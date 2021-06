Chris Eubank Jr est assuré d’un titre mondial alors que le promoteur Kalle Sauerland fait allusion à des projets massifs pour cette année | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr s’est vu garantir une «action pour le titre mondial» alors que le promoteur Kalle Sauerland promet des plans «massifs» pour deux combats cette année.

Eubank Jr a scellé une victoire aux points dominante sur Marcus Morrison en mai, son premier combat avec le nouvel entraîneur Roy Jones Jr, et le joueur de 31 ans devrait revenir d’ici la fin de cet été.

Son statut actuel de champion « par intérim » des poids moyens de la WBA signifie qu’Eubank Jr est bien placé pour cibler le « super » champion de la WBA Ryota Murata ou le champion « régulier » Erislandy Lara, tandis que le roi de l’IBF Gennadiy Golovkin reste la première cible.

Image:

Kalle Sauerland et Roy Jones Jr prévoient les deux prochains combats d’Eubank Jr



« Eubank a eu un deuxième semestre massif et massif de cette année », a déclaré Sauerland, responsable de la boxe mondiale chez Wasserman. Sports aériens.

« Il est évidemment revenu avec ce combat contre Morrison. Nous nous asseyons maintenant pour élaborer le plan pour le reste de l’année. Est-ce un combat de plus, disons au niveau national? Allons-nous directement dans le combat pour le titre mondial ?

« Il y a beaucoup de discussions différentes en cours en ce moment. Attendez-vous à une grosse, grosse annonce la semaine prochaine dans 10 jours, je dirais. »

Eubank Jr a révélé comment il avait résisté à ses instincts impitoyables dans le combat de Morrison, préférant plutôt affiner les compétences qu’il avait apprises de la légende du ring Jones Jr.

« Je l’ai fait mal au deuxième tour et j’aurais probablement pu mettre fin au combat », a déclaré Eubank Jr. Sports aériens après sa victoire unanime aux points.

« Mais je voulais des rondes. Je voulais utiliser certaines des choses que Roy Jones m’a apprises. Faites l’expérience des instructions qu’il me donnait.

« Si je vois une ouverture, je la prends généralement. Mais je suis ici pour apprendre avec un nouvel entraîneur. Vous ne pouvez pas vous améliorer en éliminant un gars au deuxième tour.

« J’ai décidé de le garder là-dedans.

Sauerland a admis que Jones Jr jouera un rôle majeur dans le choix du chemin idéal d’Eubank Jr vers un triomphe pour le titre mondial.

« Nous sommes très, très excités parce que lui et Roy Jones, c’est comme le duo dynamique », a-t-il déclaré. « Combinaison fantastique, liaison fantastique, et ils sont tout simplement très amusants à travailler.

Il reste deux combats cette année, nous le savons, et c’est une question de savoir ce que veut l’entraîneur aussi, ce qui est quelque chose de nouveau d’ailleurs dans le cercle Eubank.

« Il est [Eubank Jr] s’entraînant vraiment, vraiment dur et je pense qu’il sortira fin août, début septembre. C’est ce que nous examinons en ce moment.

« Nous nous réunissons plus tard cette semaine pour décider de la route à suivre. Il reste deux combats cette année, nous le savons, et il s’agit également de ce que veut l’entraîneur, ce qui est quelque chose de nouveau d’ailleurs dans le cercle Eubank .

« Roy a son mot à dire là-bas et junior évidemment, et senior avec sa sagesse et ses années d’expérience.

« Nous avons une grande réunion du conseil d’administration, appelons-la ainsi. Vous n’avez pas souvent cela avec les boxeurs, cela donne l’impression d’une réunion du conseil d’administration et nous attendons cela avec impatience. C’est la fin de cette semaine.

« Il y a définitivement de l’action pour le titre mondial cette année. »