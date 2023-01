Chris Eubank Jr contre Liam Smith: Liam Williams a boxé les deux combattants et décompose la confrontation de samedi | Nouvelles de boxe

Liam Williams a passé 33 tours professionnels sur le ring avec Liam Smith et Chris Eubank Jr et est parfaitement placé pour comparer les deux.

Beaucoup, y compris Smith, se sont demandé si le fait d’avoir Roy Jones comme entraîneur profitait à Eubank Jr.

Williams pense que cela fonctionne pour lui.

La guerre des mots entre Eubank Jr et Smith n’est jamais ennuyeuse et il y a eu beaucoup de doublures mémorables avant leur confrontation de samedi



“C’est évidemment un bon combattant, le mérite lui revient. Je ne suis pas son plus grand fan en tant que personne, mais donnez-lui son crédit, c’est un bon combattant”, a déclaré Williams à propos d’Eubank.

“Il est affûté, il est évidemment très en forme. Je pense qu’il s’est un peu amélioré sous Roy Jones. Il n’est pas tous en feu, mais d’un autre côté, cela pourrait être sa chute. Parce qu’il a toujours été connu pour vraiment mettre le pression, rythme de travail et avoir trop de moteur pour les gens.

“Vous pouvez voir les choses dans les deux sens, mais je pense que techniquement, il s’est certainement un peu amélioré.”

Roy Jones Jr dit qu’Eubank Jr est “prêt à 100%” pour Smith et pense que cela pourrait être le “dernier hourra” du Liverpudlian



Il est cependant en train de donner un pourboire à Smith pour le battre.

“Je le note vraiment”, a déclaré Williams à propos de Smith. “Il est très bien scolarisé, il maîtrise très bien les bases. De toute évidence, il a un bon moteur, il exerce cette pression. Un bon frappeur de corps, il organise très bien les attaques. Je pense que c’est un combat intéressant à coup sûr mais J’ai l’impression que Smith va gagner ce combat.”

Pour gagner, cependant, Smith devra prendre l’action exactement là où Eubank aime boxer. Le Liverpudlian fonctionne mieux de près à courte distance. Pour ce faire, il devra avancer sur le pied avant. C’est précisément le style que préfère Eubank Jr.

“C’est pourquoi c’est intéressant parce que Smith n’aime pas faire un pas en arrière”, a déclaré Williams. “Eubank n’est pas du genre à être intimidé. Il a cet état d’esprit. Son état d’esprit est presque comme s’il était imbattable. Il est fort mentalement, cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être battu.

Eubank Jr dit qu’il a “ébranlé” Smith après avoir reçu des messages passionnés de sa part avant leur confrontation à Manchester



“C’est ce qui le rend intéressant – ils sont tous les deux très forts mentalement, je pense et je pense juste qu’ils ne voudront pas être intimidés ou repoussés. Donc je pense que ça va être un combat acharné.

“Je pense que Smith va gagner”, a-t-il conclu. “C’est un combat très égal. Mais je pense que Smith pourrait juste avoir ce petit rythme de travail trop élevé et l’entailler sur les cartes.”

Williams passe à autre chose

Williams est revenu de sa défaite contre Eubank Jr avec une victoire discrète sur Nizar Trimech en novembre.

Ancien challenger pour le titre mondial, le Gallois veut toujours revenir dans la course.

La scène britannique des poids moyens est passionnante, cependant. Denzel Bentley détient le titre britannique. Tyler Denny combattra Brad Pauls dans un combat passionnant pour le championnat anglais des poids moyens, en direct sur Sports du ciel.

Ces adversaires pourraient faire des combats attrayants avec Williams.

“Ils pourraient être de bons combats de tremplin. Dans mon esprit, je veux aller un peu plus haut que cela”, a déclaré Williams. “Si l’un d’eux trouve le bon accord et que je suis intéressé, je n’ai aucun problème à combattre qui que ce soit.

“Les gens doutent maintenant de moi”, a-t-il poursuivi. “Je sens que j’ai quelque chose à prouver. Ce n’était pas moi à mon meilleur ce soir-là [against Eubank]. Je suis à ce niveau. Je vais y retourner. J’ai hâte de prouver à quelques personnes qu’elles ont tort et de revenir là où je devrais être et de me battre à nouveau pour un titre.

“Je suis excité maintenant de voir ce que l’avenir nous réserve.”

