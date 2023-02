Chris Eubank Jr « ne semblait pas le même » pour le combat de Liam Smith mais « renversera le scénario » lors du match revanche, déclare Harlem Eubank | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr peut “inverser le scénario” dans son match revanche avec Liam Smith, déclare Harlem Eubank, un boxeur professionnel lui-même qui a observé son cousin d’aussi près que quiconque dans la préparation de ses combats.

Smith a stoppé Eubank Jr avec un superbe arrêt au quatrième tour lors de leur concours à Manchester en janvier.

Mais Harlem Eubank s’attend à voir une approche très différente de son cousin dans le match revanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revoyez Eubank Jr vs Smith, avec un casting de soutien explosif, au ralenti



“Je pense que Liam a réalisé une excellente performance. Il est sorti et s’est battu comme si c’était le plus grand combat de sa vie et il a saisi l’occasion à deux mains et a fait une belle démonstration”, a déclaré Eubank. Sports du ciel.

“Chris, j’ai été dans son vestiaire pour la plupart de ses combats et j’ai vu à quoi ressemblait son personnage auparavant, ses manières. Il ne me semblait pas le même avant ce combat, pour une raison quelconque, je ne sais pas. Lui seul sait.

“Dans le match revanche, je pense qu’il mettra tout en place et renversera le scénario. Mais vous devez le donner à Liam Smith pour la performance qu’il a réalisée. Évidemment, beaucoup de pression sur eux deux à cause de la construction et vous avez pour le lui donner pour la victoire et comment il est venu et a performé.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’équipe promotionnelle d’Eubank Jr a envisagé un appel auprès du British Boxing Board of Control concernant un coude présumé de Smith lors de sa victoire par arrêt



Il pense qu’Eubank Jr a assumé une grande partie du fardeau promotionnel avant le premier combat.

“Je pense que Chris a beaucoup investi dans la promotion”, a déclaré Eubank. “Depuis le Conor [Benn] construire et impliquer différentes personnes et apprécier de jouer sa personnalité contre la leur.

“Je pense que dans le match revanche, c’est juste une concentration complète sur le combat et vraiment montrer quel animal il peut être sur le ring et se soulager de la pression dans la construction et la promotion.”

L’équipe d’Eubank Jr a allégué qu’un coude connecté dans la combinaison décisive Smith a atterri lors de la première chute de la star de Brighton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez des images inédites de la victoire sensationnelle de Smith sur Eubank Jr



“Les gens parlent du coude comme si c’était un complot”, a déclaré Harlem Eubank. “Le coude aurait-il eu un effet ? Probablement, si vous prenez un coude dans la combinaison, cela peut potentiellement avoir un effet.

“Mais en même temps, si vous pouvez cacher un coude en tant que combattant, alors pourquoi ne pas le faire? Vous êtes dans un combat. Donc, il y a beaucoup de combattants de la vieille école qui ont fait ce type de tactiques sales, mais c’est une compétence en soi pour être capable d’obtenir quelque chose comme ça.

“Était-ce accidentel? Je ne pense pas que cela ait trop d’importance. Je pense que c’est de la boxe, cela fait partie du jeu.”

Image:

Eubank Jr à l’entraînement pour son premier combat avec Smith (Photos : Lawrence Lustig/BOXXER)





Mardi, Eubank Jr a annoncé qu’il avait activé la clause de revanche pour un deuxième combat avec Smith.

Harlem Eubank n’a jamais douté qu’il le ferait.

“C’est un combattant. Quelque chose comme ça, il veut arranger les choses. C’est sa mentalité”, a-t-il déclaré.

“Je pense qu’il s’appliquera très différemment pour le match revanche et je suis ravi de voir Chris tel que je le connais contre Liam.”