Chris Eubank Jr contre Liam Smith: Smith peut “surprendre” Eubank Jr | ‘Essaie!’ | Nouvelles de boxe

Il pourrait y avoir une surprise lorsque Liam Smith combattra Chris Eubank Jr ce soir à l’AO Arena de Manchester, en direct sur Billetterie Sky Sports.

On s’attend à ce que Smith rencontre Eubank Jr de front. Que dans cet affrontement des poids moyens, les deux progresseront et se battront pour voir lequel d’entre eux peut tenir bon sur le pied avant.

“C’est une façon de le battre”, a déclaré Smith de Liverpool Sports du ciel. “Ce n’est pas une façon dont je vais vous promettre que je vais le battre.

Smith pourrait encore prendre Eubank Jr au dépourvu.

“Je suis un meilleur boxeur que Chris Eubank. J’ai un meilleur cerveau de boxeur que Chris Eubank”, a-t-il déclaré.

“Quand je dois m’asseoir et le repousser et me battre, vous n’aurez pas à me le demander deux fois. Mais je le ferai dans mes moments, pas dans les moments de Chris.

“Beaucoup de choses joueront leur rôle”, a-t-il poursuivi. “[It’s] qui peut mieux réussir son plan de match.

“Nous n’allons pas simplement entrer et avoir un ding dong. Cela finira comme ça à certaines étapes.

“Nous verrons comment le combat commencera. Je suis sûr que ça va être intéressant, je suis sûr que ça va surprendre quelques personnes.”

Eubank a reconnu: “Il y a toujours cette possibilité. Qu’ils proposent un plan de match complètement différent de ce que tout le monde pense qu’ils vont faire.”

Mais il a averti: “Je pense que ce serait très imprudent de sa part de changer de pain et de beurre à 34 ans. Mais essayez-le.”

À son plus impressionnant, Eubank Jr avance et lance des coups de poing fermes en combinaison. Mais dans les combats récents, et maintenant avec la légende de la boxe Roy Jones comme entraîneur-chef dans son coin, Eubank Jr a également cherché à boxer avec plus de variété.

“Je sais exactement ce qu’il est. Je sais comment gérer des gars comme ça”, a-t-il déclaré à propos de Smith. “Ça va être dur pour lui.”

Smith lui-même n’est pas un simple bagarreur. Il peut exercer une pression, mais utilise son savoir-faire et son expérience. Il a détenu le titre WBO chez les super-welters et boxé au plus haut niveau, y compris une performance honorable contre Canelo Alvarez à 154 livres.

Il est catégorique sur le fait que les compétences de base de la boxe dicteront ce combat. “Chaque fois qu’il a combattu un combattant décent, avec de bons fondamentaux, il est perdu”, a déclaré Smith à propos d’Eubank.

“Je sens que je suis meilleur dans de nombreux départements que Chris. Variété de punch Je suis meilleur que lui, il a une très bonne vitesse de la main parce qu’il est en forme et qu’il est athlétique. En plus de cela, [and] taille, forme physique, je n’évalue pas grand-chose d’autre à son sujet.

“Il a un bon menton donc vous savez qu’il est toujours là pour le long terme.”

Mais il a ajouté: “Ne prenez pas cela pour acquis.

“S’il peut tenir le même coup, je ne sais pas.”

Après des séances d’entraînement passées, Smith pense qu’Eubank pourrait être vulnérable au corps. C’est quelque chose que Smith cherchera à exploiter ce soir.

Ce n’est pas nécessairement un examen qu’Eubank Jr accueille. “Je n’ai jamais hâte de recevoir un coup de poing au visage ou au ventre. Je suis un gars excentrique, mais je ne suis pas si excentrique”, a-t-il déclaré.

Mais il a poursuivi: “Cela me fait toujours rire quand les gars choisissent ces choses en l’air pour essayer de les utiliser contre moi.

“Son truc, c’est que je suis vulnérable au corps. Wow, quel gars pour sortir avec cette ligne après l’avoir vu combattre Canelo.”

Eubank Jr promet de tester Smith avec ses propres coups de poing. “C’est une vulnérabilité en lui. Nous l’avons vu. Je n’ai jamais été lâché par un corps abattu dans un combat professionnel. Donc, les choses qu’il dit sont très hypocrites”, a insisté Eubank.

“C’est une très forte possibilité qu’il tombe d’un coup de corps dans ce combat.”

Smith est sur une forme qui l’a vu bien performer contre Magomed Kurbanov, malgré une défaite par décision controversée en Russie, et a battu Anthony Fowler et Jesse Vargas. Il est déterminé à continuer dans cette voie et à devenir finalement un champion du monde à deux poids.

Mais une défaite ici pourrait mettre fin à ce rêve. Cela laisserait à Smith peu d’options et aucune d’entre elles n’est attrayante.

“J’ai mis à la retraite de nombreux combattants dans ma carrière”, a déclaré Eubank. “Cela peut sembler dur, mais c’est un résultat très probable. Il ne peut pas me battre. Il va se blesser et où ira-t-il après ce combat? Alors nous verrons.”

C’est une pensée que Smith rejette d’emblée. “Je n’ai aucune idée de la retraite. Encore une fois, avec l’élan, je sens que je suis en très bonne forme”, a déclaré le Liverpudlian. “Je sais que je vais mieux.

“Les gens oublient que Chris a 33 ans. Il a 33 ans lui-même”, a-t-il ajouté.

“Je sais ce que mon corps peut faire et je suis toujours là à 34 ans et je battrai Chris Eubank Jr.”

Où le combat sera gagné et perdu

Le meilleur entraîneur Dave Coldwell a déclaré: “Pour moi, Liam Smith est un meilleur combattant. C’est un combattant plus complet, c’est un combattant plus éprouvé avec des niveaux d’opposition, ce qu’il a fait, ce qu’il a accompli.

“Je pense que les 160 livres conviendront à Liam parce qu’à mesure qu’un combattant vieillit, un nouveau poids peut lui donner un nouveau souffle. Donc, ça égalise un peu les choses. Juste à cause du timing, je pense que c’est un combat serré.

“Si Liam peut traverser ces moments alors qu’il se prépare à un combat, il entre dans ce rythme et il entre dans cette voie quand il passe juste à la vitesse supérieure. Je ne dis pas qu’il peut arrêter Eubank mais c’est un très, très bon perforateur de corps.

“Je ne pense pas qu’Eubank ait encore combattu quelqu’un qui l’a frappé avec des coups de poing au corps. Nous savons qu’Eubank a un excellent moteur mais il peut le ralentir et il peut affecter ses performances en étant un bon frappeur au corps.”

Ancien prétendant poids moyen et Sports du ciel Le spécialiste Matthew Macklin a déclaré: “Je pense que si Eubank sort à la toute première cloche, se tient au centre du ring et combat Smith et le repousse et impose sa taille physique, alors je pencherais pour Eubank. Parce que je pense que c’est un un peu plus frais.

“Mais contre Liam Williams, il a boxé, contre Marcus Morrison, il a boxé. S’il continue à boxer comme ça, je pense qu’il perd ce qui le rend bon.

“Ce n’est pas qu’il soit plus gros, car Liam aura un poids similaire cette nuit-là. Mais Eubank a été là-bas avec des gens comme George Groves, il a l’habitude de se faire frapper par des personnes plus grosses.

“Je pense juste que s’il veut le repousser et qu’il décide de tenir bon, je pense que Smith aura du mal.

“Plus de 12 rounds difficiles, cela pourrait devenir assez brutal.”

