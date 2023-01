Chris Eubank Jr contre Liam Smith dans les coulisses | ‘La victoire est la chose la plus importante dans ma vie!’ | Nouvelles de boxe

Ni Liam Smith ni Chris Eubank Jr n’envisageront la défaite avant leur combat le 21 janvier, en direct sur Billetterie Sky Sports.

Malgré toutes leurs différences, ils ont une chose en commun. Les deux hommes se sont entraînés avec une intensité implacable dans la préparation de leur match de samedi prochain.

Derrière les cordesdisponible dès maintenant via Sky Sports à la demandea été intégré dans les deux camps, révélant comment ils se préparent et ont un aperçu des personnalités et de la vie de famille des deux combattants.

Liam Smith apporte sa puissance de boxe à l'arène Soccer AM alors qu'il écrase dans une volée pendant le match pro-am



Eubank insiste sur le fait que gagner ce combat est dévorant. “Rien d’autre n’a d’importance”, a-t-il dit.

“Si je n’obtiens pas la victoire, ma carrière est dans une situation désespérée. Elle est en danger. La victoire est la chose la plus importante de ma vie en ce moment.”

Smith a averti: “Chris a beaucoup à perdre là-dedans.

Matthew Macklin pense que certains des commentaires d'avant-combat de Chris Eubank Jr ont peut-être exaspéré Liam Smith, mais il gardera son sang-froid sur le ring.



“A ce stade de ma carrière, je sais que j’ai beaucoup à perdre”, a ajouté Smith. “Ma peur est de perdre contre quelqu’un contre qui je ne devrais jamais perdre. C’est une grande peur pour moi. Je sens que je ne devrais jamais perdre contre Chris Eubank Jr.

“Je suis toujours dans ce sport pour une raison. Encore une fois, je sens que je me présente comme je le devrais, il n’y a aucun moyen que Chris Eubank Jr puisse me battre.”

Smith est heureux qu’Eubank Jr ait la légende de la boxe Roy Jones dans son coin pour leur combat.

“D’un boxeur regardant son adversaire, je ne pense pas qu’il ait l’air bien”, a déclaré Smith. “Vous regardez le partenariat Chris et Roy Jones, il n’a pas l’air bien, à mes yeux.”

Chris Eubank Jr emmène son discours de combat dans la cuisine avant son affrontement avec Liam Smith le 21 janvier



Eubank a nié qu’il était “coincé entre les styles”.

“Pendant de nombreuses années, je me suis entraîné, j’ai dirigé mes propres camps, je n’avais personne dans le gymnase avec moi tous les jours pour travailler sur des choses, je faisais juste ce que je voulais faire. Et ça a marché”, a déclaré Eubank. .

Mais depuis qu’il s’est associé à Roy Jones, cela a changé. “Je peux changer de style, ce que Smith ne peut pas faire.”

“Il n’essaie pas d’être moi”

Roy Jones a soutenu qu’il n’essayait pas de façonner Eubank dans son propre style.

“Maintenant, il a deux options. Il peut vous combattre et vous battre, ou il peut vous boxer et vous battre”, a déclaré Jones.

“Il a deux options pour choisir comment il va te battre maintenant. Avant, il n’avait qu’une seule façon de te battre. De te combattre.

Image:

Eubank Jr s’entraîne avec intensité





“Les gens disent qu’il n’écoute personne. Il écoute, il écoute quelqu’un qui peut lui apprendre quelque chose et je peux lui apprendre ce qu’il veut apprendre. Tout ce qu’il veut apprendre, je peux lui apprendre.”

Jones pense que Junior est en fait plus proche de Chris Eubank Sr. “Chris n’essaie pas d’être moi et je n’essaie pas de faire de lui moi. Le nom de Chris est Chris Eubank Jr”, a-t-il poursuivi.

“Avoir ce style Roy avec ça mais plus comme son père. Il n’essaie pas d’être Roy Jones Jr, son nom est Chris Eubank Jr.”

Jones prédit une victoire par KO pour son combattant. “Bien sûr, il peut l’arrêter. Si ses mains ne se blessent pas, il l’arrêtera probablement”, a déclaré Jones.

Mais la victoire n’est pas donnée. Ronnie Davies, qui a toujours aidé sa formation, l’a reconnu. “J’ai dit [to Eubank Jr]: ‘Tu dois être à 155% pour le battre !'”

La réponse d’Eubank a été simple : “Ne vous inquiétez pas, Davies, c’est sous contrôle.”

