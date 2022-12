Chris Eubank Jr n’a pas l’intention de manquer le dîner de Noël à l’entraînement de Liam Smith, qui jure de tirer les leçons de la perte de Canelo Alvarez | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr ne manquera pas le dîner de Noël, malgré ses préparatifs pour un combat contre Liam Smith, qui dit que son rival britannique est loin d’être dans la classe de Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Le duo de poids moyens se prépare à une soirée déterminante dans sa carrière à Manchester le 21 janvier, en direct sur Sky Sports Box Office lorsqu’ils se rencontrent dans un combat qui pourrait faire ou défaire des réputations et des ambitions.

Eubank Jr a reflété l’approche adoptée pour son combat annulé avec Conor Benn en suggérant qu’une version à moins de 100% de lui-même sera assez bonne la nuit; Smith, pour sa part, est convaincu qu’il peut faire un travail léger sur autre chose qu’un adversaire de choix.

Smith pense que sa capacité de boxe supérieure sera la clé de la victoire contre Eubank Jr et suggère qu’il tirera les leçons de sa défaite au neuvième round contre l’ancien Canelo n ° 1 livre pour livre en 2016.

“J’ai l’impression que cela a joué un grand rôle dans ma carrière”, a déclaré ‘Beefy’ à Sky Sports News. “Chris regarde ça comme” tu es tombé, tu as été arrêté “, je lui ai dit face à face:” Ouais, j’ai été arrêté avec un corps abattu par le meilleur combattant du monde, le combattant n ° 1 dans le monde à cette époque ».

“Tu n’es pas Canelo Alvarez. Chris Eubank ne pouvait pas lacer les bottes de Canelo, donc je suis convaincu que le combat contre Canelo m’a beaucoup appris en tant qu’homme dans ma carrière professionnelle.

“Encore une fois, Chris Eubank n’est pas Canelo Alvarez et ce que j’ai appris dans ce combat sera suffisant pour battre Chris.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith admet qu’il “aurait du mal” à faire face à une défaite contre Chris Eubank Jr – The Gloves Are Off arrive bientôt sur Sky Sports !



Le ton de la montée en puissance devrait refléter celui du combat lui-même: aucun des deux hommes ne recule, Eubank Jr adoptant son image de “méchant” tout en essayant de déstabiliser Smith.

“Je suis un peu intelligent, il ne va pas me ronger avec des mots, je le corrige juste chaque fois qu’il dit quelque chose qui n’a pas de sens”, a ajouté Smith. “Il sent que ça me pénètre, ce n’est pas le cas. C’est loin d’être le cas.

“Si je devais aller le chercher ou lancer quelque chose – quelque chose qui ne correspondait pas à mon personnage – alors il est sous ma peau.

“Je lui ai déjà dit:” tu sens que tu es sous ma peau, je te dis juste ce que je dirais à n’importe quel adversaire assis en face de moi – tu ne me battras pas à 50% “.

“Je ne pense pas que Chris Eubank me bat à 100%, donc 50%? Bonne chance à vous, car je vais essuyer le sol avec vous.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith dit que les leçons qu’il a apprises lors de sa défaite en neuf rounds contre TKO contre Canelo Alvarez l’aideront dans sa confrontation avec Chris Eubank Jr le 21 janvier.



Eubank Jr : Je battrais Smith avec un mauvais bras !

Eubank Jr a plaisanté en disant qu’il avait un “ratio de victoires de 100%” dans les conférences de presse tout au long de sa carrière, et le joueur de 33 ans est connu pour sa tendance à pousser et à pousser les adversaires dans une recherche légère d’un avantage mental pendant la construction. – jusqu’aux combats.

Il a été optimiste en suggérant qu’il se bat à un niveau supérieur à celui de Smith, minimisant la capacité de son adversaire à le surprendre le soir du combat.

“J’ai appris que même à cet âge, je l’ai toujours”, a déclaré Eubank Jr à Sky Sports News. “J’ai un coup, j’ai un mouvement de pied, j’ai une grande capacité défensive. C’est ce que je ferai contre Liam Smith en janvier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liam Smith dit qu’il a pris “une grande confiance” en s’entraînant avec Chris Eubank Jr et dit qu’il “l’a bien blessé” lorsque les deux derniers étaient sur le ring ensemble.



“Liam Smith est très prévisible, il est très ABC, un combattant de type 123. Rien de ce qu’il va faire ne va me surprendre. Il n’a aucun tour dans sa manche.

“Je peux boxer, je peux me bagarrer, je peux courir, défendre, attaquer. J’ai toutes les options. Il utilise la même tactique à chaque fois et je vais l’exploiter.

“Je lui ai dit que je devais être à 50% pour le battre, c’est à mon humble avis. Si j’avais un mauvais pied, une mauvaise jambe et un mauvais bras, je m’occuperais de lui. Il doit me prouver le contraire. Il dit qu’il va m’assommer, mais j’entends ce récit à chaque fois que je monte sur le ring. Cela n’arrive jamais. Peut-être que ce sera différent, mais j’en doute.

Ayant suggéré plus tôt cette semaine qu’il prévoyait de manger du poulet frit au cours des huit prochaines semaines avant le combat, Eubank Jr a insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de manquer son dîner de Noël non plus au milieu des besoins nutritionnels typiques d’un camp d’entraînement.

“Le jour de Noël, le lendemain de Noël, les anniversaires, Pâques, le Nouvel An – Chris Eubank Jr est au gymnase. Nous sacrifions ce qui est nécessaire pour performer sous les grandes lumières au plus haut niveau.

“Le jour de Noël, je serai au gymnase. Je fais du poids de manière responsable. Je fais du poids bien. J’ai ma dinde et des saucisses avec du bacon enroulées autour. Je ne vais pas sacrifier mon dîner de Noël, pas pour Liam Smith.”

Les fans de combat peuvent se pré-inscrire pour les billets maintenant. Les billets seront disponibles en vente générale le jeudi 1er décembre.