Chris Eubank Jr ne pardonnera pas à Conor Benn après l’échec d’un test de dépistage de drogue: “Je n’aurais pas accepté le combat si j’avais su” | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr a quitté Conor Benn après l’effondrement de leur combat controversé en octobre.

Eubank affrontera l’ancien champion du monde Liam Smith lors de son prochain combat, en direct sur Billetterie Sky Sports le 21 janvier.

Mais il n’oubliera pas que Conor Benn a échoué à un test de dépistage de drogue, et il n’est pas non plus enclin à pardonner.

S'exprimant avant le combat au box-office de janvier à Manchester contre Liam Smith, Chris Eubank Jr affirme qu'il n'a besoin que d'être à 50% pour battre Smith.



“Il n’y a pas d’oubli, absolument pas”, a déclaré Eubank. “Le pardon, non, je n’ai pas besoin d’avoir ça en tête.”

Ce fut un choc pour Eubank, qui a fait annuler le combat de Benn trois jours seulement avant qu’il ne soit censé avoir lieu.

“On ne m’a jamais parlé du premier test de dépistage de drogue raté, ce qui est assez incroyable mais vrai”, a-t-il déclaré. “Personne ne m’a dit.

“Je n’aurais pas accepté le combat en août si j’avais su qu’il avait échoué à un test avant et au moment où j’ai découvert qu’il était trop tard. C’était une très mauvaise situation pour moi, pour la boxe, pour le Ventilateurs.

“Je me sens mal pour le gamin, il est vraiment foiré et il devra éventuellement répondre de ses actes répréhensibles. Je sais qu’il est parti MIA ces derniers mois”, a ajouté Eubank.

“Il était sur Instagram et Twitter tous les jours depuis longtemps et maintenant personne ne sait où il est.”

Eubank pense que le grand public ne sera pas prêt d’oublier non plus.

“Ce qui est arrivé est arrivé”, a-t-il poursuivi. “Ça fait trop longtemps qu’il est là, trop de gens pensent qu’il a triché.

Liam Smith pense qu'il peut battre Eubank en raison de "faiblesses fondamentales" dans ses capacités



“Il doit accepter cela et c’est la seule façon pour lui d’avancer”, a-t-il poursuivi.

“Même s’il s’avère qu’il s’agit d’une erreur et qu’il est innocent, il est toujours coupable aux yeux du public. C’est comme ça que le monde fonctionne malheureusement. Une fois que vous avez été marqué, vous ne pouvez plus vous en passer.”

Benn a admis avoir échoué à deux tests de dépistage de drogue, en juillet et septembre, avant que son combat contre Eubank Jr ne soit dramatiquement annulé, mais a juré de prouver son innocence.

Ce combat allait avoir lieu à un poids variable. Eubank est toujours tombé en dessous de la limite des poids moyens pour prouver qu’il le pouvait, même une fois le concours annulé.

“Ce n’était pas amusant, surtout en sachant que je n’allais même pas me battre. Cela a rendu la situation encore plus douloureuse. Mais j’ai dit que j’allais prendre du poids, alors j’ai pris du poids”, Eubank expliqué.

Il a confirmé qu’il ne recommencerait plus jamais. Son combat du 21 janvier à l’AO Arena de Manchester sera à 160 livres. C’est Smith, ancien champion du monde de super-welter, qui va monter en division.

Eubank a affirmé qu’il n’avait besoin que d’être à 50% pour le combat avec Smith, mais pour cet affrontement, il n’y aura aucune stipulation concernant le poids pour l’épuiser.

“J’ai dû récupérer, mais ça a été assez long. Nous avons eu assez de temps. J’ai fait le plein”, a-t-il déclaré. “Nous avons un solide camp de huit semaines pour nous remettre en forme au combat.

“Cela va être un combat tellement amusant.”

