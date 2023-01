Chris Eubank Jr contre Liam Smith undercard: Qui se bat sur le gros projet de loi à la Manchester Arena? | Nouvelles de boxe

La sous-carte Chris Eubank Jr contre Liam Smith présente des matchs intrigants, des espoirs de titre mondial et des puncheurs très lourds.

Vous trouverez ci-dessous les combats qui seront sur la sous-carte Eubank vs Smith à la Manchester Arena ce samedi.

L’émission en direct sur Sky Sports Box Office commencera à partir de 18 heures.

Richard Riakporhe contre Krysztof Glowacki (12 rounds)

Riakporhe est un poids lourd invaincu du sud de Londres sur le point de remporter le titre mondial.

Son ratio KO de 73% et ses finitions en surbrillance montrent qu’il est une force cruiserweight. Riakporhe, qui mesure 6 pieds 5 pouces, a remporté des combats pour l’élever au classement mondial l’année dernière, arrêtant l’intelligent gaucher Deion Jumah et arrêtant Fabio Turchi avec une finition féroce au corps à corps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Riakporhe dit que le combat undercard contre Krzysztof Glowacki doit être le dernier test avant qu’il n’obtienne une chance au titre mondial



Il exige un combat pour le titre mondial après cela.

Mais l’ancien champion du monde Glowacki se dresse entre lui et ces rêves. Très expérimenté, le Polonais n’a perdu que trois fois auparavant et c’était aux meilleurs de la division : Oleksandr Usyk, Mairis Briedis et Lawrence Okolie.

Glowacki a remporté des victoires clés sur Marco Huck, Steve Cunningham et Maxim Vlasov. Il a remporté 20 de ses 32 victoires à distance et est lui-même un dangereux puncheur.

Ekow Essuman contre Chris Kongo (12 rounds)

Ce combat promet d’être un affrontement passionnant pour les titres des poids welters britanniques et du Commonwealth.

Essuman est invaincu en 18 combats et est progressivement devenu une force sur la scène des poids welters britanniques. Avec une performance impressionnante, il a blessé Chris Jenkins au corps et l’a arrêté en huit rounds pour remporter les titres britanniques et du Commonwealth.

Il a déjà défendu ces titres à trois reprises, battant Danny Ball, Darren Tetley et plus récemment Sam Antwi.

Le Kongo de Bermondsey a attiré l’attention lorsqu’il est tombé en panne et a stoppé Luther Clay. Il était invaincu en 12 combats professionnels avant d’abandonner une décision contre Michael McKinson à Gibraltar. Kongo reconstruit à partir de cela. Plus récemment, il a remporté une solide victoire en 10 rounds contre Sebastian Formella, rejoignant Conor Benn et Shawn Porter en tant que seules personnes à avoir battu l’Allemand.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les poids welters Chris Kongo et Ekow Essuman ont eu un échange houleux avant leur combat sur l’undercard de samedi sur Sky Sports Box Office



Joseph Parker contre Jack Massey (10 rounds)

Joseph Parker est la star des poids lourds, un ancien champion du monde, qui a combattu un who’s who des boxeurs sur la scène britannique.

Il a perdu son titre mondial face à Anthony Joshua et a battu Dillian Whyte. Il a battu Hughie Fury ainsi que Derek Chisora ​​à deux reprises. Dans une performance en petits groupes, Joe Joyce a imposé une première perte d’arrêt à Parker. Maintenant, il cherche à rebondir.

Personne, cependant, ne s’attendait à ce que Jack Massey quitte le poids lourd et, lors de son premier concours de poids lourds, affronte l’ancien champion du monde. Un ancien champion national amateur, en tant que professionnel, Massey n’a jamais perdu contre Riakporhe et il aura sa foule locale le rugissant alors qu’il cherche à semer la surprise.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien champion poids lourd WBO Joseph Parker montre ses talents de guitariste dans le studio Sky Sports News



Frazer Clarke contre Kevin Espindola (Six rounds)

Le médaillé de bronze olympique des super-lourds Frazer Clarke entame le cinquième combat de sa carrière professionnelle. Espindola de l’Argentine en revanche a eu 13 concours professionnels. Bien qu’il en ait perdu six, il a déjà boxé de bons adversaires standard, faisant 10 rounds avec Ivan Dychko, un ancien médaillé olympique, et huit avec le bon espoir Solomon Dacres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le boxeur poids lourd Frazer Clarke dit que 2023 est l’année où il doit poser son pied et défier les titres, et il n’exclut pas un combat contre Parker à l’avenir



Matty Harris contre Jiri Surmanj (Six rounds)

Harris est un imposant espoir poids lourd de Coventry qui a remporté ses deux derniers concours par arrêt au premier tour et il cherchera une autre finition explosive.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Matty Harris a renversé Mait Metsis avec un énorme uppercut à la Newcastle Utilita Arena



Scott Forrest contre Amine Boucetta (six rounds)

Bien qu’un pro novice, Forrest était un boxeur britannique en tant qu’amateur et s’entraîne aux côtés de Liam Smith en tant que pro. L’Ecossais sera un cruiserweight à surveiller.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Scott Forrest a continué d’impressionner dans les rangs professionnels avec cette victoire de TKO contre Toni Visic



Chris Eubank Jr contre Liam Smith est le samedi 21 janvier, en direct sur Sky Sports Box Office. Réservez-le maintenant si vous êtes un Abonné Sky TV ou un Non abonné à Sky TV. Achetez vos billets ici.