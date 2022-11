Chris Eubank Jr déclare que «le méchant est de retour» alors qu’il affronte Liam Smith lors de leur première conférence de presse | Nouvelles de boxe

Dès l’arrivée de Chris Eubank Jr pour sa première conférence de presse avec Liam Smith, la star de Brighton a commencé les jeux de réflexion.

Il a déclaré qu’il pouvait se préparer pour l’ancien champion du monde avec un régime de restauration rapide, qu’il n’avait besoin que de tirer à 50% pour gagner et qu’il chercherait à terminer Smith à distance.

De tels commentaires ne plaisent pas à un fier combattant comme Smith.

Eubank Jr affirme qu’il n’a besoin que d’être à 50% pour battre Smith



“C’est juste qu’il est lui”, a riposté le Liverpudlian. “Vous entrez à 50%, s’il vous plaît.

“Qu’est-ce que tu paies Roy Jones [his trainer] pour alors ?

“Pourquoi mettre une clause de revanche?

“Je sais que toute son équipe sait que c’est un combat beaucoup plus difficile pour lui, c’est pourquoi cette clause de revanche a été mise en place”, a poursuivi Smith. “Il ne fait pas le poids aussi bien qu’il le prétend.

“Il tient un bon coup. Son menton sera testé et son corps sera également testé”, a ajouté Smith, mais a insisté: “Je peux assommer n’importe qui, surtout avec des gants de 10 onces.”

Smith pense qu’il gagnera en raison des “faiblesses fondamentales” des capacités d’Eubank Jr.



Aiguiser un rival est un rôle qu’Eubank Jr est heureux de jouer.

“Le méchant est de retour”, a-t-il déclaré. “Il ne triche jamais, il ne ment jamais, il ne coupe jamais les coins ronds mais c’est toujours le méchant. N’est-ce pas incroyable?

“Je pense que ça va être le plus drôle [sic] combat que j’ai eu pendant un certain temps. Les styles vont se gélifier parfaitement. Ça ne peut pas être un combat ennuyeux.”

C’est un combat qu’il affirme gagner avec un style spectaculaire. Je sais ce qu’est Liam. Il ne pourra rien faire qui me confondra ou je ne verrai pas venir”, a déclaré Eubank. “[It’s] celui que je vais pouvoir gagner avec une bonne dose de facilité.

“Avec vous dès qu’il y a une ouverture, vous allez être sur la toile”, a-t-il déclaré en s’adressant directement à Smith. “Tu sais abandonner.

Image:

Liam Smith écoute les commentaires d’Eubank lors de leur conférence de presse (Photos : Lawrence Lustig/BOXXER)





“Tu sais comment mettre un genou à terre et regarder ton coin.

“Tu sais te coucher comme le vieux chien que tu es.”

Smith a répondu : “C’est un mensonge.

“Chaque fois que vous êtes passé à quelqu’un avec de bons fondamentaux, vous avez perdu.

“Il ne tourne pas à 50%”, a ajouté Smith. “Il arrive à 50 %, je vais essuyer le sol avec lui.”

Eubank Jr est le fils de la légende de la boxe britannique Chris Eubank et Smith lui a dit : “Tu as une longueur d’avance à cause de ton nom.”

Eubank a répondu rapidement: “C’est obscène pour vous de parler comme ça.

Image:

Eubank Jr aiguillonne son rival avant leur combat du 21 janvier





“Il ne s’agit pas de noms, il ne s’agit pas de jambes en l’air”, a-t-il poursuivi. “Je m’occupe de ça depuis si longtemps, ce n’est même pas quelque chose auquel je pense ou qui m’importe.

“Que j’obtienne ou non mon crédit à ce stade maintenant, cela n’a plus d’importance.

“Qu’ils m’aiment ou qu’ils ne m’aiment pas, je veux être dans de grands combats… et gagner.

“Le dernier message sera le soir où je me tiendrai au-dessus de lui avec ma main levée.”

Peu impressionné, Smith lui a souhaité “bonne chance” avec cela.

Eubank sans expression a répondu: “Merci.”

Ce qu’ils ont dit…

Les deux combattants ont parlé à Sports du ciel après cette première conférence de presse.

Pour Smith, une défaite sonnerait le glas de sa carrière au plus haut niveau. Mais il pense que c’est aussi le cas pour Eubank Jr. Il a déclaré: “Si je perds contre Chris Eubank, tout étant dit, je n’ai aucune aspiration à être à nouveau champion du monde. Je continue la boxe parce que je veux être mondial champion à nouveau et être dans de grands combats et tout est conduit à cela.

“Je sais que si je me présente à 100%, je suis extrêmement confiant de battre Chris, c’est pourquoi je n’ai pas sauté dessus pour le préavis de six semaines. Je l’ai pris à mes conditions et en janvier, je serai prêt .

“La pression est sur les deux. La pression est sur Chris parce qu’il est le poids moyen, le nom, le côté A, mais je l’accepterai. Il y a de la pression sur moi à cause du stade où nous en sommes dans ma carrière. Chris a 33 ans , je viens d’avoir 34 ans, il n’y a pas grand chose dans ce sens, on verra en janvier.

S’exprimant avant l’affrontement de janvier avec Liam Smith à Manchester, Chris Eubank Jr affirme que Liam Smith est une perspective plus facile que de combattre Conor Benn, mais admet qu’une défaite ruinerait ses aspirations au titre mondial.



“Celui qui perd ce combat, les combats pour le titre mondial sont terminés.”

Eubank Jr pense que Smith est secoué. Il a déclaré: “J’aime toujours les événements. J’aime pouvoir interagir avec mon adversaire avant le combat, avoir son ambiance, voir quel type de personnalité il est.

“Je pense que c’est un gars émotif. Je pense qu’il est facile à secouer. Je suis très calme, tu ne peux rien me dire qui me dérange.

“Liam, il est prêt à partir dès que tu dis quelque chose avec lequel il n’est pas d’accord ou qu’il n’aime pas. Et j’aime ça, et je vais l’utiliser contre lui dans la nuit.

“Je viens de parler, j’ai juste dit des choses que je pensais être vraies. Si cela lui passait sous la peau, alors tant pis.

“Le fait que je ne me souvienne de rien de [sparring] lui signifie qu’il n’était qu’un autre corps, juste un autre morceau de viande que j’étais là pour attendrir pendant quelques jours, et sauter et laisser – c’est ce qui s’est passé.”

Les fans de combat peuvent se pré-inscrire pour les billets, avec la date de prévente aujourd’hui, mardi 29 novembre. Les billets seront disponibles en vente générale le jeudi 1er décembre.