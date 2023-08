Chris Eubank Jr ne devrait pas revenir à l’ancien style dans le match revanche de Liam Smith, déclare le champion britannique Denzel Bentley | Nouvelles de boxe

Denzel Bentley, l’ancien challenger du titre mondial et champion britannique en titre des poids moyens, est un observateur attentif des développements dans sa division.

Liam Smith et Chris Eubank Jr sont prêts pour un affrontement majeur des poids moyens le 2 septembre à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Bentley a donné son avis sur le match revanche très attendu et pense que la transformation et le changement de style d’Eubank pourraient s’avérer difficiles à revenir à son âge.

« L’ancien Eubank est parti. Il est parti. Ça va être très difficile de puiser dans cet ancien style parce que c’était un gars qui était purement au travail, juste un moteur. Il a enlevé ça de son jeu. Je pense aller revenir à cela à cet âge sera très difficile », a déclaré Bentley.

Smith a arrêté Eubank Jr au quatrième tour lorsque les deux se sont rencontrés en janvier et Bentley a prédit une autre victoire pour Smith.

Il a dit Sports du ciel: « [Smith] va juste être trop confiant. Il va être détendu. Il sait qu’il peut l’assommer. Smith ne précipite pas son travail et n’a pas l’air stupide. Smith est toujours composé et a une bonne sélection de coups.

« Je ne peux pas dire si c’est un KO ou des points, mais je pense qu’il va lui faire mal. Je pense que Smith gagne à nouveau. »

Bentley, âgé de 28 ans, a lui-même côtoyé une opposition de classe mondiale. Bien qu’il n’ait pas remporté la victoire contre Janibek Alimkhanuly pour la ceinture WBO, il reconnaît les progrès qu’il a réalisés et les défis auxquels il a été confronté face à un adversaire redoutable.

« C’est gênant parce que je ne pense pas être satisfait, mais je peux apprécier le fait que j’ai prouvé que beaucoup de gens avaient tort dans le sens où ils pensaient que je n’étais pas prêt pour ce niveau et j’ai montré que Je le suis », a déclaré Bentley.

Bentley était un énorme outsider alors qu’il tentait de remporter son premier titre mondial contre le gaucher du Kazakhstan, et bien que Bentley se soit battu vaillamment, Alimkhanuly a remporté une victoire par décision unanime en novembre de l’année dernière.

C’est une perte dont il peut tirer des leçons. C’est exactement ce que l’homme de Battersea a fait avec sa première défaite professionnelle, où il a été arrêté au troisième tour par Felix Cash en 2021. Bentley a souligné l’impact positif de cette expérience sur sa croissance en tant que combattant.

« Quand je suis retourné au gymnase, j’ai réalisé que je devais faire plus. J’ai dû changer beaucoup de choses. Je me suis entraîné dur. Je connais le type de talents que je possède et je sais que tant que je Je suis concentré, ça ira », a-t-il expliqué.

Soulignant l’importance d’ajouter plus de titres à son nom, Bentley cherche à devenir champion d’Europe.

« Je veux revenir au niveau mondial. Je pense que mettre la main sur l’Europe sera bien. Cela me place dans le top cinq de chaque instance dirigeante », a-t-il déclaré. « Cela me rapprochera d’un titre mondial. »

