparring pour Liam Smith” | Nouvelles de boxe

De bonnes compétences fondamentales en boxe battront Chris Eubank Jr, prévient Liam Smith.

Les rivaux britanniques s’affronteront le 21 janvier à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Avant leur confrontation du nouvel an, Smith a insisté sur le fait que le QI de la boxe s’avérerait la clé du concours.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith dit que les affirmations de Chris Eubank Jr sont « risibles » avant leur combat du 21 janvier – et a demandé pourquoi son rival avait demandé une clause de revanche



“Quand tout se résume à lui, il est en forme, il est durable, il est athlétique, c’est un bon athlète mais il manque toujours et il échoue toujours dans le département de boxe quand il a besoin d’utiliser son cerveau. Je pense que ce ne sera pas différent pour moi”, a déclaré Smith Sky Sports Nouvelles.

“La preuve est dans le pudding. Chaque fois qu’il a combattu quelqu’un avec de meilleurs fondamentaux que lui, il a perdu. Il essaie de dire que c’est un mythe mais ce n’est pas le cas. C’est là, c’est juste devant vous. Chaque fois qu’il a combattu quelqu’un qui va bien- scolarisé et bon amateur, il est perdu.

“Ne tournons pas autour du pot, Chris Eubank n’est pas un très bon combattant intelligent et talentueux. Il est en forme, il a un bon menton comme son père, c’est un athlète en forme, il est durable dans ce sens et c’est pourquoi il peut concourir à un niveau élevé. Mais il ne peut pas concourir à un niveau de boxe de haut niveau et c’est pourquoi il échoue tout le temps au sommet.

Eubank devait s’adresser à Smith directement dans une interview en direct aujourd’hui, mais un retard l’a fait manquer sa place. Néanmoins, il a quand même riposté.

“Je ne fais rien de ce que disent mes adversaires parce que j’ai tout entendu”, a déclaré Eubank.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith admet qu’il “aurait du mal” à faire face à une défaite contre Chris Eubank Jr – The Gloves Are Off arrive bientôt sur Sky Sports !



“J’ai entendu tout ce discours un million de fois :

“‘Je vais t’assommer.’

“‘Vous ne pouvez pas boxer.’

“‘Vous ne pouvez pas piquer.’

“‘Vous n’êtes pas assez habile.’

“Tous ces gars disent toutes les mêmes choses avant ces grands combats, puis quand vient le moment critique, quand cette cloche sonne, tous les mots s’envolent et ils finissent par être dominés par le meilleur combattant en moi .

“Je l’ai vu maintes et maintes fois et ce ne sera pas différent le 21 janvier contre Liam Smith.

“Le 21 janvier, Billetterie Sky SportsLiam Smith va recevoir une sérieuse leçon.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr estime qu’il a déjà le meilleur sur Liam Smith avant leur confrontation le 21 janvier et insiste sur le fait qu’il n’a pas envisagé de prendre sa retraite



Smith apporte le sparring dans son camp d’entraînement aujourd’hui. “Nous avons fait tout le travail préparatoire, tout le travail de remise en forme au cours des deux dernières semaines et nous venons de commencer à nous battre aujourd’hui. Il est maintenant temps de faire les rondes et de commencer à mettre en place le plan de match”, a déclaré Smith.

Bien que leur combat soit prévu pour les 12 rounds complets, Eubank a cependant déclaré aujourd’hui qu’il ne ferait que des combats de huit rounds dans son camp.

“Je vais disputer huit rounds aujourd’hui, et huit autres rounds encore deux fois la semaine prochaine et chaque semaine jusqu’à ce que le combat arrive. Donc tout est sur la bonne voie”, a déclaré Eubank.

“Je ne pense pas que ce sera trop difficile pour moi, donc je ne pense pas avoir besoin de plus de huit rounds. C’est probablement la durée du combat. Les gars qui sont un peu plus dangereux que Liam, je ferais probablement 12 rounds mais je pense que huit sont plus que suffisants pour Liam Smith.

“Je ne suis pas irrespectueux, je suis juste très confiant.”

Il est si confiant qu’Eubank ne sautera même pas Noël dans sa préparation. “Absolument pas”, a-t-il dit.

“Je vais avoir le dîner de Noël, la dinde, la farce, même les petites saucisses avec du bacon enroulé autour, je vais tout avoir.

“Je vais organiser une petite fête pour le Nouvel An, nous ne sacrifions pas trop pour ce type.”

Smith ne se livrera pas à Noël. “Je n’aurai pas de dîner de Noël, mais ce n’est pas grave pour moi. Je dînerai de Noël une fois que j’aurai battu Chris”, a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith dit que les leçons qu’il a apprises lors de sa défaite par TKO en neuf rounds contre Canelo Alvarez l’aideront dans sa confrontation avec Chris Eubank Jr le 21 janvier.



Il ne prend cependant pas trop au sérieux les affirmations d’Eubank. “J’aurai un Chris Eubank Jr à 100%, c’est pourquoi il a fait venir Roy Jones Jr pour l’entraîner”, a déclaré Smith. “Il paie de l’argent de sa bourse pour amener une légende, Roy Jones, au Royaume-Uni pour l’entraîner.

“Pourquoi avez-vous mis une clause de revanche avec moi et que vous ne l’avez pas mise avec Conor Benn? Si je suis un combat plus facile que Conor Benn, cela n’a pas de sens.

“Ils savent qu’une défaite n’est pas hors de question, c’est pourquoi ils ont mis une clause de revanche si je gagne, il n’y a pas de clause de revanche si Chris gagne. Il n’y a qu’une clause de revanche si je gagne.”

Eubank a répondu: “Retirez la clause de revanche si cela vous rend heureux.

“Une clause de revanche ne signifie absolument rien”, a-t-il poursuivi. “C’est ce que font les promoteurs, ils s’assurent de couvrir toutes les bases.

Image:

Chris Eubank Jr contre Liam Smith est un affrontement de personnalité ainsi qu’un bon match





“Roy est une légende et c’est un génie du jeu de boxe à l’intérieur et à l’extérieur du ring. J’ai toujours dit que pour le reste de ma carrière, je vais l’avoir dans mon coin. Peu importe contre qui je me bats , Je veux Roy autour. Il a une grande énergie, c’est une personne formidable et c’est un être humain formidable et c’est un entraîneur spécial.

“J’ai passé de nombreuses années dans ma carrière sans avoir de coach. J’étais autodidacte et j’ai finalement réalisé qu’une fois qu’on a atteint un certain niveau, c’est toujours bien d’avoir quelqu’un en qui on peut avoir confiance et quelqu’un sur qui on peut compter quand le les choses deviennent difficiles et les choses vont devenir difficiles au plus haut niveau. Et cet homme est Roy pour moi.

Eubank n’a donné aucune indication qu’il envisageait la défaite. “J’ai juste l’impression que l’énergie, la passion, le feu qui est en moi vont être trop pour lui”, a-t-il déclaré.

Smith était tout aussi confiant. “J’ai été arrêté une fois ma carrière et c’est hors Canelo Alvarez et comme je l’ai déjà dit, Chris Eubank Jr n’est pas Canelo Alvarez. Il y a donc tous les ingrédients pour être une guerre en 12 rounds. Mais nous verrons comment ça se passe dehors, la boxe ne se passe pas toujours de cette façon, alors nous verrons », a déclaré Smith.

“Il n’y a pas de haine ou de méchanceté, je ne l’aime tout simplement pas en tant que personne. Ce n’est tout simplement pas ma tasse de thé”, a poursuivi le Liverpudlian. “Tout homme assis en face de moi me disant qu’il va me battre à 50% est risible.

“Je n’aime pas le Chris Eubank Jr qu’il aime montrer au public.”

Eubank vs Smith sera en direct sur Sky Sports Box Office le 21 janvier