Chris Eubank Jr est la “star incontestée” de la division | Liam Smith pourrait être un combat historique », déclare Kalle Sauerland | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr et Liam Smith se tailleront une place dans l’histoire de la boxe britannique, prédit le promoteur de Wasserman Boxing Kalle Sauerland.

Eubank et Smith se battront le 21 janvier à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Leur affrontement des poids moyens a des implications au niveau mondial. Smith est très bien classé avec plusieurs organismes de sanction chez les super-welters, tandis qu’à 160 livres, Eubank Jr est déjà numéro deux avec le WBC.

Mais Sauerland, qui représente Eubank Jr, dit qu’il accueillerait favorablement le combat avec Smith devenant un éliminateur officiel du championnat du monde, mais annonce le concours comme “un blockbuster en soi”.

“Nous nous en félicitons, nous ne dirions pas non”, a déclaré Sauerland Sports du ciel. “Mais est-ce que ça ajoute du piquant ? Pour moi, non. Car avouons-le, Junior est la star incontestée de la division en ce moment.

“Je veux dire que respectueusement envers ‘GGG’ [Gennadiy Golovkin] parce qu’il a un temps mort, quoi qu’il fasse. Mais la superstar est Junior en ce moment”, a poursuivi Sauerland.

“Et quand je dis superstar, je veux dire des globes oculaires, de l’argent, des chiffres. C’est de la boxe professionnelle. Erislandy Lara est une championne du monde. Si je vous ai présenté Lara contre Eubank, vous diriez que Kalle en a une autre, n’est-ce pas? Comme un blockbuster. Maintenant, Je pourrais aller faire ça dans un casino quelque part en Amérique, devant 400 personnes, super.

“Bien que j’aime l’idée qu’il s’agisse d’un éliminateur et que le WBC soit impliqué, je suis aussi réaliste et c’est un blockbuster en soi. Ce sont deux énormes familles traditionnelles dans la boxe britannique et vous les avez toutes les deux sans doute les plus difficiles. combats de leur carrière, que veux-je de plus ?

“Cela a déjà tout le piquant et les garnitures, si cela se produit – incroyable. Mais c’est un combat de retour.”

Sauerland pense que leur combat pourrait devenir “un combat historique”.

“Il s’agit de faire un combat que nous reviendrons et reverrons dans 10 ans. Quand vous dites faire un combat historique, c’est ce que cela signifie”, a insisté Sauerland.

“Je crois que c’est un combat que les gens peuvent revenir en arrière et regarder sur un pied d’égalité avec les combats Eubank Senior, ou le combat Eubank Junior-George Groves avec ce dernier tour épique.

“Il y a eu tellement de grands combats dans ce lieu au fil des ans. C’est ce que je pense que nous allons voir et encore une fois ce combat n’a pas été fait par des organismes de sanction, il n’a pas été fait par des promoteurs, il n’a pas été fait par les réseaux – il a été fait par les fans.”

La victoire déplacera le vainqueur vers d’autres combats majeurs au niveau mondial.

Mais Sauerland a mis en garde : “Nous nous concentrons sur le 21 janvier.

“Ne regardons pas au-delà du premier blockbuster car c’est la première erreur que vous faites en boxe et la dernière.

“D’où la clause de revanche !” il ajouta. “Ce n’est pas le choix de Junior, c’est le choix du” méchant “promoteur. C’était une condition. Lorsque vous amenez la face A, vous optez pour des revanches. C’est le business.

“Tout peut arriver dans la boxe.”

