Chris Eubank Jr: “La férocité est toujours là, attendant le bon moment pour se déchaîner” | Nouvelles de boxe

C’est la veille de ce qui serait la plus grande victoire de la carrière de Chris Eubank Jr.

Il est assis sur un canapé dans sa suite d’hôtel, les bras croisés, sachant mieux que quiconque qu’à cette heure demain, il sera probablement assis dans sa loge à la Manchester Arena, se préparant à se battre.

Il boxe Liam Smith en direct Billetterie Sky Sports samedi soir et il ne lui reste plus qu’à attendre.

“C’est maintenant le crépuscule de la nuit avant le combat. Vous devez vous détendre, faire le plein, vous réhydrater, calmer votre esprit, votre corps et votre âme pour vous préparer à la guerre”, a-t-il dit calmement.

“Et c’est ce que sera vraiment ce combat. Je pense que ce sera une guerre. Je pense que ce sera une démonstration sauvage de boxe. Et les fans vont passer une nuit d’enfer.”

Bien qu’il puisse se battre avec un style féroce, peut-être impétueux, il doit garder un élément de cette concentration calme dans le concours de samedi.

“C’est un mélange des deux, parfois il faut être féroce, parfois il faut bouger la tête, réfléchir, bouger, défendre. Mais la férocité est toujours là, attendant le bon moment pour se déchaîner”, a-t-il ajouté. Raconté Sports du ciel.

“C’est le type de combattant que je suis.”

Maintenant que les combattants ont pris du poids, ils peuvent se regrouper et se concentrer uniquement sur leur véritable tâche, le combat.

Lors de la conférence de presse de jeudi, le dernier jour de leurs réductions de poids, les tempéraments se sont effilochés alors que l’événement public s’est transformé en insultes et en langage désobligeant.

Eubank a fait l’objet de railleries homophobes et Smith a fait l’objet de railleries sur la classe sociale.

Smith s’est excusé par la suite. Le British Boxing Board of Control a déclaré qu’il examinerait la conduite des deux boxeurs.

“Je pense que c’était principalement de son côté. Je réagissais à ce qu’on me disait et j’ai combattu le feu par le feu, ce qui, en tant que combattant, est ce que vous devez faire. Il voulait devenir personnel”, a déclaré Eubank. “Je l’ai emmené là-bas avec lui.

“Il est sorti en se balançant comme ça pour autant que je m’en souvienne”, a poursuivi Eubank.

“C’était comme s’il avait beaucoup de choses qu’il avait accumulées dans son esprit qu’il allait dire. Il a juste attendu cette chance de tout tourner là-bas et beaucoup d’entre eux se sont mal passés. Ou peut-être que ça n’a pas été le cas. pas ?

“Les gens n’ont pas apprécié et moi non plus et tout ce que je peux faire, c’est m’excuser auprès des personnes qu’il a pu offenser. Et si j’ai dit quelque chose qui a offensé quelqu’un, alors je suppose que je m’excuse aussi.”

Lors de la pesée de vendredi, Eubank Jr est monté sur la balance avec un brassard arc-en-ciel dans un signe apparent de soutien à la communauté LGBTQ+.

Eubank Jr a tweeté plus tard: “Nous ne discriminons pas… nous n’aliénons pas. Nous voulons que la boxe et le sport dans son ensemble soient inclusifs.”

Les deux ont pris du poids vendredi et avec un dernier regard fixe terminé, ils pourraient se détourner l’un de l’autre. Ils ne se feront plus face jusqu’à ce qu’il soit temps de monter sur le ring.

Eubank Jr a ressenti un changement dans l’opinion publique.

Lors de la pesée à Manchester Central, il a entendu les huées pour lui, les acclamations pour Liam Smith, mais il a également entendu son propre nom être acclamé aussi.

“C’était environ 50-50, peut-être. Quelques acclamations, une pincée de huées. Ma dernière pesée et conférence de presse n’étaient que des huées. Donc, nous sommes 50 % meilleurs cette fois. En progressant lentement, ” dit-il avec un sourire.

“Ce sera intéressant de voir la réception le soir.”

Ce qui gagnera la foule à Manchester, cependant, sera la nature du concours.

“En fin de compte, d’où vous venez, qui vous soutenez, rien de tout cela n’a d’importance. Celui qui joue, celui qui est le meilleur combattant de la nuit, il est apprécié et respecté”, a déclaré Eubank.

“Donc je dois m’assurer que c’est bien moi.”

