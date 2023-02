Chris Eubank Jr contre Liam Smith pourrait ne pas être le prochain, déclare Kalle Sauerland | Les critiques de coude “doivent aller chez Specsavers!” | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr a une clause de revanche pour forcer un deuxième combat avec Liam Smith.

Mais son équipe utilisera tout son temps pour décider du prochain coup de la star de Brighton.

Une revanche avec Smith devrait éventuellement avoir lieu, mais ce ne sera pas nécessairement le prochain combat d’Eubank, a déclaré le promoteur Kalle Sauerland Sports du ciel.

“J’ai dit à Ben [Shalom, Smith’s promoter] nous utiliserons tout le temps pour examiner nos options”, a déclaré Sauerland de Wasserman Boxing.

“Nous n’avons pas eu beaucoup de communication à ce sujet et nous n’avons certainement pas donné d’indication que nous allons exercer la clause de revanche. Est-ce une option intéressante ? Absolument. Mais est-ce la meilleure option ? Nous avons encore quelques semaines pour réfléchir.

“Il a un temps d’arrêt bien mérité avec la famille en ce moment. Si vous le regardez dans le grand schéma des choses, il [the final decision] ça va être assez bientôt – mais juste quelques semaines de plus.”

La revanche immédiate est l’une des options d’Eubank, mais pas sa seule option.

Sauerland a poursuivi: “Les décisions précipitées en boxe sont les pires décisions. Tout dépend du moment où cela a du sens. En fin de compte, ce doit être la bonne décision pour Junior. Il est également à une étape charnière de sa carrière. Oui, c’est un revers, c’est un énorme revers quand vous perdez un gros combat. Mais est-ce un revers dont il peut revenir? Absolument. C’est ce qui est excitant dans la boxe.

Une affirmation selon laquelle un coude aurait atterri sur Eubank pendant le combat a été en discussion.

“Nous examinons toujours la situation concernant l’utilisation des coudes”, a déclaré Sauerland.

“Ce n’est pas des raisins aigres parce que vraiment vous faites appel pour une revanche. Nous n’avons pas besoin de faire appel pour une revanche. Nous avons une revanche si nous voulons utiliser une clause de revanche si c’est la meilleure option pour Junior, que nous évaluons toujours.

“Cependant, pour les critiques, vous devez vous adresser à Specsavers si vous ne voyez pas les coudes dans la combinaison”, a-t-il poursuivi.

“Ce n’est pas une critique de Liam Smith. C’était dans une rafale de coups de poing. Manquer et attraper quelqu’un avec un coude, ce qui s’est passé, c’est aussi clair que le jour et la nuit et je défie quiconque de me montrer qu’un coude n’a pas ‘ t terre.

“Mais cela ne veut rien enlever à Liam. C’était une grande victoire pour lui et c’était sa nuit. Cela n’a rien à voir avec le fait d’essayer d’avoir des raisins aigres ici. C’est juste que nous représentons Chris Eubank Jr. Le fait qu’un coude a atterri, je ne pense pas que quiconque puisse remettre en question.”

Le match revanche reste une priorité à l’ordre du jour, le problème sera le moment de celui-ci.

“Ce serait différent si cela avait été une défaite unilatérale. Ce n’était pas le cas. Chris était en avance d’un tour sur ma carte”, a déclaré Sauerland.

“Il vient de terminer un très bon troisième tour. Le premier tour, il vient probablement de le dépasser. Le deuxième tour était Liam, le troisième tour était celui de Chris, un tour très clair, puis il en a attrapé un. Ça arrive. C’est de la boxe. Peut-il Je voudrais voir ça. Beaucoup de gens aimeraient voir ça.

“Le match revanche est un combat qui aura lieu. La question est de savoir quand cela se produira. Il y a plusieurs options ouvertes à Junior. Cela arrivera absolument dans le temps. Je suis sûr que Liam veut que le match revanche montre que ce n’était pas seulement un coup de poing chanceux. Ou un coup de coude chanceux, un coup de coude, un coup de coude, un clin d’œil, un clin d’œil !”